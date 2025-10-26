За какие преступления Сталин расстрелял маршала Тухачевского

Сто лет назад, в 1920-1921 годах, Тамбовская губерния и соседние регионы стали ареной одного из самых масштабных и кровопролитных крестьянских восстаний против власти большевиков, вошедшего в историю как «Антоновщина». Это была отчаянная попытка народа, доведенного до крайности, противостоять жестокой системе «военного коммунизма».

«За Советы без коммунистов»

Главной причиной взрыва стала продразвёрстка — политика принудительного изъятия зерна и продовольствия у крестьян для снабжения городов и армии. На деле она часто превращалась в откровенный грабёж, который осуществляли вооружённые продотряды.

Восстание возглавил бывший начальник уездной милиции, эсер Александр Антонов. Его партизанские отряды, получившие значительные запасы оружия после рейда белогвардейской конницы Мамонтова летом 1919 года, развернули настоящую партизанскую войну. Лозунгом повстанцев было «За Советы без коммунистов!», что отражало их разочарование в режиме, который, по их мнению, изменил идеалам революции.

Тухачевский против крестьян

К весне 1921 года, когда основные фронты Гражданской войны были закрыты, большевики смогли бросить на подавление восстания огромные силы. Для ликвидации «антоновщины» было стянуто 55 тысяч бойцов Красной Армии — всего вдвое меньше, чем для разгрома армии Врангеля в Крыму.

Командование этой карательной операцией было поручено одному из самых успешных красных командармов — Михаилу Тухачевскому. Вместе с ним прибыли его начальник штаба Николай Какурин и заместитель Иероним Уборевич. Политическое руководство осуществлял Владимир Антонов-Овсеенко.

Их подписи также красуются на бесчеловечных приказах. Все они оказались впоследствии репрессированы Сталиным.

«Без расстрелов ничего не получается»

Большевики ещё раньше пошли на уступки крестьянству, чтобы отколоть от повстанцев политически неустойчивую часть. В феврале 1921 года Совет народных комиссаров объявил о замене в Тамбовской губернии продразвёрстки твёрдым продовольственным налогом. А в марте 1921 года Х съезд РКП(б) провозгласил отказ от политики «военного коммунизма» и переход к «новой экономической политике» (НЭП) с гарантиями частной собственности и свободой торговли. Тем не менее основной упор в подавлении массового крестьянского движения на Тамбовщине делался по-прежнему не на уступки, а на военную силу.

11 июня за подписью Овсеенко и Тухачевского вышел приказ о взятии заложников из числа семей «бандитов» и их расстреле без суда:

«1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда. 2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия. 3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье. 4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда. 5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда. 6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать. 7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно».

12 июня Тухачевский и Какурин подписали приказ:

«1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось. 2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов. 3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ».

Снаряды с хлорпикрином были применены, причём от них пострадали не только вооружённые мятежники, но и население деревень, хотя боевой эффект от их использования был незначителен.

23 июня Овсеенко и Тухачевский выпустили подробную инструкцию войскам, как нужно проводить «чистки»:

«По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60-100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение… Жителям даётся 2 часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие… Каждый должен дать показания, не отговариваясь незнанием. В случае упорства проводятся новые расстрелы. Без расстрелов ничего не получается, – доносил Тухачевский в центр. – Расстрелы в одном селении на другие не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера».

В 1937-38 гг. Тухачевский и многие его товарищи по подавлению Тамбовского мятежа были арестованы и расстреляны по приказу Сталина за «преступление», которого не было. Но может ли факт незаконной репрессии реабилитировать репрессированного в отношении других, реально совершённых им преступлений? Стоило бы задуматься над этим вопросом, видя в наших городах памятники Тухачевскому и улицы, названные его именем.