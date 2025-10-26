Как сложились судьбы первых губернаторов России

Август 2025 года унес жизни сразу двух известных политиков, возглавлявших крупные регионы на заре существования новой России. Бывший глава Смоленской области Валерий Фатеев попал под поезд, а экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак ушел из жизни после тяжелой болезни. Судьбы тех, кто в 1990-е определял жизнь целых областей и республик, сложились по-разному. Одним губернаторство открыло путь к безбедной жизни, а другие, потеряв уютное кресло, так и не нашли себя, страдали и испытывали нужду. Похищения, бандитские пули, прессинг политических конкурентов, несчастные случаи и нищета — «Лента.ру» узнала, как сложились судьбы первых российских губернаторов.

Пенсионеру Валерию Фатееву часто приходилось посещать районную поликлинику в Москве. В то утро он собирался туда в очередной раз — ближе всего было идти через железную дорогу. Валерий Петрович хорошо знал маршрут, пользовался им регулярно. Переходя через пути, 79-летний пенсионер не заметил приближающегося поезда. Так 24 августа 2025 года закончил свои дни первый в истории новой России глава Смоленской области.

Знавшие Фатеева говорили, что, несмотря на преклонный возраст, он оставался физически крепким, бодрым и в здравом уме.

Ельцинский призыв

После провала августовского путча в 1991 году и приостановки деятельности КПСС перед руководством РСФСР во главе с Борисом Ельциным встала необходимость создания новой структуры исполнительной власти в регионах. На смену исполкомам областных Советов пришли администрации, главы которых взвалили на свои плечи функции по оперативному управлению. Новых кадров отчаянно не хватало, поэтому зачастую руководителей выбирали по принципу лояльности или хотя бы отсутствия на текущий момент связей с Коммунистический партией. С августа по октябрь 1991-го Ельцин утвердил действующих руководителей или назначил новых во многих субъектах России. Больше всего указов было подписано 24 октября.

Впоследствии главы областной власти стали именоваться губернаторами. Во многих регионах прошли прямые выборы, и далеко не все назначенцы Ельцина смогли сохранить свои посты.

Валерий Фатеев, Смоленская область, 1991-1993

Получив кредит доверия от президента, первым делом Фатеев разогнал на своей территории выходцев из партийной номенклатуры и, как говорили его критики, принимал на работу чуть ли не с улицы. Так в администрацию попали люди, слабо понимающие обязанности управленца. Его обвиняли в популизме и «маниловских прожектах», но вместе с недостатками подчеркивали и достоинства: совестливый, отвечал за свои слова.

В 1993 году Фатеев пошел на губернаторские выборы, чтобы получить «народную легитимность». Смоляне, однако, не подержали ельцинского кризисного менеджера. Против Фатеева выступили и коммунисты, и многие демократы, считавшие его методы руководства регионом авторитарными.

Он не ушел из политики и следующие три года заседал в Совете Федерации, одновременно исполняя обязанности замминистра экономики России, позже трудился заместителем председателя Госкомимущества, первым вице-премьером правительства Ингушетии.

«На всех уровнях власти он защищал интересы России, — писала знавшая Фатеева член ученого совета Русского географического общества Лариса Мажар. — У него были сторонники и противники. За свою жизненную и профессиональную позицию он платил очень высокую цену: уголовные преследования, шантаж, угрозы, плен и предательство, гибель соратников и драматические эпизоды в жизни близких ему людей».

Мажар не преувеличивала: в жизни Фатеева действительно хватало грозных событий. В 1998-м он занялся предпринимательской деятельностью в Ингушетии.

На него совершили несколько покушений, а когда чеченские боевики похитили его жену, экс-губернатор лично отправился искать ее в неподконтрольную федеральным силам Чечню и в январе 1999 года был захвачен в заложники в Ачхой-Мартане. Чтобы спастись, Фатееву пришлось заплатить бандитам огромный выкуп.

Потом бывший губернатор преподавал в гуманитарном университете Смоленска, но, видимо, нашел эту работу не слишком денежной, перебрался в Москву, трудился на оборонных предприятиях. В последние годы Фатеев увлеченно писал биографический роман и успел выпустить книгу под названием «Выбор».

