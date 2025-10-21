Генерал Шкидченко: правда ли, что его личный автомат достался бен Ладену

Слухи не возникают на ровном месте, но порой для них достаточно сущей мелочи — даже не наличия доказательств, а просто отсутствия опровержений. Примерно так родилась легенде, согласно которой личный автомат советского генерала Петра Шкидченко стал трофеем знаменитого террориста Усамы бен Ладена.

Боевой путь

Петр Иванович Шкидченко был кадровым военным, прошедшим через три войны. Его боевой путь начался в 1941 году, когда он, выпускник пехотного училища, в звании лейтенанта отправился на Юго-Западный фронт. Однако на передовой он пробыл недолго: к концу года он получил четыре ранения. Последнее из них оказалось тяжелым — осколок так и остался в ноге, что стало причиной пожизненной, но искусно скрываемой хромоты.

Несмотря на инвалидность, Шкидченко продолжил службу. После победы он окончил высшие офицерские курсы, принял участие в советско-японской войне, а затем получил образование в престижных военных академиях — им. Фрунзе и Генерального штаба. К концу 1970-х годов он дослужился до звания генерал-лейтенанта и занимал пост начальника боевой подготовки Одесского военного округа.

Роковой вылет в Афганистане

В начале Афганского конфликта опытного генерала направили в ДРА в качестве военного советника (мушавера). По свидетельствам сослуживцев, он принимал активное участие в десятках операций, демонстрируя высокий профессионализм.

Его командировка трагически оборвалась 19 января 1982 года. Вертолет Ми-8, на борту которого находился Шкидченко, был сбит под городом Гардез. Интересно, что первоначально гибель генерала была классифицирована как результат авиакатастрофы, и лишь спустя годы ее официально признали боевой потерей. Справедливость восторжествовала лишь в 2000 году, когда Петру Ивановичу Шкидченко было посмертно присвоено звание Героя России.

Рождение легенды

Именно здесь история получает неожиданное продолжение, уходящее в область слухов и пропаганды. Усама бен Ладен, начинавший свой путь в Афганистане в 1980-х, любил позировать для фотографий с автоматом Калашникова. Тогда-то и появились утверждения, что этот автомат — не просто реквизит, а ценный трофей, снятый с тела убитого советского генерала. Учитывая время и место гибели генерала Шкидченко в зоне боевых действий, его фигура идеально «подошла» для этой легенды. Так и родился этот миф, что именно автомат Шкидченко (часто уточняют, что это был укороченный АКС-74У) достался будущему лидеру «Аль-Каиды».

Правда, у этой версии есть откровенно слабые места. По данным некоторых исследователей, например, Роланда Жаккуара, оружие бен Ладену подарил некий египтянин по имени Коддус, один из основателей исламистского движения. Ну а имя Петра Шкидченко в данном контексте появилось гораздо позже и, скорее всего, исключительно для красного словца.