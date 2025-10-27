Бесследно исчезла за поворотом: загадочная пропажа учительницы математики

25 сентября 1981 года 58-летняя Полли Мелтон пропала во время прогулки по туристической тропе в национальном парке Северной Каролины. Поиски не выявили следов борьбы или несчастного случая. «‎Рамблер» поделится деталями этой загадочной истории.

© oversnap/iStock.com

Осенний день в национальном парке «Великие Дымчатые горы» не сулил никаких сюрпризов: ровная гравийная тропа вдоль озера Дип-Крик, пологие подъемы и неторопливые разговоры прохожих. Телма Полин «Полли» Мелтон в тот день, 25 сентября 1981 года, шла вместе с двумя подругами — Трулой Гуджер и Полин Кэннон. Они шутили, вспоминали забавные истории из церковного центра, где Полли волонтерила и ежедневно раздавала горячие обеды пожилым людям. Все было как всегда, пока она внезапно не прибавила шаг.

«Не рискнула бы с тобой бежать наперегонки, Полли!» — крикнула ей вслед одна из подруг.

Полли обернулась, улыбнулась, на мгновение махнула рукой, словно прощаясь, и скрылась за подъемом. Но на другой стороне тропы ее не оказалось.

Сначала женщинам это показалось безобидной шуткой. Подруги были уверены: Полли перегнала их, чтобы скорее добраться до кемпинга и проверить мужа, семидесятивосьмилетнего Роберта Мелтона, который из-за слабого здоровья остался в их «Аирстриме». Но трейлер был пуст. Роберт, растерянный и бледный, сказал, что не видел жену. Тогда начались поиски: сначала искали своими силами, затем попросили о помощи рейнджеров. Вечером к делу подключили собак. Они взяли след на том самом подъеме, прошли несколько кругов и завыли — будто запах исчез в воздухе.

На следующий день парк облетел вертолет. С воздуха ничего подозрительного не увидели: ни элементов одежды, ни очков — ничего, что могло бы дать подсказку.

Озеро Дип-Крик в ту осень обмелело из-за засухи, вода была низкой и прозрачной; вероятность утопления сочли ничтожной. Температура не превышала комфортных значений, опасности переохлаждения тоже не было. Полли панически боялась змей, а значит, в чащу она бы не ушла. И главное — это была оживленная тропа: любой крик, любой звук, характерный для борьбы, услышали бы другие туристы. Но на тропе было тихо.

Что известно о Полли?

В прошлом Полли работала школьной учительницей. Вместе с мужем она проводила теплые месяцы в Свейн-Каунти, у подножия гор, а остальное время жила в Джексонвилле, штат Флорида. Дома она ухаживала за Робертом — супруг был на двадцать лет старше нее и нуждался в постоянной заботе. В местной общине Полли знали как надежного, чуткого человека: в церковном центре питания она была одним из тех волонтеров, на кого всегда можно было положиться.

Версии полиции

Первая версия следствия звучала как спланированный побег. За день до исчезновения Полли несколько раз просила телефон в центре — для нее это было нехарактерно. Ни родные, ни подруги не подтверждали разговоров с ней в то время. Кому она звонила? О чем договаривалась? Ответов не нашлось.

Кроме того, на предстоящую пятницу, когда она обычно выходила на дежурство, ее имя в списке волонтеров не значилось — еще одна мелкая, но странная деталь. Тем временем пастор церкви вспоминал, что Полли переживала периоды внутреннего спада, принимала «Валиум» и однажды невнятно намекала на возможную измену мужу. А Роберт позже сообщил, что в доме исчез флакон с его транквилизатором. Однако этих фактов было недостаточно для подтверждения версии.

Поиски Полли прекратили через неделю: не нашлось ни одежды, ни следов борьбы, ни тела. По официальному заключению, ни насилия, ни несчастного случая также доказано не было. Если Полли ушла, то, скорее всего, сознательно. Родные с этим не соглашались: она не оставила бы больного мужа без объяснения. К тому же в день исчезновения на ней были украшения с бриллиантами — это было аргументом в пользу того, что ее могли ограбить. Но логистика рушила эту гипотезу: участок тропы, где Полли скрылась за подъемом, был слишком открыт, борьба не осталась бы незамеченной. Версия нападения зверя также отпадала: в этих лесах не водились хищники, способные мгновенно утащить взрослого человека.

Однако спустя года был замечен след Полли. В апреле 1982 года в Бирмингеме, штат Алабама, был обналичен чек на ее имя — проценты по ее банковскому сертификату. Кассир не запомнила внешность клиента. Почерк проверить не смогли — средств на экспертизу в небольшом городке просто не нашлось. Означало ли это, что Полли объявилась в другом штате, или кто-то просто-напросто воспользовался ее документами? Однозначного ответа так и не нашлось.

В 1988 году Полли официально признали умершей. А в 1991 ее имя появилось на семейной плите — только после смерти отца, до конца верившего, что дочь жива. По сей день ее история исчезновения остается загадкой, ответы на которую, вероятно, так и не появятся.

