Павел Судоплатов: как бывший беспризорник стал главным «киллером Кремля»

В истории советских спецслужб есть имена-легенды и имена-призраки. Павел Судоплатов был и тем, и другим. Этот человек, лично докладывавший Сталину и организовавший самые громкие спецоперации СССР, на десятилетия был вычеркнут из официальной истории.

Начало пути

Судьба не баловала Павла с детства. Оставшись сиротой в 5 лет, он бежал в Одессу, где стал одним из тысяч беспризорников. Его жизнь круто изменилась с приходом Красной Армии. 12-летнего Павла взяли «сыном полка», где он стал помощником телеграфиста. Армейская карьера стремительно шла в гору: курсы политруков, комсомольская работа. Но его истинное призвание ждало его в другом месте.

В феврале 1925 года 17-летний Судоплатов был направлен в Мелитопольский отдел ГПУ. Так начался путь одного из самых эффективных оперативников в истории советских спецслужб.

Операция «Конфеты»

Талантливый лингвист и мастер перевоплощения, Судоплатов идеально подходил для работы «нелегалом». В 1935 году он был внедрен в руководство Организации украинских националистов (ОУН*), завоевав доверие её лидера — Евгения Коновальца. Судоплатов лично докладывал Сталину о готовящихся покушениях на высокопоставленных советских руководителей, за что был удостоен ордена Красного Знамени.

Но вскоре ему была поставлена новая задача — ликвидировать Коновальца. На утверждение вождя был представлен дерзкий план. 23 мая 1938 года Судоплатов вручил лидеру ОУН коробку дорогих конфет. Спустя 20 минут после того, как коробка была положена горизонтально, сработало взрывное устройство. Операция была проведена безупречно.

Операция «Утка»

9 мая 1939 года состоялось совещание малой тройки: Сталина, Судоплатова, Берии, в ходе которого было решено ликвидировать Троцкого (кличка Старик). Операция получила название «Утка». Далее эта операция получит признание классической разноплановой многоходовки, которая не только войдет в пособия ГПУ и КГБ, но и станет изучаться спецслужбами по всему миру.

24 мая 1940 года произошло первое покушение на Троцкого. Но Троцкий, который догадывался, что на него охотятся, после начала обстрела спрятался вместе с женой под кровать с мореного дуба, которая и спасла их от пуль (их выпустили около 200).

Ликвидировать Троцкого удалось Рамону Меркадеру, который под предлогом показать свою статью, напросился к Троцкому на ее обсуждение. В подходящий момент он ударил Троцкого ледорубом по голове, но удар был не слишком сильным и Троцкий смог ответить обидчику – сильно укусив его за руку. Через сутки Троцкий умер, а Меркадера сел в тюрьму на 20 лет.

Война и опала

Комиссар 3–го ранга Судоплатов внес большой вклад в Победу над фашистами, принимая участие в таких операциях НКВД, как «Монастырь», «Березино», которые проводились с целью дезинформировать немецкую разведку.

Несмотря на все его заслуги перед родиной 21 августа 1953 года Судоплатов был обвинен в бериевском заговоре, и приговорен к 15 годам заключения. С 1958 года отбывал наказание в Владимирской тюрьме. Реабилитирован только в 1992 году. Умер в 1996. В 1998 году генерал – лейтенанта Судоплатова посмертно восстановили в правах на все изъятые ранее государственные награды.

*ОУН — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.