Как рухнула иллюзия о «примерном семьянине» Михаиле Евдокимове

На протяжении многих лет Михаил Евдокимов считался примерным семьянином. Однако в 2005 году, после трагической гибели артиста, иллюзия рухнула. Оказалось, помимо официальной жены у Евдокимова были две любовницы. Одна родила ему дочь, а другая — долгожданного сына. Читайте далее, чтобы узнать, как сложились жизни наследников знаменитости.

Единственная жена

Со своей законной женой Галиной Михаил Евдокимов познакомился ещё во время службы в армии. Девушка жила неподалёку от воинской части. Будущий артист без памяти влюбился, но добиться взаимности было непросто: Галина уже встречалась с молодым человеком и собиралась за него замуж.

Однако сдаваться Михаил не стал: он смог завоевать сердце красавицы с помощью песен под гитару и отменного чувства юмора.

Почти сразу после демобилизации пара поженилась, а через год у них родилась дочь Анна. Михаил души не чаял в жене и дочери: одаривал их подарками, постоянно говорил о своей любви, не давая любимой даже повода для ревности.

Однако в 2005 году всё тайное стало явным. Во время той страшной аварии, которая унесла жизнь народного любимца, жена была рядом с ним в авто. Галина провела несколько дней в реанимации, но смогла выжить.

Вскоре она узнала сразу две страшные новости: о гибели Михаила и о наличии у него двух женщин на стороне. Особенно горькой стала для Галины новость о внебрачном сыне мужа.

Дочь уговорила мать простить отца и познакомиться с его избранницами. Галина больше замуж так и не вышла. Сегодня она занимает пост вице-президента Межрегионального фонда имени Михаила Евдокимова.

Дочь Анна нашла себя в шоу-бизнесе и много лет занимается организацией концертов.

Любовь и Надежда

После того как Михаил стал известным, он повстречал свою давнюю знакомую Надежду Жаркову. Их роман начался в родном Алтае, а продолжился уже в Москве.

Вместе с трёхлетней дочерью Надежда приехала к возлюбленному, оставив мужа. Михаил не стал выгонять Жаркову, однако сразу сообщил: о разводе с Галиной речи идти не может.

Он предложил Надежде должность костюмера и арендовал для нее квартиру. Вскоре у пары родилась дочь Анастасия. В благодарность мужчина подарил возлюбленной четырёхкомнатную квартиру. С тех пор Михаил жил на две семьи.

Он души не чаял в Насте, одаривал её подарками и нежностью. Девочка же думала, что папа часто отсутствует дома из-за гастролей.

После смерти отца Анастасия стала наследницей дома на Рублевке. Её имени не было в завещании, однако Надежда настояла на том, чтобы дочь хоть что-то получила в память об отце. Галина отдала девочке дом.

Исполнить мечту и стать артисткой у Анастасии не вышло. Она получила диплом журналиста и работает по специальности. С сестрой и братом девушка не общается.

Третья любовь и долгожданный сын

После ухода Надежды в декрет в команде Михаила Евдокимова появился новый костюмер — Инна Белова. Их роман начался задолго до совместной работы. Инна работала моделью, и во время одной из вечеринок Михаил обратил на неё внимание.

Он долгое время добивался расположения девушки, но она продолжала игнорировать артиста. 20-летняя разница в возрасте смущала Инну. Однако Михаил с помощью красивых ухаживаний смог завоевать её сердце.

Встречи с возлюбленным проходили без планов на замужество или общих детей: Инна знала о своём бесплодии и не мечтала стать мамой. Однако вскоре она заметила изменения в организме.

Новость о беременности повергла девушку в шок. Она несколько недель скрывала от любимого своё «интересное положение», а когда призналась — сильно удивилась: Михаил был вне себя от счастья. Мужчина заявил любимой, что на этот раз у него родится сын. Слова оказались пророческими: в 2004 году Инна родила мальчика, которого назвала Даниилом.

В благодарность за ребёнка девушка получила в подарок новый автомобиль. К сожалению, увидеть, как растёт наследник Михаил не смог. Даниилу был всего годик, когда его папа трагически погиб.

Инна Белова не стала судиться за наследство. Наоборот, женщина извинилась перед законной женой любимого и сама стала растить сына. Повторно выйти замуж она решилась лишь через десять лет.

Даниил невероятно похож на отца. 21-летний молодой человек работает в автосалоне, учится в столичном ВУЗе и увлекается музыкой.

При этом молодой человек не скрывает: матери стоило добиться наследства. Однако, спустя 20 лет, оспаривать решение суда он не намерен, признаваясь, что теперь это — в прошлом.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой