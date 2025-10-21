Как советская школьница Анна Герман стала полькой

Ее чистый, хрустальный голос, звучавший в «Надежде», «Эхе любви» и «Гори, гори, моя звезда», навсегда вошел в золотой фонд советской эстрады. Для миллионов слушателей в СССР Анна Герман была своей, и мало кто знал, что свою жизнь «советская» певица прожила в Польше, а ее судьба была полна драматических поворотов.

Дочь «врагов народа»

Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года в Ургенче (Узбекистан) в семье этнических немцев. Ее предки, переселенцы из Германии, основали на берегу Азовского моря колонию с символичным названием Нойхоффунг — «Надежда». Отец Анны, Ойген Герман, работал бухгалтером. В 1937 году его арестовали по стандартному для того времени обвинению в «шпионаже», а в 1938 году расстреляли.

Семья оказалась в положении «членов семьи врага народа». Для матери Анны, Ирмы, начались годы скитаний и страха. Войну они пережили в Джамбуле, где Ирма вышла замуж за польского офицера Германа Бернера, который вскоре погиб на фронте.

Отъезд в Польшу

Уже после войны Ирме пришло письмо от человека, который якобы воевал вместе с Германом Бернером. Тот писал, что ее второй муж мог остаться в живых. Ирма решила ехать в Польшу, где был шанс воссоединиться с супругом…

Подтверждений того, что Герман жив, она так и не получила. Но зато сумела обосноваться в чужой стране. Женщина устроилась на работу прачкой, ее семье выделили комнатку в общежитии… Кроме того, Ирме удалось оформить документы, в которых говорилось, что отец ее дочери – поляк. Это существенно облегчало жизнь. Выучив польский язык, Ирма смогла устроиться учительницей в начальную школу. Теперь они жили уже не в общежитии, а снимали комнату. Жизнь налаживалась…

Русские песни польской певицы

Петь и сочинять музыку Аня начала еще будучи школьницей. Но поначалу воспринимала это только как хобби. Окончив школу, она поступила на геологический факультет Вроцлавского университета.

Будучи студенткой, Аня пела в самодеятельном театре «Каламбур». Там на нее впервые обратили внимание профессионалы. Вскоре талантливую девушку пригласили поучаствовать в популярной телепередаче «Вечера у микрофона». Потом последовало приглашение в штат Жешувской эстрады.

Известный краковский композитор Ежи Герт стал писать песни для Анны. В 1964 году на музыкальном конкурсе в Сопоте за песню «Танцующая Эвридика» она была удостоена сразу двух призов. Так началось восхождение начинающей звезды на музыкальный Олимп.

Неоднократно Герман приглашали на гастроли в Советский Союз. Поскольку многие песни в ее репертуаре звучали на русском и пела и говорила она без акцента, некоторые наши соотечественники всерьез считали Анну Герман советской певицей и не подозревали, что на самом деле она польская артистка.

Знаменитая певица скончалась в Варшаве в ночь с 25 по 26 августа 1982 года, оставив мужа, мать и маленького сына. Причиной смерти стала саркома, последствие тяжелой аварии, в которую Анна попала в 1967 году во время гастролей в Италии.

Несмотря на всенародную любовь, в СССР Анна Герман так и не была удостоена звания «народной артистки» - ведь для чиновников от культуры она являлась всего лишь «иностранной певицей»…