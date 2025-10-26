Почему медицинскую карту Бориса Ельцина хранили в сейфе

Состояние здоровья первого президента России Бориса Ельцина было одной из самых охраняемых государственных тайн. Информацию тщательно скрывали не только от общественности, но и от политических элит. Реальная картина стала проясняться лишь после его отставки, открыв миру серьезно больного человека, который долгие годы оставался у руля огромной страны.

Здоровый или больной?

Как пишет в своей книге «Ельцин, Кремль» Александр Хинштейн, окружение президента прилагало титанические усилия, чтобы создать образ бодрого и полного сил лидера. Телезрителям часто показывали Ельцина с теннисной ракеткой в руках. Когда скрывать недомогание становилось все сложнее, в ход шли лаконичные формулировки: «Президент работает с документами».

Эта фраза быстро стала народным анекдотом:

«Ельцин сегодня снова работал с документами, он просмотрел свой паспорт, военный билет и свидетельство о рождении».

Реальность же была далека от шуток.

Суровая реальность

Борис Ельцин пришел во власть, уже имея серьезные проблемы со здоровьем. Еще в студенческие годы, после ангины и изнурительных тренировок, у него были обнаружены проблемы с сердцем. В 1987 году, будучи первым секретарем МГК КПСС, он перенес тяжелый сердечный приступ.

В 1990-х годах глава страны перенес по крайне мере две операции на спине, а также хирургическое вмешательство на носовой перегородке. Тогда же в результате инсульта Ельцин оказался наполовину парализован. Впоследствии президент перенес и несколько инфарктов, и аортокоронарное шунтирование.

Тайна за семью печатями

Но далеко не все из этих фактов, касавшихся состояния здоровья Бориса Ельцина, были известны широкому кругу лиц, не говоря уже о простом народе. Как утверждает Николай Зенькович, автор книги «Борис Ельцин», долгое время медицинская карта Ельцина хранилась в сейфе руководителя Службы безопасности Президента России Александра Коржакова. По словам Зеньковича, Коржаков считал одним из главных своих достижений в должности начальника охраны – отсутствие «утечки» информации. Молчали и врачи. Как признался один из докторов, работавших в ЦКБ, за каждым медиком велось наблюдение: куда ходят после работы, с кем общаются.

«Когда имеешь доступ к телу Самого, — посетовал аноним, — молчать – куда здоровее».

К утаиванию правды присоединились и средства массовой информации. По крайней мере, Анатолий Грешневиков в своей книге «Информационная война» пишет о том, что именно журналисты скрыли информацию о состоянии здоровья Бориса Ельцина во время выборов. Тогда между первым и вторым турами голосования Борис Николаевич неожиданно исчез. Он не появлялся на телеэкранах с 16 июня по 3 июля 1996 года. По утверждению Грешневикова, загадочное исчезновение главы страны было связано с перенесенным им в тот период инфарктом. Пресс-секретарь Ельцина вновь заявил о том, что президент «работал с документами».

Причины утаивания информации

Почему же было так необходимо скрывать сведения о состоянии здоровья Бориса Ельцина и хранить его медицинскую карту в сейфе? Дело в том, что, как указано в учебнике «Конституционное право» Ирины Конюховой и Ирины Алешковой, Конституция РФ, кроме прочих причин, предусматривает прекращение полномочий президента в результате его стойкой неспособности по состоянию здоровья исполнять свои обязанности. Однако прекращение президентских полномочий в связи с расстройствами функций организма, носящих постоянный и необратимый характер, требует особой процедуры.

Между тем, именно состоянием здоровья Бориса Ельцина и решили воспользоваться его противники для объявления импичмента. Об этом факте упоминают в издании «История России» В. Болоцких, В. Деев и В. Кузнецов. Специально для данной цели был разработан проект закона о Государственной медицинской комиссии, которая смогла бы констатировать недееспособность президента, но ни один из проектов не был принят. Попытка депутатов объявить Борису Ельцину импичмент также ничем не закончилась. Сам же Ельцин заявлял, что «никуда не уйдет» и «будет работать, как положено по конституционному сроку». Однако Борис Николаевич все-таки ушел. Как известно, он объявил о своей отставке 31 декабря 1999 года. Стоит отметить, что Ельцин подчеркнул, что покидает пост не по состоянию здоровья, а «по совокупности проблем».