Юрий Власов, Владимирская область, 1991-1996

Юрий Власов вошел в историю как самый юный губернатор в современной России: на момент вступления в должность в сентябре 1991-го ему было всего 30 лет. Поставить рекорды как управленцу ему, впрочем, не удалось. Власов возглавлял Владимирскую область только один срок, с треском проиграв в 1996 году выборы коммунисту Николаю Виноградову.

«Из-за возраста и, возможно, из-за того, что область знал не очень хорошо, возникли все мои проблемы», — заключил он впоследствии.

Не обошла Власова стороной война компроматов: его обвиняли в ремонте разбитого авто за счет бюджетных средств (в ДТП он якобы попал в пьяном виде), в присвоении госимущества, в незаконном хранении боеприпасов и даже в том, что он не расплатился за лечение зубов.

На Власова возбуждали уголовное дело, он успел отсидеть несколько месяцев во Владимирском централе, пока дело не закрыли.

Когда гонения прекратились, экс-губернатор никак не мог трудоустроиться в области. В этом он обвинял новое руководство. И в 2000-е стал работать в московском НИИ. Власову было всего 57 лет, когда его не стало в 2019 году.

Михаил Прусак, Новгородская область, 1991-2007

Лишь до 65 лет дожил первый губернатор Новгородской области Михаил Прусак, ушедший из жизни 26 августа 2025 года. В 1991-м он возглавил регион по ельцинскому призыву, будучи лишь на год старше Власова. Однако, в отличие от коллеги, сумел продержаться до середины нулевых.

Прусак родился на Западной Украине, в семье репрессированного. На Новгородчину попал по комсомольской разнарядке и вскоре стал двигателем демократического движения в области, был доверенным лицом Ельцина на выборах президента РСФСР. Под его руководством Новгородская область стала одним из лидеров экономических реформ.

Прусак трижды побеждал на всенародных голосованиях, что, однако, не помешало ему одним из первых в России высказаться за отмену губернаторских выборов. В 2007 году он все-таки покинул высокую должность, а в 2017-м был признан банкротом из-за огромного долга крупному банку.

В последние годы Прусак жил на пособие в размере 25,5 тысячи рублей, назначенное областной думой в связи с тяжелым финансовым положением и инвалидностью после инсульта.

Николай Меркушкин — один из главных рекордсменов по длительности пребывания во главе региона: его переизбирали или переназначали на пост главы Мордовии целых пять раз. О его работе говорили разное, однако руководители государства всегда подчеркивали, что он контролирует ситуацию в республике.

Путь Меркушкина — пример образцовой карьеры энергичного комсомольского вожака. Еще при Брежневе он возглавил мордовскую организацию ВЛКСМ, затем перешел на партийную работу. При советской власти Меркушкин дорос до второго секретаря Мордовского рескома.

В 1991 году он проиграл выборы президента Мордовии, однако потом в республике наметился кризис власти, и институт президентства ликвидировали. Меркушкин успешно избрался уже на пост «простого» главы региона, который занимал до 2012-го, когда его решили перебросить в Самарскую область, активно готовившуюся к проведению серии матчей чемпионата мира по футболу. Два года спустя на губернаторских выборах он получил более 90 процентов голосов.

Самарский период Меркушкина получился неоднозначным: его работу критиковали, поговаривали, что он «очень быстро поймал звезду», так и не стал своим в чужом регионе. Казалось, эта антипатия была взаимной: губернатор Меркушкин тоже подмечал на нижней Волге массу недостатков.

«Когда сюда приехал, я был поражен, насколько здесь укоренились устои 1990-х годов», — жаловался он.

Губернатора ужасало состояние старой части города, он охал от домов-«гнилушек» и уверял, что местные бандиты обещали прострелить ему голову, если он не прекратит наводить порядок. Злило самарцев и то, что Меркушкин часто сравнивал состояние дел в Самарской области с Мордовией — как правило, в пользу последней.

«В Самаре выше потенциал и больше людей, но там не строили храмы, а здесь строили, — говорил он. — В Мордовии выше духовность, чем в Самаре»

Едва ли не единственным плюсом периода Меркушкина самарцы называют появление «Самара Арены» и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по всей области. Тем не менее его запомнили как яркого политика старой школы, любившего выходить к электорату и вести продолжительные беседы.

