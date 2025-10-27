История сестер-подростков, которые жестоко ликвидировали нацистов

Во время оккупации Нидерландов нацистами в годы Второй мировой войны 14-летняя Фредди и 16-летняя Трюс Оверстеген стали участницами голландского сопротивления. Их возраст и внешняя безобидность делали их малозаметными для противника — этим и воспользовалось подполье. Девочек использовали как курьеров, разведчиц и участниц организованных ликвидаций немецких солдат и коллаборационистов. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Сестры выросли в коммунистической семье в деревне Схотен недалеко от Хаарлема. Их мать самостоятельно воспитывала дочерей после развода. Она придерживалась левых взглядов и активно помогала людям, пострадавшим от политических конфликтов. Перед войной в доме семьи укрывались еврейские беженцы из Германии; дети делили с ними спальню и еду. С детства сестры были включены в атмосферу взаимопомощи и солидарности.

В конце 1930-х они участвовали в сборе помощи детям, пострадавшим от гражданской войны в Испании. Когда Германия начала расширять влияние в Европе, девочки стали распространять антифашистские листовки и срывать нацистскую пропаганду.

Сопротивление и обучение

После вторжения немецких войск в Нидерланды в мае 1940 года сестры начали работать на сопротивление на низовом уровне: разносили материалы, предупреждали о проверках, помогали беженцам добираться до укрытий. После того, как некоторые из укрывавшихся у них евреев были арестованы и депортированы, девушки решили продолжать участие в подпольной деятельности в более активной форме.

В 1941 году командир одной из групп сопротивления Франс ван дер Виль заметил деятельность семьи и предложил матери официально включить дочерей в подпольную сеть. Она дала согласие, понимая, что это сопряжено с риском.

Сестры прошли базовое обучение по маскировке, использованию оружия, способам передачи данных, диверсионным действиям. От них требовалось передвигаться по городу на велосипедах, не вызывая подозрений. У Фредди была внешность ребенка примерно 12 лет, что снижало риск проверок немецкими патрулями.

Курьерская и диверсионная работа

Изначально девушки выполняли роль курьеров: перевозили документы, медикаменты, оружие, доставляли письма в другие районы. Постепенно их стали привлекать к поджогам немецких складов и транспортных объектов.

Трюс и Фредди также участвовали в перевозке и сопровождении еврейских детей, которым обеспечивали новые личности и находили безопасные дома. Для отвода глаз маленьких детей усаживали спереди на велосипед и выдавали за родственников.

Участие в ликвидациях

На определенном этапе сопротивление начало использовать девушек в операциях по устранению немецких офицеров и коллаборационистов. Сценарий заключался в следующем: одна из сестер знакомилась с офицером в общественном месте, вела непринужденный разговор и предлагала пройтись. На заранее оговоренном месте их уже ждали бойцы сопротивления. Иногда стрелять приходилось самим девушкам.

Были случаи, когда Фредди сидела на багажнике велосипеда и стреляла в цель во время движения. В отдельных ситуациях сестры отслеживали маршрут конкретного человека и убивали его по дороге домой.

Сестры понимали, что участвуют в ликвидациях. Фредди позже рассказывала, что после первых убийсв испытывала желание «поднять убитого», несмотря на осознание боевой задачи, пишет Mental Floss. Работа в сопротивлении требовала эмоциональной отстраненности, но ее невозможно было сохранять постоянно. Однако война и масштаб происходящего не оставляли им моральной возможности отказаться.

Боевое трио

В 1943 году к их группе присоединилась 22-летняя студентка Ханни Шафт, также участница сопротивления. Она стала близким соратником сестер. Вместе они выполняли задания по разведке, сопровождению беженцев и ликвидации офицеров. Рыжие волосы Ханни привлекали внимание, и она была объявлена в розыск.

Весной 1945 года, незадолго до окончания войны, Ханни была задержана на блокпосту. Ее главной приметой были ярко-рыжие волосы, которые она тщательно маскировала под краской, однако ее удалось распознать по отросшим корням волос. Ханни расстреляли 17 апреля.

Жизнь после войны и признание

Точная численность ликвидаций, в которых они участвовали, неизвестна. Сестры избегали обсуждения конкретных цифр.

После окончания войны сестры попытались вернуться к мирной жизни. Фредди вышла замуж и посвятила себя семье. Трюс увлеклась искусством, стала художницей и скульптором. В 1996 году они создали Национальный фонд имени Ханни Шафт для сохранения памяти о женщинах, учавствовавших в сопротивлении.

В 2014 году премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вручил сестрам Крест мобилизации за участие в сопротивлении. Трюс умерла в 2016 году в возрасте 92 лет. Фредди — в 2018 году.

