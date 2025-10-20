Андрей Ростоцкий: почему наследник «звездной» династии сорвался со скалы

Андрей Ростоцкий, сын двух кинолегенд — режиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой, — был человеком-оркестром советского кино. Актер, каскадер, режиссер, телеведущий, преподаватель фехтования и даже столяр-краснодеревщик. Его жизнь, полная творческих свершений, оборвалась трагически 5 мая 2002 года, оставив после себя множество вопросов.

Наследник «звездной» династии

Родившись в знаменитой семье, Андрей с детства не почивал на лаврах. Получив образование в английской спецшколе, он уже в десятом классе стал вольнослушателем во ВГИКе в мастерской Сергея Бондарчука. Его актерская карьера сложилась более чем успешно: около сорока ролей в таких фильмах, как «Они сражались за Родину», «Дни Турбиных» и «Эскадрон гусар летучих». Примечательно, что он семь раз воплощал на экране образ последнего русского императора Николая II.

Но актерство было лишь одной из его ипостатей. Параллельно он выполнял сложнейшие каскадерские трюки, которые, по воспоминаниям коллег, больше никто не мог повторить, преподавал сценический бой, вел телепрограммы и даже работал инструктором в школе выживания. В 1991 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

Роковая натурная съемка

В мае 2002 года Ростоцкий прибыл в окрестности Сочи для подготовки к съемкам фильма «Моя граница». Утром 5 мая он вместе с водителем отправился в район курорта «Красная Поляна» на поиски подходящей натуры.

Его внимание привлек живописный скальный массив у водопада «Девичьи слезы». Пренебрегая страховкой — возможно, излишне полагаясь на свой каскадерский опыт, — Ростоцкий начал подъем. На середине пути он потерял равновесие и сорвался с 30-метровой высоты.

По одной из версий, шофер привез израненное тело режиссера обратно в санаторий. Ростоцкий был без сознания. «Скорая» отвезла его в Хостинскую районную больницу. По другой версии, «Скорую» вызвали по мобильному прямо к водопаду, приехали сразу две машины – из Красной Поляны и Адлера. Но к тому моменту прошло уже больше часа.

Так или иначе, Ростоцкий оказался в больнице. Главврач, увидев пациента в коме, сразу же понял, что тот не выживет: помимо переломов всех четырех конечностей, у него была очень серьезная черепно-мозговая травма. Тем не менее, Ростоцкого повезли на операцию. Он скончался прямо на операционном столе.

Версии гибели

Гибель актера и режиссера, разумеется, вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые издания напечатали, что якобы Ростоцкий сорвался со скалы в состоянии алкогольного опьянения. Но впоследствии по телевидению показали выступления очевидцев, которые все как один уверяли, что ни в тот день, ни накануне он не прикасался к спиртному.

Выдвигались и различные мистические гипотезы гибели Ростоцкого. Кто-то видел знак судьбы в том, что водопад, возле которого произошла трагедия, носит такое грустное название – «Девичьи слезы». Может, место дурное? Кто-то уверял, что Высшие силы наказали режиссера за то, что тот решил трудиться в Пасху, которая как раз пришлась на день его смерти. Хотя можно ли эту поездку назвать в полном смысле слова работой?

Кстати, 20 сентября того же года в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) во время схода ледника Колка погиб еще один артист и режиссер – Сергей Бодров-младший, прибывший с группой на съемки фильма «Связной». Их завалило в ущелье. Тела Сергея и его товарищей так и не были найдены…