Из губернаторского кресла Меркушкин, мокша по национальности, переместился на загадочную должность спецпредставителя президента по взаимодействию со всемирным конгрессом финно-угорских народов. В последние годы он переживал семейную драму: сына экс-главы двух регионов Алексея Меркушкина приговорили к длительному заключению за мошенничество, дачу взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Виктор Калашников, Воронежская область, 1991-1992

Виктор Калашников, наоборот, прославился рекордно коротким сроком пребывания в губернаторском кресле: 16 октября 1991 года Ельцин утвердил его главой Воронежской области, а уже 18 марта 1992-го снял — «за использование служебного положения в личных целях».

Вообще-то Калашникова считали неплохим управленцем, пытавшимся нащупать баланс между коммунистами и демократами. Его карьеру разрушило «автомобильное дело», когда-то вызвавшее широкий общественный резонанс в Черноземье: машины, выделенные по льготным ценам для работников аграрного сектора, неожиданно оказались в распоряжении сотрудников областной администрации или их родственников. Скандал разразился неимоверный, жалобы на самоуправство чиновников дошли до Кремля.

После отставки Калашников перебрался в Москву и практически не мелькал в публичном пространстве — известно лишь, что он трудился в неких коммерческих структурах.

В Воронежской области о бывшем главе забыли настолько, что у местных СМИ не оказалось ни одной его фотографии, чтобы сопроводить некролог на пару строк. Человек, руководивший важным регионом в переломный момент российской истории, ушел из жизни 1 декабря 2023 года.

«В то новое, суетливое и непредсказуемое время никто не был застрахован от ошибок», — констатировал действующий губернатор Александр Гусев, имея в виду, по-видимому, историю с машинами.

По словам чиновника, который в недолгую эпоху Калашникова трудился на заводе «Воронежсинтезкаучук», его предшественник «старался прилагать максимальные усилия для недопущения социальных противостояний и политических междоусобиц на территории области».

Анатолий Тяжлов, Московская область, 1991-2000

Сегодня мало кто уже помнит, что лихие 90-е прошли в Подмосковье под знаком Анатолия Тяжлова. Как и Ельцин, он был профессиональным строителем, вероятно, довольно успешным, если еще при советской власти ему доверили важный регион. После августовского путча 1991 года глава РСФСР подтвердил его полномочия, Тяжлов был назначен главой администрации Московской области, а четыре года спустя избрался на вновь введенный пост губернатора (одного из его соперников, мэра Дзержинского Виктора Доркина, потом застрелили прямо на детской площадке — это одно из самых громких покушений на подмосковных чиновников).

«Грудью во власть не рвался, врукопашную за ней не ходил», — утверждал инженер-строитель, мировоззрение которого сформировали косыгинские реформы в экономике.

Знавшие его говорили, что Тяжлов всегда был лично предан Ельцину и проводил политику с оглядкой на главу государства. С первых же дней он взял курс на объединение Московской области с Москвой, что нравилось не всем. Среди других его неоднозначных (и оставшихся нереализованными) проектов — создание предприятия по выращиванию хлопка в Уганде и чая на Шри-Ланке.

При Тяжлове жилья в Подмосковье строили больше, чем в советские времена, продолжалась газификация, а больше средств в федеральный бюджет, чем вверенный ему регион, отчисляли только Москва и Тюменская область. Не обходилось и без громких скандалов: бесследно исчезали деньги, прогоняемые через «губернский» банк, Счетная палата фиксировала отрицательные финансовые позиции областного бюджета.

В конце 1990-х все чаще говорили, что Тяжлов перенял от Ельцина не только стиль руководства, но и привычку перебарщивать при «работе с документами», постепенно отходил от управления, в разгар рабочего дня помощники заставали его посапывающим в личном кабинете. Обладая страстью к стихосложению, на многие жизненные ситуации он реагировал рифмой, за что удостоился сравнений с древнеримским императором Нероном.

Как бы то ни было, в 1999 году губернатор с треском проиграл выборы Борису Громову и Геннадию Селезневу, которые выявили сильнейшего во втором туре.

