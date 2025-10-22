Валентина Истомина: кем была самая загадочная женщина из ближнего круга Сталина

В мемуарах и кино образ Валентины Истоминой, сестры-хозяйки Иосифа Сталина, часто окрашен романтическим флёром. Её называют последней любовью вождя. Но где заканчивается миф и начинаются исторические факты? Давайте разберёмся в биографии самой загадочной женщины из ближнего круга Сталина.

© Соцсети

«Хозяйкя» Кремля

Будущая распорядительница быта вождя родилась в орловской деревне и приехала в Москву в 16 лет. Согласно исследованиям историков, образование Валентины (официально — Варвары) Жбычкиной ограничилось пятью классами. В 21 год она, пройдя курсы подавальщиц, попадает в хозуправление НКВД. По одной из версий, протеже девушки стал начальник охраны Сталина Николай Власик.

Истомина отдала службе в верхних эшелонах власти 23 года, большую часть из которых обустраивала быт «хозяина». Её авторитет был так высок, что и прислуга, и члены политбюро за глаза называли её просто — Хозяйка.

Кем был ее муж?

Об «официальной» личной жизни сестры-хозяйки Сталина и о супруге Валентины, Иване Истомине, известно еще меньше, чем о трудовой биографии предполагаемой любовницы вождя. С слов племянника Валентины Истоминой, Бориса Жбычкина, (он рассказывал об этом в интервью журналисту «Комсомольской правды»), Иван Истомин воевал, вернулся с Великой Отечественной полковником, имел много боевых наград. Своих детей у пары не было, они взяли на воспитание племянника Валентины.

Жбычкин говорил, что Иван Истомин после войны работал в спецотделе, в похоронном бюро. Других подробностей трудовой биографии своего дяди Жбычкин не сообщил (якобы запамятовал). Сказал только, что в материальном плане Истомины по тем временам жили очень хорошо – помимо комфортабельной квартиры имели дачу в подмосковных Электроуглях, автомобиль «Запорожец», в доме всегда был достаток. Согласно официальной биографии, в 1959 году Валентина в 44 года была уволена из штата хозобслуги 9-го Управления КГБ СССР, до конца своих дней (умерла в конце 1995 года) получала солидную персональную пенсию и больше нигде не работала.

Что их связывало с вождем?

Слухи о тайной связи вождя с экономкой настойчиво выдаются за реальные факты с подачи ряда историков, как отечественных, так и западных. Сама Валентина Истомина даже в кругу семьи никогда ничего про работу у Сталина не рассказывала. Английский историк Саймон Джонатан Себаг-Монтефиоре в своем исследовании «Двор Красного монарха: История восхождения Сталина к власти» говорит, что «тайной супругой» генсека Валентина Истомина стала в конце 30-х годов (свои доводы англичанин никакими фактами не обосновывает, пишет только, что Сталину и нужна была такая «простая и покорная баба»). Российский писатель и журналист Николай Добрюха ссылается на личные беседы с охранниками вождя, которые якобы подмечали, что Истомина систематически ночевала в спальне у Сталина. Вячеслав Молотов своему биографу Феликсу Чуеву по поводу «особых» отношений Истоминой и Сталина ничего определенного не говорил, но заметил: «А если была женой, кому какое дело?».

Дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминала о Валентине Истоминой с теплотой, писала, что ближайшее окружение вождя любило ее за веселый нрав. Светлана называла Истомину «идеальной женщиной для Сталина» – по внешним признакам (грудастая, чистая, круглолицая и курносая) и складу характера (простота и незамысловатость). Про интимные детали взаимоотношений отца и прислуги Аллилуева ничего не говорила.

Биографы Истоминой особо подчеркивают момент ее прощания со Сталиным, когда Валентина провожала вождя в последний путь. Убивалась, плакала, причитала у гроба (этот момент описан и в мемуарах Светланы Аллилуевой). Исследователи жизни экономки генсека приводят этот эпизод как факт, подтверждающий наличие близких отношений Сталина и Истоминой.