Тайна Николая Баскова: почему певец до сих пор один

Николай Басков построил успешную карьеру в мире шоу-бизнеса. При этом артист никогда не скрывал: он всегда мечтал создать крепкую семью. Сначала судьба подарила ему эту возможность, но через несколько лет идиллии пришёл конец. Почему Басков так и не смог встретить «ту самую» — читайте в нашей статье.

Будущий артист родился 15 октября 1976 года в семье кадрового военного. В раннем детстве Николай вместе с родителями был вынужден переехать в Дрезден, где его отцу предложили хорошую должность.

Мать Коли тоже нашла своё призвание в Германии: Елена трудилась диктором на телевидении. Именно благодаря женщине мальчик начал приобщаться к музыке: он изучал нотную грамоту и учился владеть голосом. После возвращения в Россию семья поселилась в Новосибирске. Там Николай отправился в музыкальную школу, заложив основу для своего будущего.

Вскоре семья вернулась в Москву, где будущий певец продолжил серьёзно заниматься музыкой. Однако настоящий переворот в его судьбе произошел после концерта американской певицы Мадонны.

Посетив мероприятие в Париже, 12-летний Басков решил: он мечтает о своём шоу со спецэффектами и благодарных поклонниках.

Сказка наяву

Официально Николай Басков был женат всего один раз. Его сердце покорила Светлана Шпигель — дочь продюсера Бориса Шпигеля.

Их свадьба была пышной, и многим казалось, что счастье пары продлится всю жизнь. Через пять лет Светлана родила сына Бронислава. Мальчик внешне очень похож на мать, а вот вокальными данными пошёл в отца.

К сожалению, семейная идиллия после появления сына продлилась всего два года. Вскоре в прессе появились слухи о разладе в семье, а через несколько месяцев пара развелась.

Несмотря на расставание со Светланой, Николай старался принимать активное участие в жизни наследника, однако сделать ему это не удалось: бывшая жена запрещала ему видеться с сыном и ограничивала их общение.

Шпигель вскоре снова вышла замуж и родила дочь Нину. Однако и этот брак продлился недолго. Николай же сохранил статус завидного холостяка.

Одна и на всю жизнь

Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, Николаю приписывали множество романов. Так, в 2007 году его подозревали в романтической связи с личным гримёром по имени Анастасия. Некоторые были уверены: артист поведёт любимую под венец, но слухи так и остались без подтверждения.

Уже в 2009 году пресса снова пестрела новостями о «натуральном блондине». Исполнителя заподозрили в романе с Оксаной Фёдоровой. На фоне слухов пара выпустила провокационный видеоклип на совместную песню и на всех мероприятиях появлялась вместе.

© Николай Басков и Оксана Фёдорова

Своих чувств «Мисс Россия — 2002» и артист не скрывали. Однако в 2011 году роман пары завершился. Вскоре Николай признался: Оксана мечтала о семье и детях, а он — просто наслаждаться жизнью. Он не был готов к новой семье.

В 2013 году слухи о «золотом голосе» снова привлекли внимание публики. На этот раз Николая заподозрили в романе с Анастасией Волочковой. Их снимки с отдыха на Мальдивах вирусятся в Сети до сих пор. Несмотря на это, знаменитости заявили: они никогда не были любовниками, а просто «отлично провели время». Поклонники пары при этом отметили: они изначально знали, что отношения балерины и певца — обычный пиар-ход и не верили в продолжение придуманной пиарщиками истории.

Ещё одной яркой любовью Николая стала певица София Кальчева. Они встречались около четырёх лет, но до свадьбы дело так и не дошло. София позже призналась: всему виной стала работа экс-возлюбленного. Постоянные гастроли и редкое появление дома артиста просто не позволили паре построить крепкую семью. Несмотря на это, Николай неоднократно звал Кальчеву под венец, но та отказывалась.

© Николай Басков и София Кальчева

Последний громкий роман Баскова случился в 2017 году. Его избранницей стала модель Виктория Лопырева. Однако вскоре после слухов о свадьбе пара заявила о расставании.

Спустя несколько лет Николай признался, что подавал заявление в ЗАГС 6 раз, однако ни одна свадьба так и не состоялась. Артист подчеркнул, что сам срывал церемонии, разочаровавшись в невестах.

Мнение экспертов

Психологи, комментируя поведение певца, отмечают: Николай — яркая звезда, которая не представляет своей жизни без шоу.

Каждая женщина для него — всего лишь красивый эпизод. Также немаловажную роль играет большая любовь артиста к себе.

«Басков слишком любит сцену и себя. И он не позволит быть рядом с собой никому. Закономерно: Басков не женится, потому что в России эти браки запрещены – жениться на самом себе нельзя!», — сделал вывод психолог Самбурский.

С момента последнего расставания о личной жизни знаменитости ничего не известно. Поклонники не исключают: Николай ещё найдёт свою любовь и сможет стать по-настоящему счастливым.