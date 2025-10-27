«Налетел, как зверь»: боксер в лагере смерти выиграл 80 боев и устроил восстание

Советский боксер Андрей Борзенко не стал олимпийским чемпионом, не побеждал на чемпионатах мира и даже не выигрывал первенство СССР. Его главные поединки прошли в годы Великой Отечественной войны в одном из страшнейших немецких концлагерей — Бухенвальде. Оказавшийся в плену Борзенко не просто выжил в тяжелых условиях, но и провел восемь десятков боев, раз за разом побеждая сытых соперников. «Лента.ру» — подробнее об уникальном спортсмене, который стал олицетворением личного мужества, жажды жизни и воли к победе.

В 1947 году на первом послевоенном чемпионате Узбекской ССР по боксу в соперники Борзенко достался немец по имени Гельмут. «После удара гонга он, как зверь, налетел на немца и так стал избивать», — вспоминал писатель Георгий Свиридов, свидетель поединка, в котором Гельмут девять раз улетал в нокдаун. После встречи он решил познакомиться с Борзенко, чтобы узнать причину его жестокого поведения, совершенно нехарактерного для советских спортсменов. Рассказ боксера лег в основу книги Свиридова «Ринг за колючей проволокой», вышедшей в 1961 году. Так в СССР узнали историю спортсмена, выжившего в Бухенвальде благодаря боксу. Много лет спустя, в 2022-м, прошла премьера посвященного Борзенко документального фильма.

Война вместо титулов

Борзенко родился в Ташкенте в 1920 году, в возрасте 16 лет судьба свела его с американцем Сиднеем Джексоном. Столь диковинный гость для Узбекской СССР 1930-х появился там случайно. Он родился в еврейской семье Бронксе, в раннем детстве начал заниматься боксом, а к 18 годам перешел в профессионалы и нацеливался на титул чемпиона мира.

В годы Первой мировой Сиднея вместе с командой боксеров-соотечественников занесло в Петербург на показательные выступления, и Россия так увлекла его, что он решил отложить возвращение на родину. Как оказалось позже, навсегда. Американец стал свидетелем революции и проникся ее идеями, в 1918-м вступил добровольцем в ряды Красной армии и оказался в Ташкенте. Джексон быстро выучил русский язык, сражался с белогвардейцами в Средней Азии, дважды был ранен, а после победы большевиков остался жить в Ташкенте и стал гражданином СССР.

На новом месте Джексон занялся популяризацией бокса, мало кому известного вида спорта в Узбекистане в те годы. В местном Дворце пионеров он организовал первую в республике боксерскую секцию для подростков, и одним из его самых известных учеников в 1930-х стал Борзенко. Мальчик жил в неблагополучном районе Ташкента, был вынужден ежедневно сталкиваться с хулиганами, поэтому пришел научиться постоять за себя.

Отец — основоположник узбекского бокса. Создав эту школу, он всегда учил и говорил, что ринг — это место сражения двух умов, двух сильных людей, и что в ринге нужно работать не только руками и ногами, а головой Паина Джексон дочь Сиднея Джексона

Под руководством Джексона юноша быстро осваивал искусство бокса. Он отлично овладел тактикой ведения боя, много и очень эффективно двигался на ринге. Это позволило Борзенко дважды выиграть чемпионат Узбекской ССР, а также стать победителем первенства Средней Азии. При этом парень не был уверен в том, что хочет стать профессиональным спортсменом. Он мечтал о карьере врача, но до поступления в институт был призван в армию. Это произошло в конце 1940 года.

Службу Борзенко проходил на Украине, и в конце июня 1941-го он оказался в настоящем аду. После вторжения в СССР нацисты активно и очень стремительно наступали на юге страны, а срочник Борзенко был среди тех, кто пытался их остановить. В августе часть боксера отступала через Днепр недалеко от Киева, спортсмен получил ранение в ногу и попал в плен. Красноармейца отправили в лагерь для военнопленных неподалеку от Ганновера, но после двух попыток побега беспокойного боксера перевели в печально известный Бухенвальд.

Победа или смерть

Условия содержания в концлагере были нечеловеческими. Узников кормили похожей на хлеб массой и похлебкой из сорняков с картофельными очистками, при этом заставляя работать по 12-14 часов в сутки. Но даже там изможденный Борзенко не забывал о боксе и старался тренироваться. Это помогало ему не сойти с ума.

В Бухенвальде содержались не только военнопленные. В числе заключенных также были немцы, осужденные за уголовные преступления. Их кормили гораздо лучше, содержали в более комфортных условиях и часто использовали для выполнения всевозможных грязных поручений. По заданию администрации они могли избить или убить любого провинившегося. К 1942 году в Бухенвальде сильно выросло количество советских военнопленных, у которых постоянно возникали конфликты с местными уголовниками. Кто-то предложил перенести разборки на ринг, и нацистам эта идея понравилась. Им очень хотелось посмотреть на то, как сытые соотечественники избивают полуживых узников из других стран, включая СССР.

