Генерал Шкидченко: откуда появилась информация, что его личный автомат достался бен Ладену

Русская семерка

Слухи не возникают на ровном месте, но порой для них достаточно сущей мелочи — даже не наличия доказательств, а просто отсутствия опровержений. Примерно так родилась легенде, согласно которой личный автомат советского генерала Петра Шкидченко стал трофеем знаменитого террориста Усамы бен Ладена.

Генерал Шкидченко: правда ли, что его личный автомат достался бен Ладену
© РИА Новости

Боевой путь

Петр Иванович Шкидченко был кадровым военным, прошедшим через три войны. Его боевой путь начался в 1941 году, когда он, выпускник пехотного училища, в звании лейтенанта отправился на Юго-Западный фронт. Однако на передовой он пробыл недолго: к концу года он получил четыре ранения. Последнее из них оказалось тяжелым — осколок так и остался в ноге, что стало причиной пожизненной, но искусно скрываемой хромоты.

Несмотря на инвалидность, Шкидченко продолжил службу. После победы он окончил высшие офицерские курсы, принял участие в советско-японской войне, а затем получил образование в престижных военных академиях — им. Фрунзе и Генерального штаба. К концу 1970-х годов он дослужился до звания генерал-лейтенанта и занимал пост начальника боевой подготовки Одесского военного округа.

Роковой вылет в Афганистане

В начале Афганского конфликта опытного генерала направили в ДРА в качестве военного советника (мушавера). По свидетельствам сослуживцев, он принимал активное участие в десятках операций, демонстрируя высокий профессионализм.

Его командировка трагически оборвалась 19 января 1982 года. Вертолет Ми-8, на борту которого находился Шкидченко, был сбит под городом Гардез. Интересно, что первоначально гибель генерала была классифицирована как результат авиакатастрофы, и лишь спустя годы ее официально признали боевой потерей. Справедливость восторжествовала лишь в 2000 году, когда Петру Ивановичу Шкидченко было посмертно присвоено звание Героя России.

Рождение легенды

Именно здесь история получает неожиданное продолжение, уходящее в область слухов и пропаганды. Усама бен Ладен, начинавший свой путь в Афганистане в 1980-х, любил позировать для фотографий с автоматом Калашникова. Тогда-то и появились утверждения, что этот автомат — не просто реквизит, а ценный трофей, снятый с тела убитого советского генерала. Учитывая время и место гибели генерала Шкидченко в зоне боевых действий, его фигура идеально «подошла» для этой легенды. Так и родился этот миф, что именно автомат Шкидченко (часто уточняют, что это был укороченный АКС-74У) достался будущему лидеру «Аль-Каиды».

Правда, у этой версии есть откровенно слабые места. По данным некоторых исследователей, например, Роланда Жаккуара, оружие бен Ладену подарил некий египтянин по имени Коддус, один из основателей исламистского движения. Ну а имя Петра Шкидченко в данном контексте появилось гораздо позже и, скорее всего, исключительно для красного словца.