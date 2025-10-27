Григорий Новак: почему «Красный Геркулес» был лишен наград

Имя Григория Новака сегодня редко вспоминают вне спортивных энциклопедий, хотя именно он первым доказал, что советский спорт может соперничать с Западом на равных. Его сила стала символом новой эпохи, когда страна только открывала двери в большой мир. Он поднимал штанги и ронял на землю стереотипы о «дикарях за железным занавесом». Но его же сила и крутой нрав однажды перечеркнули всё: титулы, награды, славу.

Начало легенды

Григорий Новак родился в 1919 году в Чернобыле, тогда ещё тихом украинском городке. Детство его прошло среди лесов и рек, где мальчишки мерились силой, поднимая тяжёлые камни вместо гирь. Впервые цирк он увидел в одиннадцать лет — и по его словам, с тех пор не мог забыть блеск прожекторов и запах опилок. Тогда он ещё не знал, что судьба сведёт его с ареной сначала как зрителя, потом как артиста.

После школы парень с отцом отправился работать на стройку. В его задачу входило рыть котлованы и возить тачки с цементом. Вечерами Григорий участвовал в любительских турнирах. Его сила бросалась в глаза: невысокий, коренастый парень с лёгкостью побеждал грузчиков и борцов. Именно тогда его заметил тренер Александр Конкин и предложил перейти в тяжёлую атлетику.

Григорий не знал даже правильной техники, но сила и трудолюбие сделали своё дело. Спустя всего два года ему покорился рекорд страны в жиме, а вскоре стал чемпионом Украины и серебряным призёром первенства СССР.

Война и возвращение

В июне 1941 года Новака пригласили на открытие стадиона «Динамо» в Киеве. На следующий день началась война. Вместо пьедестала была эвакуация в Новосибирск, где он руководил физподготовкой бойцов Красной армии. Фронт не отпустил его к штанге, но именно там он стал тем, кем был всегда — человеком, готовым подставить плечо в трудную минуту.

Когда война закончилась, он вернулся к тренировкам. Советскому Союзу предстояло впервые выйти на международную арену, и именно Григорию поручили представить страну на мировом первенстве в Париже.

Париж, который замер

Полуразрушенный Париж в 1946 году принимал первый послевоенный чемпионат мира. Советские спортсмены в нём участвовали впервые. И среди них невысокий, 160-сантиметровый тяжелоатлет, о котором западные журналисты писали с усмешкой.

Зал засмеялся в тот момент, когда Григорий выходил на помост. Но смех оборвался, как только он выжал 125 килограммов — мировой рекорд с первой попытки. Во второй он заявил 140, и взял! Публика встала. Советский спортсмен не просто победил — он изменил отношение к стране, о которой ещё недавно писали как о «диком Востоке».

Он стал первым советским чемпионом мира, набрав в сумме 425 килограммов. Так появился «Красный Геркулес» — символ силы, воли и нового мира, который стучался в двери Европы.

Звезда и падение

Новак побеждал снова и снова. Десять раз становился чемпионом страны, устанавливал десятки рекордов. Его выступления собирали стадионы, он был кумиром мальчишек и гордостью страны. Но в 1952 году всё рухнуло.

На Олимпиаде в Хельсинки от него ждали только золота. Первое упражнение вывело его в лидеры, однако в итоге золото взял американец Норберт Шемански. Возвращение с серебров в СССР это восприняли как поражение идеологического масштаба. Вскоре на семью обрушились неприятности: отца исключили из партии — формально за брата, жившего во Франции, а самого Григория заподозрили в «неблагонадёжности».

Всё усугубил случай в гостинице. После застолья Новак ввязался в драку со швейцаром, который получил травмы. Этого оказалось достаточно, чтобы закончить с его спортивной карьерой. Григория лишили званий, наград, выплат. Имя чемпиона мира вымарали из газет.

Возвращение

Но сломать Новака было невозможно. Он вспомнил детскую мечту и вернулся в цирк. Сперва Григорий повторял известные трюки, осваивал технику, а вскоре начал придумывать собственные номера. Он мастерски жонглировал тяжёлыми гирями, удерживал партнёров на вытянутой руке и выполнял трюки с массивными металлическими конструкциями, по которым мчались мотоциклы.

Позднее к нему присоединились сыновья Аркадий и Роман. Вместе они создали номер «Атлетическая поэма». В этом зрелищном аттракционе лежа на спине Григорий удерживал ногами штангу весом 230 килограммов, на неё вставал Аркадий с другой штангой около 130 килограммов, а Роман завершал композицию, выполняя стойку на руках со штангой. Общая масса этой «живой пирамиды» превышала шестьсот килограммов. Зал взрывался аплодисментами.

Имя ему вернули

В 1969 году государство признало ошибки. Григория Новака восстановили в званиях, вернули награды и присвоили почётное звание заслуженного артиста РСФСР. Он снова стал тем, кем был всегда — человеком, который поднимал не только штанги, но и дух. В последние годы он помогал готовить силовые номера к Олимпиаде-80. Но до её открытия не дожил. 10 июля 1980 года сердце «Красного Геркулеса» остановилось.