Как правило, бои складывались именно по такому сценарию, пока на ринг не вышел Борзенко. Истощенный спортсмен с постоянно ноющей от недолеченного ранения ногой демонстрировал на импровизированном ринге настоящие чудеса. Против него выходили здоровые сытые немцы, часто совершенно из других весовых категорий, но советский боксер неизменно побеждал, очень часто — нокаутом. Вскоре он стал настоящей звездой лагеря, посмотреть на поединки с его участием приходили толпы надзирателей и их пособников, что оказалось на руку бухенвальдскому подполью.

Несколько тысяч заговорщиков из числа узников Бухенвальда решили устроить вооруженное восстание. Они тайком таскали с заводов, на которых работали, металлические детали и всевозможные химические вещества. Позже умельцы собирали из этого оружие, в том числе огнестрельное. Бои с участием Борзенко стали для них отличным прикрытием: во время турниров все внимание нацистов было обращено на ринг, в эти моменты вести подрывную деятельность было гораздо проще и безопаснее.

Подпольщики вызвали его к себе и сказали, что он должен до последнего держаться на ринге и проводить как можно больше боев. Его даже стали подкармливать, узники отдавали часть своей пайки, чтобы у отца были на это хоть какие-то силы Ольга Борзенко дочь Андрея Борзенко

Борзенко провел более 80 боев в Бухенвальде и не потерпел ни одного поражения. Одним из главных его поединков стала встреча с огромным немцем по имени Вилли — бывшим профессиональным боксером. Он сидел в лагере по уголовной статье, и нацисты часто приглашали его в крематорий, где он на потеху им убивал обреченных на смерть узников одним ударом. Нечто подобное он собирался сделать и с Борзенко.

С первых минут боя советский боксер понял, что ему противостоит очень опытный противник, который еще и имеет подавляющее превосходство в физической мощи. На первых минутах казалось, что в этот раз победить, а возможно, и выжить у Борзенко точно не получится, он еле держался на ногах под градом тяжелых ударов. В какой-то момент Вилли окончательно потерял сомнения в своей победе и, забыв о защите, бросился добивать слабеющего соперника. Вот тогда-то он и получил от Борзенко точный удар в челюсть, отправивший его в нокаут.

Путь к свободе

В начале апреля 1945-го нацистский режим доживал последние недели. Вермахт стремительно отступал под натиском Красной армии с Востока и сил союзников с Запада. Когда американским частям оставалось до Бухенвальда несколько десятков километров, немецкое командование приняло решение расправиться со всеми узниками и полностью сровнять лагерь с землей, чтобы скрыть следы чудовищных преступлений. Эти планы стали известны участникам сопротивления, которые поняли, что тянуть с восстанием больше нельзя. 11 апреля несколько тысяч подпольщиков, вооруженные самодельным стрелковым оружием, кустарно изготовленными гранатами, камнями и палками, атаковали гарнизон лагеря.

Среди активных участников восстания был Борзенко, который вместе с несколькими товарищами успешно захватил одну из смотровых вышек. Уже через несколько часов концлагерь полностью перешел под контроль восставших, и в тот же день в Бухенвальд вошли американские войска.

После освобождения из немецкого плена для многих советских солдат и офицеров испытания не заканчивались. Их ждало новое заключение — теперь уже на родине. Как Борзенко смог успешно пройти чистилище бесконечных проверок, фильтраций НКВД и не просто остаться на свободе, а поступить на службу в СМЕРШ, неясно до сих пор. Родственникам он никогда об этом не рассказывал.

Наверное, отцу повезло. Попытки его репрессировать, я так понимаю, были. Его несколько раз на день-два забирали органы госбезопасности. Но каждый раз отпускали. Последний раз это произошло незадолго до смерти Сталина Андрей Борзенко сын Андрея Борзенко

Карьера военного у Борзенко не сложилась. Впрочем, как и спортивная. После войны он пытался вернуться в бокс, выступал на соревнованиях, но хронические боли в ноге, а также серьезно подорванное за несколько лет в Бухенвальде здоровье не давали ему выйти на серьезный уровень. В конце 1940-х боксер вернулся в Ташкент, вспомнил о давней мечте и поступил в медицинский институт. После окончания института работал в городской больнице. По воспоминаниям современников, боксер был талантливым детским хирургом и даже проводил операции по пересадке сердца. Ставший свидетелем страданий тысяч людей в Бухенвальде Борзенко теперь ежедневно им помогал.

Но бокс из жизни доктора Борзенко окончательно не ушел. В свободное время он тренировал юных спортсменов и работал рефери на соревнованиях, достигнув звания судьи по боксу всесоюзной категории. Участники поединков, которые обслуживал Борзенко, вспоминали, что он всегда перестраховывался и останавливал бои, не давая соперникам добивать друг друга. Жестокости, которой в молодости у боксера было так много, он не терпел. Из жизни Борзенко ушел в возрасте 82 лет в родном Ташкенте.