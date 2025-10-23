Дора Маар — история самой влиятельной музы Пикассо

В судьбе великого Пабло Пикассо было немало женщин, но одна из них занимала в жизни художника особое место. Дора Маар стала главной музой гения, его любовницей и близким другом в одном лице, что бывает нечасто. Эта женщина была талантливым фотографом, возможно, лучшим в свое время, но из-за связи с Пикассо она обречена на то, что ее имя упоминали лишь вместе с именем Мастера.

© П. Пикассо «Дора Маар с кошкой»

На момент своего знакомства в 1935 году, Пикассо и Маар уже были состоявшимися людьми в мире искусства. Имя Доры хорошо было известно среди ценителей фотоискусства и читателей модных журналов, а Пикассо уже считался живым классиком живописи.

Дора Маар, урожденная Генриетта Теодора Маркович, встретила художника в Париже, где она работала фотографом на киностудии Billancourt Studios. Их представили друг другу общие знакомые и эта встреча определила жизнь двух художников на долгие годы вперед. Пикассо был на 26 лет старше, но это не помешало роману, который длился восемь лет.

Многие уверены, что Дора стала не только любовницей художника, но и его главным вдохновителем. У Пикассо было много муз, но Маар признают самой влиятельной из них. Отношения между ними были непростыми, хотя бы потому, что в жизни Пикассо по-прежнему находилось место для Марии-Терезы Вальтер, еще одной любовницей, родившей ему дочь Майю.

Интересно, но этими скупыми фактами и ограничивается информация о Маар, которая всегда была лишь частью биографии своего великого любовника. Только в наши дни приняты первые попытки отделить неординарную личность и талантливого фотографа от Пикассо и осмыслить ее творчество.

Впервые о Маар вспомнила 20 лет назад Мэри Энн Кос, написавшая книгу о Доре. Это было до того, как к личности и творчеству этой женщины появился первый интерес. Кос называет Маар великим талантом и считает, что все работы художницы, даже сделанные в стиле фэшн, наполнены драматизмом:

Если вы увидите хотя бы одну работу Доры Маар, вы всегда в будущем узнаете сделанные ею фотографии. Соблюдение пропорций на ее фотографиях можно назвать любопытным, но ее творения всегда несут какой-то смысл и оставляют сильное впечатление.

Мэри Энн Кос предостерегает от однобокого взгляда на Маар, как на фотографа модных журналов. У этой женщины было множество серьезных работ, например, огромный цикл снимков из Барселоны, где Дора снимала людей, которых война и равнодушие властей обрекли на голод.

Фотографировала женщина и в нищих пригородах Парижа, охватывающих город кольцом. В одном из этих мест, которое принято называть «ля зоне», в ужасных условиях ютились более 30 тысяч человек. Их снимки стали одной из основных вех в творчестве Маар.

Но это все было для души, а основной доход Доре приносило сотрудничество с еженедельными и ежемесячными журналами, такими как Rester Jeune. Это были рекламные снимки, фэшн-работы и даже эротические фотосессии, которые современники признавали мрачноватыми, но талантливыми. А вот серьезные фотографии Маар были известны только ценителям, посещавшим серьезные выставки, так как основной их темой было социальное неравенство и несправедливость.

Есть у Маар и снимки с Пикассо. Одним из наиболее известных считается снимок, запечатлевший художника за работой над «Бомбардировкой Герники», написанной в 1937 году. У Пабло Пикассо также есть картина, на создание которой его вдохновила Дора — «Плачущая женщина», также написанная в 1937.

© «Плачущая женщина» Пабло Пикассо

Есть мнение, что для картины художнику позировала сама Маар, но муза Пикассо всегда отрицала это, утверждая, что ни разу не была натурщицей мастера. При этом она не отрицала, что в лице героини полотна присутствуют некоторые ее черты. Женщина привлекала гения не только внешностью, но и своим острым умом и интеллигентностью. Благодаря тому, что Дора знала испанский, они могли свободно разговаривать о событиях, на которые были так богаты 30–40-е годы XX столетия.

Отношения между Маар и Пикассо начали слабеть в 1942 году, а вскоре Дора покинула Париж и переехала жить в Менерб, в Прованс. Вероятно, что женщина так и не смирилась с тем, что параллельно ей через жизнь Пикассо проходят и другие женщины. Об их расставании Мэри Энн Кос говорит так:

Мне кажется, она не была человеком, готовым смириться с судьбой. Когда их отношения завершились, она была в ярости. Но, переехав к югу, она стала развивать навыки живописи. Писавшие о ней люди этот аспект ее жизни, как правило, обходили вниманием. Но ее картины впечатляют, а ее лучшие фотографии производят настоящий фурор.

Находясь рядом с Пикассо, Маар воспринималась в контексте со своим гениальным мужчиной, поэтому большая часть ее творческого наследия не была востребована, и о ней вспомнили только в 21 веке. Теперь ее сюрреалистические фотографии можно найти в постоянных коллекциях музеев современного искусства по всему миру. Ее редкие сюрреалистические фотографии сейчас продаются за 200 000 долларов, но некоторые из них по-прежнему стоят около 6000 долларов.