«Не вор, не подлец, не убийца, — такую характеристику выдал Тяжлову один из его соперников. — Просто измученный человек»

Новый губернатор — генерал Громов — потом не раз поминал своего предшественника недобрым словом, жалуясь на положение дел в Подмосковье. А Тяжлов перебрался в Госдуму по списку избирательного блока «Отечество — Вся Россия» (ОВР) Юрия Лужкова и Евгения Примакова и ничем особенным в парламенте не отметился. Моральные и физические силы все больше покидали недавнего хозяина Подмосковья, он становился тенью самого себя и больше не выступал с какими-либо инициативами, мечтая просто тихо отсидеть свой мандат.

В последние годы о Тяжлове практически не вспоминали. Он незаметно ушел из жизни летом 2008 года.

Валентин Цветков, Магаданская область, 1996-2002

Цветков пришел к власти сразу после недолгого правления ельцинского назначенца Виктора Михайлова. Губернатор буквально капитулировал перед депутатом Госдумы по прозвищу Бульдозер, кампания которого проходила под лозунгом: «Колымчанам — достойную жизнь!»

Возрождать «золотую Колыму» Цветкову было отмерено ровно шесть лет. 16 октября 2002 года его застрелили в самом центре Москвы — у здания представительства Магаданской области на Новом Арбате.

Говорили, что зверская расправа над губернатором связана с распределением промысловых квот на морские биоресурсы. По другой версии, мотивом расправы послужило стремление братвы прибрать к рукам прибыль от золотодобычи.

Большинство замешанных в том деле скрылись от следствия. Их вылавливали в течение многих лет, кого-то пришлось доставать даже из-за границы. Те, кто дожил до суда, получили большие сроки. Организатора приговорили к пожизненному.

Владимир Платов, Тверская область, 1995-2003

Владимир Платов дважды избирался на губернаторский пост, но свои третьи выборы в 2003 году провалил из-за возбужденного против него уголовного дела о хищении облигаций Тверской области — ущерб бюджету составил тогда 474 миллиона рублей.

Политик сидел недолго и только в СИЗО, а когда вышел из «Матросской Тишины», то оказался не в одном из дворцов, о которых писала пресса, а в старенькой двухкомнатной квартире во Владимире. Свое участие в махинациях он категорически отрицал.

«Я не имею отношения к пропаже этих денег, — уверял Платов. — Вся эта история с займом была устроена, чтобы убрать меня с выборов».

Молодая жена оставила экс-губернатора, он выживал на пенсию, выделенную Тверской облдумой, причем половину денег по решению суда приходилось отдавать государству.

«Надо было быть более гибким политиком в отношениях с Москвой, — вздыхал Платов. — Я оказался слишком независимым»

16 апреля 2012 года он незаметно ушел после продолжительной болезни.

Эдуард Россель, Свердловская область, 1991-1993, 1995-2009

Один из самых харизматичных политиков 1990-х Эдуард Россель когда-то шокировал Москву своим стремлением превратить Свердловскую область в Уральскую республику, получив все положенные республике преимущества для проведения самостоятельной экономической политики. Одни говорили, что глава решился на авантюру от отчаяния: после распада СССР на Урале сложилась крайне тяжелая обстановка, требовалось срочно спасать крупный промышленный регион. Другие не сомневались, что Россель, как и главы ряда других регионов, просто мечтает стать кем-то вроде удельного князя и больше не хочет получать указания от слабеющей на глазах федеральной власти.

Наличных денег в регионе хронически не хватало. Вместо оплаты предприятия выдавали своим работникам продукцию собственного производства, а затем на рынках происходил бартерный обмен. Некоторые руководители печатали и вводили в обращение собственные дензнаки. Наибольшую известность получили так называемые уральские франки, выпущенные в 1991 году.

Ельцин, озабоченный противостоянием с Верховным Советом России, до поры закрывал глаза на сепаратизм своего земляка. Однако после расстрела Белого дома из танков и разгона мятежных депутатов он поспешил расправиться и с другим проявлением фронды — Уральской республикой.

В ноябре 1993-го Росселя отправили в отставку, но более серьезных санкций за самоуправство к нему не применили.

