Исчез на пике карьеры: как Владимир Молчанов живет сегодня

Имя Владимира Молчанова стало известно после выхода его книги «Возмездие должно свершиться», в которой он рассказал о 30 скрывающихся от правосудия нацистах. Затем он вёл ряд программ, которые собирали миллионы зрителей у экранов. На пике карьеры Молчанов покинул телевидение. Как сейчас живёт журналист, и почему он оставил дело всей жизни — читайте в нашей статье.

Владимир Молчанов появился на свет в 1950 году в Москве.

Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте с сестрой Анной, дети отлично ладили между собой. Именно по совету сестры Владимир начал заниматься теннисом. В юношестве он стал чемпионом СССР в парном разряде.

Несмотря на успех, связывать свою жизнь со спортом Молчанов не стал. Его тянуло к искусству и творчеству. Сказались гены отца-композитора и матери-актрисы. После школы он прошёл отбор в школу-студию МХАТ, но студентом не стал. Сестра предложила ему выбрать не менее творческую, но более стабильную профессию, например, стать журналистом.

Прислушавшись к совету родственницы, молодой человек поступил на филфак МГУ. После выпуска он получил работу в агентстве «Новости», которое предложило ему стать корреспондентом в Нидерландах. Как раз там и пригодился молодому журналисту выученный во время учёбы нидерландский язык.

Необычный звонок

За границей Молчанов просто выполнял свою работу, пока однажды ему не поступил странный звонок.

Коллега из Амстердама поинтересовался, не может ли Владимир проверить, живёт ли во Львове некий Питер Ментен. Согласившись помочь товарищу, Молчанов ещё не знал, чем обернётся эта история.

Чтобы найти местоположение Ментена, Молчанов провёл небольшое расследование. Биография мужчины повергла его в шок: Ментен оказался скрывающимся от правосудия нацистом. Не став молчать, Владимир написал о своём открытии в «Комсомолке». Через некоторое время нацист был арестован.

Эта история так увлекла журналиста, что Владимир решил продолжить расследование и изобличил еще 30 нацистов.

Каждое «дело» он описал в своей книге «Возмездие должно свершиться», тираж которой составил сто тысяч экземпляров. Откровения Молчанова вызвали широкий общественный резонанс, а сам журналист получил премию Максима Горького.

Гонорар от продажи книг позволил журналисту приобрести автомобиль марки «Жигули».

Владимир проработал в Нидерландах до 1986 года, а затем вернулся в Москву и устроился комментатором в программу «Время».

Две идеи одной программы

Видя старания и профессионализм Владимира, руководство позволило ему выпустить в эфир собственную программу.

Вскоре на экранах появилось ток-шоу «До и после полуночи». Оно сильно отличалось от других программ на телевидении, а его выпуски выходили ежемесячно. За это программу назвали тележурналом. Помимо историй о выдающихся личностях, Молчанов вставлял в эфир иностранные песни и клипы.

Для того чтобы шоу увидела вся страна, выпуски снимались дважды: для Москвы и Дальнего Востока. Первый подвергался жёсткой цензуре, а вот во втором журналист мог не стесняться в выражениях и эмоциях. К несчастью, руководство не оценило стремлений Владимира рассказать правду и лишило его работы.

Сам Молчанов отметил, что желание расстаться с телеканалом у него возникло в 1991 году. После отделения Литвы от СССР он хотел всем рассказать правду. Он освещал штурм Вильнюсской телебашни и осуждал решение местных властей. Тогда же Владимир понял: мир меняется, и работать как прежде не получится.

Чтобы отвлечься, он поехал со съёмочной группой в Луганск. Там Владимир снял фильм о жизни местных шахтёров. Ради выхода своей работы в эфир Молчанову пришлось уволиться.

По иронии судьбы, через полчаса после выхода его фильма под названием «Забой» на одной из шахт произошёл взрыв. Он унёс жизни 70 человек. Картина стала своеобразным показателем истинного положения дел. Многие узнали, что жизнь рабочих вовсе не безоблачна и полна трудностей и рисков.

Семья и жизнь после телевидения

Несколько месяцев после увольнения Владимр провёл дома. Он много думал о смене деятельности. Как раз в тот период он получил предложение занять должность профессора в одном из университетов Нидерландов.

Сначала Владимир согласился, но вскоре отказался: ему не с кем было оставить пожилую маму. Вскоре он устроился работать в частную телекомпанию и вел программу о советских композиторах.

© Владимир Молчанов с женой

Женой Владимира стала испанка Консуэло Сегура. У пары есть дочь Анна и двое внуков.

Сегодня Владимир продолжает работать на телевидении, хоть и реже появляется в эфире. Он руководит мастерской на журфаке МИТРО и пишет книги. Недавно он выпустил сборник воспоминаний.