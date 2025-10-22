От Малакяна до Вернея: армянская легенда французского кинематографа

В этом октябре великому французскому режиссеру, сценаристу и кинопродюсеру армянского происхождения Анри Вернею исполнилось бы 105 лет. За свою карьеру он снял более 60 фильмов, был мэтром таких жанров, как французский детектив, приключенческое кино и комедия. В фильмах Анри Вернея снимались несколько поколений кинозвезд: от Фернанделя и Жана Габена, Энтони Куинна и Ива Монтана до Омара Шарифа, Клаудии Кардинале, Алена Делона и Жан-Поля Бельмондо. В 60-70 годах его имя стояло в одном ряду с такими мастерами, как Жан Ренуар, Рене Клер, Франсуа Трюффо, Марсель Карне, Кристиан Жак. Он всю жизнь посвятил прославлению Франции на поприще кинематографа, но никогда не забывал о своих корнях и с гордостью говорил: «Я – сын армянского народа».

От Ашота Малакяна – до Анри Вернея

Осенью 1920 года в городе Родосто на северном берегу Мраморного моря в армянской семье Малакян родился мальчик. Его назвали Ашотом. Когда мальчику исполнилось четыре года, семья переехала в Марсель. Родители строго следили за учебой сына, желая дать ему хорошее образование и воспитывали в армянских традициях. Наряду с французским Ашот продолжал учить и армянский, посещал армянские храмы и пел церковные гимны «шараканы».

«С пяти лет я держал свечи в армянских церквях. А церковь – не только вера, но и культура. И если я – сын церкви, то, следовательно, и сын армянского народа», – так писал в своих воспоминаниях Анри Верней.

Окончив лицей в Экс-ан-Провансе, Ашот стал работать журналистом, затем начал снимать сначала короткометражные, а потом и полнометражные фильмы. Первый и сразу принесший ему известность стал фильм «Стол для заморышей», снятый в 1951 году. Ашот изменил имя на французский лад и стал Анри Вернеем. Интересно, что именно он выявил будущих звезд мирового кинематографа – Алена Делона и Жан-Поля Бельмондо, сделав их фронтменами французского криминального жанра. Благодаря Анри Вернею также сформировался знаменитый дуэт Делона и Габена. С начала 1950-х по конец 1970-х Анри Верней снимает более 30 картин. Самыми известными его фильмам становятся «Обезьяна зимой», «Мелодия из подвала», «Сицилийский клан», «Змей», «Страх над городом», «Труп моего врага».

Связь с Арменией

Анри Верней всегда сохранял связь со своими корнями, участвовал в жизни армянской общины Франции, давал интервью, писал статьи об Армянском вопросе. А в 1980 году посетил Армению.

«Я читаю и пишу по-армянски. Если удается 2-3 дня подряд говорить на родном языке, то мой армянский становится ясным и чистым. Отказаться от корней – значит отказаться от самого себя», – говорил Анри Верней.

После разрушительного Спитакского землетрясения в 1988 году Анри сразу же откликнулся на призыв другого великого французского армянина – Шарля Азнавура. Верней принял участие в создании видеоклипа песни «Для тебя, Армения», посвященной памяти жертв трагедии и исполненной десятками французских певцов и актеров. Слова песни написал Шарль Азнавур, музыку – композитор-армянин Жорж Гарваренц, а режиссером клипа выступил Анри Верней.

Боль армянского народа через призму кино

«Ненавижу тех, кто без устали повторяет: мы – маленький народ. От подобного рефрена даже большой народ станет малым. Скулеж столь же скверен, как и самодовольство, самоудовлетворенность. Расти надо ввысь, безостановочно и постоянно! Иначе – конец, иначе – смерть», – отмечал Анри Верней в своих интервью.

В 1991 году по предложению своего друга и писателя, тоже армянина по происхождению Анри Труайя, Верней снимает фильмы «Майрик» и «Улица Паради, дом 588» (это адрес проживания семьи Малакян в Марселе). В этих историко-биографических фильмах Анри на примере своей семьи рассказывает о Геноциде армян в Османской империи и его последствиях. В фильме «Майрик» (на армянском означает «мама») сыграли Омар Шариф, Клаудиа Кардинале, Серж Аведикян, Натали Руссел. Фильмы «Майрик» и «Улица Паради, дом 588» стали последними работами Анри Вернея.

Награды и мировое признание

«Анри Верней – это часть легенды французского кино. Его фильмы будут смотреть наши внуки», – эти слова произнес президент Франции Жак Ширак в день смерти великого режиссера 11 января 2002 года.

Анри Верней был удостоен Ордена Почётного легиона, премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, Большого приза французской академии, гран-при кинофестиваля в Локарно «Золотой леопард», ордена «Сурб Григор Лусаворич» первой степени из рук Католикоса всех армян Вазген I, посмертно – премии имени Параджанова Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» и многих других наград. Анри Верней, он же Ашот Малакян, похоронен на кладбище Сен-Пьер. Имя выдающегося деятеля французского и мирового кинематографа носит площадь в Марселе и улица в Ереване.