Россель остался в политике, в 1994 году занял пост председателя Свердловской областной думы, а в 1995-м выиграл первые выборы губернатора Свердловской области. В 1999 и 2003 годах он успешно переизбирался, оставаясь в губернаторском кресле до 2009-го. Эпоха Росселя не была гладкой: недоброжелатели подозревали его в связях с организованной преступностью, но все отмечали заслуги главы региона в строительстве зданий, храмов и дорог.

До сентября 2022 года он представлял Свердловскую область в Совете Федерации. 8 октября Росселю исполняется 88 лет, он по-прежнему занимается общественной деятельностью и в качестве президента возглавляет Международный Демидовский фонд. Его авторитет в регионе непререкаем.

Юрий Ножиков, Иркутская область, 1991-1997

Сын китайца и русской медсестры Юрий Чен (впоследствии взял фамилию отчима — Ножиков) тоже много лет оттрубил на стройках Сибири и Дальнего Востока, сумев подняться на самый верх.

Ножиков получил федеральную известность благодаря вражде с Ельциным: в 1992 году президент даже заявил, что руководитель Иркутской области прислал ему «последнее предупреждение». Власти региона тогда выступали против централизации инвестиций в энергетику и отказывались передать управление энергетическим комплексом Приангарья в Москву.

«Подобные конфликты с федеральным центром случались не так уж редко», — признавал потом Ножиков.

В 1993-м Ельцин все-таки снял его с должности, однако неожиданно восстановил через два дня.

Когда спустя несколько лет в Иркутской области опять начались задержки зарплат и пенсий, пошли протесты и забастовки, губернатор снова отменил платежи в Москву. Сам он позже назовет это жестом отчаяния: радевший за население глава региона просто хотел, чтобы его услышали. Понимая безнадежность своего положения в открытом конфликте с Кремлем, в апреле 1997-го Ножиков подал в отставку.

«Поддерживая федеральную власть по Чечне, я, конечно, сделал ошибку, — корил себя Ножиков по прошествии лет. — Я не сделал поправки на квалификацию наших полководцев. Вместо войны с лидерами они затеяли войну с народом. И вели ее так бездарно и неумно, что все более возмущали население».

Экс-губернатор гордился тем, что не нажил богатства, передвигается на старенькой «Ниве» и получает приличную пенсию, поскольку отпахал 40 с лишним лет и «вложил больше и физических, и умственных сил, чем средний человек». Он отказался от работы в московском банке и остался жить в Иркутске, где был советником губернатора по вопросам экономической безопасности на общественных началах. Ножикова не стало в 2010 году.

Евгений Наздратенко, Приморский край, 1993-2001

Газеты писали про Евгения Наздратенко, что он «экспроприировал собственности больше, чем большевики в 1917 году». Губернатор Приморья называл эти обвинения происками врагов и утверждал, что все дело в брошенных морских судах, которые приходилось вылавливать в акватории (дрейфовавшие в Японском море сейнеры возвращались к жизни и, по всей видимости, переходили к новым хозяевам).

Почти все свое губернаторство он конфликтовал с федеральным центром, особенно с Анатолием Чубайсом. У себя в крае Наздратенко боролся с криминалом, но больше запомнился борьбой за озеро Хасан, которое вместе с прилегающими землями хотели отдать китайцам. Тогда многие считали вопрос передачи территорий делом уже решенным

«Нет, Борис Николаевич, — сказал он президенту. — Хасан сдавать нельзя никак».

При Наздратенко во Владивостоке раздавались призывы к провозглашению в Приморье Дальневосточной республики, как во времена Гражданской войны, однако сам он впоследствии всячески отрицал подозрения в сепаратизме и уверял, что с самого начала считал такую идею нежизнеспособной.

«Не выживут ни Дальний Восток, ни остальные регионы России без единой страны», — таким было кредо популярного политика в сложный период.

После отставки Наздратенко недолго пробыл заместителем секретаря Совбеза России. В последние годы, судя по всему, отошел от активной политической жизни и спокойно проводит почетную старость, развлекая себя раздачей интервью, в которых увлеченно рассказывает о лихих 1990-х.

По управленческой стезе пошел сын Евгения Наздратенко: в недавнем прошлом Алексей Наздратенко занимал посты вице-губернатора Приморского края и заместителя главы правительства региона.