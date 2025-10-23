Почему чемпионку России прозвали «глистом»

Чемпионка России по плаванию Алина Гайфутдинова рассказала о том, какие прозвища слышала в свой адрес. Ее цитирует Sport24.

По словам пловчихи, она часто слышит вопросы по поводу своего роста в 190 сантиметров.

«Про интерес к моему росту, наверное, уже привыкла, потому что я действительно одна из самых высоких девочек у нас в сборной. (...) У меня бывали случаи, когда я стою в магазине, покупаю продукты и слышу: "Какая у нее огромная нога"», — рассказала спортсменка.

Гайфутдинова добавила, что спокойно реагирует на комментарии о своем теле.

«Когда называют "жираф", "глиста" — тоже спокойна. Это же шутки. Я привыкла, что мои ноги сравнивают с палочками и фломастерами», — добавила она.

20-летняя Гайфутдинова — обладательница Кубка России на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Также она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира 2025 года.