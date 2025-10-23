Почему известный актер так и не получил ни одного звания

Петюня Соловьев из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» — один из тех персонажей, что вызывают у зрителей почти физическое отвращение. Его трусость, позволившая уйти опасному преступнику, стала кинематографическим символом предательства. И тот факт, что образ так глубоко въелся в память, — лучшее доказательство невероятного таланта исполнителя, Всеволода Абдулова. Ведь в жизни актер был полной противоположностью своего подлого героя.

Аристократ из театральной династии

Всеволод Абдулов родился в самой что ни на есть актерской аристократии. Его отец, Осип Абдулов, был знаменитым артистом МХАТа и кино, а мать, Елизавета Метельская, служила в Московском театре для детей. Дом Абдуловых был культурным салоном Москвы: здесь запросто бывали Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Евгений Вахтангов. Неудивительно, что Сева, выросший в окружении этих титанов, и не мыслил для себя иного пути.

История с Высоцким

Мечтой юного Абдулова была школа-студия МХАТ. Ирония судьбы: подав документы в три театральных вуза, он провалился именно туда, куда больше всего хотел. Этот удар мог бы сломить многих, но здесь на его пути встал Владимир Высоцкий. Будущий гений не только поддержал Всеволода, но и буквально взял в свои руки его подготовку, показав несколько ключевых актерских «хитростей». Следуя советам нового друга, Абдулов блестяще прошел повторные испытания и был зачислен. Так началась дружба, продлившаяся всю жизнь. После трагической смерти Высоцкого Абдулов был одним из немногих, кто не стал публично спекулировать на утрате, оставшись в безмолвной, но искренней скорби.

Роковая авария

За всю свою карьеру Всеволод Абдулов сыграл в массе спектаклей и снялся в десятках кинолент. Но больше всего он занимался озвучкой иностранных фильмов и мультипликации. Так именно его голос слышен в «Гарри Поттере», «Властелине колец», «Скале Фрэгглов», «Человеке дождя», «Списке Шиндлера», «Робине Гуде», «Чипе и Дейле», «Приключениях мишек Гамми», «Черном плаще», «Черепашках-ниндзя» и многих других. Дубляж и различные радиопостановки стали для актера настоящим спасением после несчастного случая, который произошел с ним в 1977 году.

Тогда Абдулов находился по работе в Азербайджане. Неподалеку от столицы республики Баку у автомобиля, в котором ехал Всеволод Осипович, взорвалось колесо. Машина несколько раз перевернулась. Актер получил серьезные травмы и впал в кому. Больше 20-ти дней сознание не возвращалось к нему. Но даже после того, как Абдулов пришел в себя, долгое время он балансировал между жизнью и смертью. Некоторые вообще не верили в то, что он когда-то поправиться. Тем не менее чудо все-таки случилось. Медленно, но верно артист восстанавливался, а позже даже вернулся в профессию.

Однако последствия той аварии давали знать о себе всю оставшуюся жизнь. В частности это коснулось памяти. Абдулов, поняв, что рано или поздно он может подвести своих партнеров по сцене, стал реже сниматься в кино и играть в театре, а взялся за закадровую работу.

О женщинах или хорошо, или никак

Всеволод Абдулов никогда не был обделен женским вниманием. Он рано женился, на студентке Бауманки. В том браке у него родилась дочь Юлия. Однако, прожив совсем недолго вместе, супруги развелись. Несмотря на то, что у актера, в том числе и после развода, часто случались романы, Юля всегда относилась к отцу с большой теплотой. До последних дней между отцом и дочерью сохранялись дружеские отношения. Возможно, так сложилось благодаря тому, что Абдулов ни разу не отозвался плохо ни о своей бывшей жене, ни о других женщинах, которые были в его жизни. Он считал подобное поведение недостойным. Актер вообще предпочитал не говорить о личном, и тем более терпеть не мог обсуждать других людей в их отсутствие.

Без званий

Всеволод Абдулов ушел в мир иной в 2002 году. Всего 5 месяцев он не дотянул до своего 60-летия. Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся желудочный тромб. Примечательно, что такой известный актер, всю свою жизнь посвятивший кинематографу, так и не удостоился ни одного звания. Не стал он ни народным артистом, ни заслуженным.

27 июля, когда сердце Абдулова остановилось навсегда, на свет появился его правнук. Мальчика назвали Владимиром в честь лучшего друга прадедушки Высоцкого.