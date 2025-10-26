Чем прославился осетинский великан Бола Кануков

В начале XX века вся Россия знала этого человека в лицо: его фотографии печатали на открытках и марках. Темирболат (Бола) Кануков, прозванный «осетинским Поддубным» и «Казбек-горой», был живым воплощением силы и богатырского духа.

Рождение великана

Будущий чемпион родился в 1860 году в бедной осетинской семье. С 10 лет он уже работал на лесоповале вместе с отцом, и именно там проявилась его невероятная мощь. Однажды молодой бык не смог втащить повозку с бревнами на крутой подъем. Бола, недолго думая, выпряг животное и сам втащил воз на гору.

К 15 годам он практически не уступал в силе быку. Его параметры, зафиксированные историками, и сегодня поражают воображение: рост 227 см и вес 214 кг. При таких данных судьба могла быть предсказана лишь одна — цирковая арена.

Победа силой, а не хитростью

На ковер Кануков впервые вышел уже в зрелом возрасте, но это не помешало ему одержать ряд оглушительных побед. Известно, что за время своих выступлений в цирке Казбек-гора победил Ивана Шемякина, Николая Вахтурова, Георга Гакеншмидта. Случалось ему выигрывать у Петра Янковского, Яна Яго, иранца Али, японца Ону, немца Миллера, француза Понса, американца Бамбулы, датчанина Петерсона и многих других. Однако, как указано в издании «Осетины» (Голос-Пресс, 2005 год), никакой особой техникой Кануков не обладал: соперники Болы оказывались на лопатках исключительно благодаря его физической силе.

Так как Кануков всерьез занялся борьбой уже в зрелом возрасте, его цирковая карьера довольно быстро закончилась.

Закат карьеры и тихий уход

В 1917 году, когда Темирболату Дударикоевичу исполнилось 48 лет, он вышел на арену в последний раз. Этот прощальный и самый трудный турнир проходил в Баку. Соперниками Казбека-горы были чемпионы мира Иван Заикин и Климентий Буль, знаменитый дагестанец Сали Сулейман, чернокожий борец Цинс из Англии, шотландец Мочур и другие спортсмены. Как пишет Челехсаты:

«Последний раз Бола дал волю своей геркулесовой мощи и в знак победы над многими известными «гладиаторами» кланялся со светового пятачка арены, слишком тесной для его великаньей фигуры».

Спустя всего 5 лет Темирболат Кануков ушел из жизни. Будучи бесхитростным, простым и добродушным человеком, прославленный чемпион, имя которого прогремело даже за рубежом, так и не сумел разбогатеть. Выступив на цирковой арене в последний раз, Темирболат Дударикоевич вернулся на родину. Тем более, что Кануков нашел счастье и в личной жизни. В свое время он женился и стал отцом единственной дочери. Правда, великан осуществил и свою мечту о сыне – он усыновил мальчика по имени Василий. Василий оказался достойным «родства» с Казбек-горой. Он отважно сражался в годы Великой Отечественной войны и геройски погиб на поле боя в 1942 году. К сожалению, родная дочь Канукова умерла на 8 лет раньше брата.

Как и дочь, Бола Кануков не дожил до начала Великой Отечественной войны. Как утверждают Владимир Шавлохов, Валерий Фриев и Давид Техов, авторы издания «Народы Великой России: осетины», осетинский богатырь скончался в 1922 году в станице Майской Кабардино-Балкарии. За несколько недель до этого Кануков отправился вместе с друзьями на заработки. По дороге товарищи попали под дождь. 62-летний Темирболат Дударикоевич, понадеявшись на свое богатырское здоровье, не стал прятаться под навес, а устроился прямо в поле, под стогом сена. Приятели привезли Канукова домой уже больным. Через некоторое время Болу похоронили.