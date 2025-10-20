Рудольф Нельке: что стало с «железным» чекистом, арестовавшим маршала Тухачевского

В мае 1937 года в Куйбышеве был арестован один из самых прославленных военачальников РККА — Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Операцию по задержанию «врага народа» провел заместитель начальника местного НКВД Рудольф Нельке. Кем был этот человек и что стало с ним после того, как он арестовал самого Тухачевского? Его судьба оказалась трагическим парадоксом эпохи Большого террора.

Карьера «железного» чекиста

Рудольф Нельке, латыш по национальности, родился в 1899 году в семье рабочего — происхождение по меркам нового времени безупречное. С 1918 года он — боец ЧК. Карьера его развивалась стремительно: Новгород, Петрозаводск, Смоленск, Крым. Он участвовал в ликвидации монархических организаций и к середине 1930-х годов стал одним из влиятельных региональных руководителей госбезопасности.

В 1935 году Нельке был переведен в Куйбышев на должность замначальника УНКВД. Коллеги характеризовали его как честного и порядочного профессионала. Возможно, именно эта репутация и стала роковой, когда из Москвы поступил приказ об аресте Тухачевского, который только что прибыл в город для командования Приволжским военным округом.

Арест Тухачевского

Может быть, именно поэтому Рудольфу Нельке и было поручено арестовать Михаила Тухачевского. Дело в том, что тогда Тухачевский, уже смещенный с должности заместителя наркома обороны, получил новое назначение в Куйбышев на пост командующего Приволжским военным округом. Незадолго до этого под стражу были взяты комкоры Виталий Примаков и Витовт Путна. Позже была устроена очная ставка Тухачевского с Примаковым и Путной, в результате которой маршал признался в организации заговора против власти.

Аналогичная участь

Если верить Олегу Смыслову, автору издания «Любви все звания покорны», подробности ареста Михаила Тухачевского в Куйбышеве стали известны лишь в 1980-х годах, когда сестры маршала получили письмо от некоего Шишкина. Тот писал, что сам Рудольф Нельке, «честнейший человек», поведал ему об этом. 22 мая 1937 года Тухачевский, прибывший на новое место, зашел в обком для того, чтобы познакомиться с руководством. Тут его и встретил Нельке. По словам Рудольфа Карловича, военачальник, услышав об аресте, опустился в кресло и перестал реагировать на окружающих. Чекистам пришлось самим переодевать его в гражданскую одежду.

После ареста Тухачевского Рудольф Нельке недолго наслаждался свободой. В сентябре (по другим данным в августе) того же 1937 года его постигла аналогичная участь. Он был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной организации и подготовке террористических актов. Военной коллегией Верховного суда СССР Нельке приговорили к высшей мере наказания. Он был расстрелян в 1938 году в Москве. Примечательно, что спустя 30 лет, в 1968 году, Рудольф Нельке на основании решения Верховного суда был полностью реабилитирован.