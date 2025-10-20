Каких девушек предпочитал «всесоюзный староста» Михаил Калинин

Михаил Калинин, вошедший в историю как «всесоюзный староста», занимал пост главы ВЦИК, а затем Президиума Верховного Совета СССР с 1919 года — почти три десятилетия подряд. Тщательно сформированный для него образ «доброго дедушки Михал Иваныча», выходца из народа эффективно использовала советская пропаганда. Однако за «публичным фасадом» скрывалось много интересно и зачастую нелицеприятного.

Всероссийский староста

Карьера Калинина — характерный пример социального лифта в раннем СССР. Сын тверских крестьян, он примкнул к марксистскому движению еще до революции. После скоропостижной смерти Якова Свердлова в 1919 году именно такое «пролетарское» происхождение сделало его идеальной кандидатурой на пост номинального главы государства. Как отмечал Лев Троцкий, отец Калинина был деревенским старостой, а сын стал «всероссийским» — так и родилось это неформальное звание.

Внешность — очки, аккуратная бородка, строгие костюмы — выгодно отличала Калинина от других партийных деятелей: при всей своей крестьянской простоте он создавал образ интеллигентного, доброго и человечного руководителя. Правда, такой внешний вид однажды едва не стоил ему жизни. На одном из митингов матросы приняли Калинина за представителя враждебного буржуазного класса и попытались с ним расправиться. Благо, все обошлось

Любовь в Большом театре

Известным увлечением Калинина был балет. В 1922 году он стал официальным покровителем Большого театра. Эта роль открывала ему доступ в закрытый мир закулисной жизни. По свидетельствам современников и мемуарам, Калинин проявлял повышенный интерес к молодым балеринам. Впрочем, оно и понятно, ведь счастьем в личной жизни Михаил Иванович похвастать не мог.

Детей Калининым пришлось усыновить, а супруга Екатерина Лорберг часто находилась в деловых (и, поговаривают, не только деловых) разъездах. К тому же с начала 30-х она яростно критиковала Сталина и проводимую им политику, что не могло нравиться Калинину с учетом его высокой должности.

Отношения «всесоюзного старосты» с артистками балета часто носили характер взаимовыгодного обмена: покровительство и дорогие подарки (духи, одежда, дефицитные продукты) со стороны высокопоставленного чиновника взамен на благосклонность. Последняя подразумевала не только встречи и разговоры, но и вполне конкретную интимную близость.

Трагедия Беллы Уваровой

Интересный и показательный эпизод, связанный с именем Калинина, — дело балерины Беллы Уваровой. Калинин с жаром юноши увлекся талантливой 16-летней артисткой. Но та, как рассказывают, не ответила на его ухаживания. Вскоре после этого, в 1929 году, она была похищена неизвестными прямо после спектакля. Спустя более месяца ее бездыханное тело нашли в подмосковном лесу.

Случай стал резонансным. Тем более, что родители Уваровой были уверены в причастности к похищению людей из окружения Калинина. Для расследования инцидента по указанию Сталина была создана специальная комиссия, в которую вошли высокопоставленные партийцы, включая Николая Ежова. Впрочем, несмотря на шумиху, дело было вскоре закрыто. Официальной версией стало самоубийство балерины.

Что интересно, самого Калинина почти сразу же отправили в краткосрочный отпуск «на лечение». Видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания и замять дело. Тем более, что родители Уваровой не сдавались и пытались добиться правды. Но ее раскрывать никто не захотел, поэтому семья погибшей балерины вскоре была репрессирована.