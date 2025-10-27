«Проще разойтись, чем поубивать»: что Светлана Ходченкова рассказала о своем прошлом

Светлана Ходченкова, без сомнения, является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис современного российского кинематографа. Однако ее путь к успеху был тернист, а личная жизнь, несмотря на несколько громких романов, остается предметом пристального внимания публики и СМИ. При этом актриса, известная своей сдержанностью, порой делает откровенные признания о молодости, работе с легендарным Говорухиным и скандалах модельного бизнеса. О чем идет речь – читайте далее...

Первые искры: «Теперь я — мадам Яглыч»

Роман Светланы Ходченковой и Владимира Яглыча начался в стенах Щукинского училища. Будущие звезды долгое время были просто знакомыми, обмениваясь лишь вежливыми приветствиями. Но постепенно, оказавшись в одних и тех же компаниях, они стали ощущать взаимное притяжение.

«Нам постоянно говорили: "Ходченкова, вы что, так и будете ходить вокруг да около? Пора уже объясниться!"» — вспоминала с улыбкой Светлана.

Чувствам пришлось пройти испытание съемочной площадкой. Во время работы над телесериалом «Карусель» им предстояло играть влюбленных, что, по признанию Светланы, из-за внутренних переживаний давалось тяжело. Ходченкова вспоминает трогательный момент, который ознаменовал начало их отношений: на холодной, ветреной съемке Владимир, заботясь о ней, завернул актрису в свою одежду.

Светлана и Владимир поженились 13 декабря 2005 года. Яглыч сделал предложение трогательно и романтично, застав Ходченкову врасплох. Актриса, находившаяся в ступоре, смогла ответить лишь спустя четверть часа. После свадьбы Светлана не побоялась сменить девичью фамилию, заявляя гордо:

«Теперь я — мадам Яглыч».

Увы, этот крепкий, казалось бы, союз распался. В 2009 году пара разъехалась, а в 2010 году последовал официальный развод. Как позже прокомментировал Яглыч, они «перестали работать над отношениями» и пришли к обоюдному решению, что им проще разойтись, чем однажды «поубивать друг друга».

Наследие Говорухина и грязь модельного бизнеса

В 2003 году, еще будучи студенткой первого курса, Ходченкова получила главную роль в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», которая принесла ей премию «Ника».

«Мне, конечно, невероятно повезло. Попасть к самому Говорухину на главную роль, будучи дебютанткой! Я была сильно зажата и боялась», — делилась переживаниями актриса.

Последующее сотрудничество Ходченковой и режиссера, особенно повторное приглашение в картину «Не хлебом единым», породило множество слухов о возможном романе. Светлана не отрицала домыслы, но относилась к ним иронично:

«Было бы странно, если бы не писали. Молодую актрису дважды утверждают на главные роли...»

Отдельной темой для сплетен стало похудение актрисы. Ходили слухи, что Говорухин отказался от работы с ней, когда она сбросила 20 килограммов. Сама Светлана отрицала, что набирала вес специально для роли. По ее словам, изменения произошли из-за стресса и сбоя в обмене веществ на первом курсе, а затем она естественным образом восстановила прежнюю стройность.

До поступления в театральный, Ходченкова, которая росла в неполной семье и с юных лет помогала матери (подрабатывавшей уборщицей и маляром), успела поработать в модельном бизнесе. Именно на свой первый гонорар, заработанный за границей, она провела в дом телефон — событие, о котором они с матерью могли только мечтать.

Опыт в модельном бизнесе оставил у актрисы тяжелые воспоминания. Ходченкова откровенно предупреждала молодых девушек: в этой сфере царят «разврат, грязь и подлость».

«Девушки там не только красиво дефилируют по подиуму, но и сдаются „внаем“ богатым дядям», — утверждала артистка.

Большинство юных моделей, по ее словам, не имеют достаточной силы характера, чтобы противостоять давлению и быстро превращаются в «игрушку состоятельных мужчин».

Несостоявшееся замужество и страсть к игре

После развода с Яглычем Светлана начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Их знакомство состоялось после церемонии «Золотой граммофон» в 2009 году. Петришин, увлекавшийся клубной игрой «Мафия», часто сопровождал актрису на кинофестивалях и светских мероприятиях.

Отвечая на вопросы об их отношениях, Ходченкова интриговала, отмечая, что их связывает нечто большее, чем просто «страсть к азартным играм».

Кульминация их романа произошла в мае 2015 года, когда Георгий сделал Светлане предложение прямо на сцене после спектакля «История любви». При полном зале аплодирующей публики Петришин опустился на одно колено, и актриса произнесла заветное «да».

Однако свадебные колокола так и не прозвучали. За месяц до запланированной церемонии Светлана разорвала помолвку. По словам подруги пары, причиной стала «старая ссора», которую они не смогли преодолеть. Ходченкова встретила свой 33-й день рождения уже в статусе свободной женщины.

Новый бойфренд и защита танцев на пилоне

Сегодня 42-летняя Светлана Ходченкова тщательно оберегает свою личную жизнь, хотя и не скрывает, что не одинока. Ходят слухи, что ее избранником является бизнесмен Павел Манченко, сосед актрисы по элитным апартаментам на 71-м этаже в «Москва-Сити». Актриса, которая сама хорошо зарабатывает, по словам знакомых, ищет не «денежный мешок», а спутника, который ее искренне любит.

Помимо карьеры и романтических загадок, Ходченкова уже более десяти лет активно занимается танцами на пилоне (pole dance), используя их для поддержания великолепной физической формы. Это увлечение часто вызывает критику и осуждение в социальных сетях.

«Мне так и пишут: „Какой позор, в сорок лет такое вытворять!“» — жалуется Светлана.

Актриса активно защищает свой выбор, подчеркивая, что пилон — это сложный спорт, не имеющий ничего общего с пошлостью. Она убеждена, что негативная реакция исходит от людей, которые стесняются и не способны отбросить стереотипы.

Ходченкова вспоминает, как поначалу стеснялась своего хобби, но со временем осознала его ценность. Она даже сумела убедить мужа одной из своих поклонниц, что pole dance — это акробатика и фитнес, а не эротическое шоу. Актриса резюмирует, что этот вид тренировок способен подарить женщине невероятную физическую форму и развить истинную женственность.

Несмотря на все сложности и драмы личной жизни, Светлана Ходченкова продолжает активно сниматься, подтверждая статус одной из главных звезд российского кино. Недавно она вновь встретилась на съемочной площадке с Александром Балуевым для работы над фильмом «Отель у погибшего альпиниста».