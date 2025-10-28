«Непотопляемый Климент»: почему Сталин прощал Ворошилову любые провалы

В советской истории немало парадоксальных фигур, и Климент Ворошилов — одна из самых ярких. Он возглавлял наркомат обороны полтора десятилетия, уцелел в мясорубке Большого террора и не понес наказания за провалы в советско-финской войне. Современники за глаза называли его «Климентом непотопляемым». Что же стояло за этим прозвищем — личная преданность, политическая жилка или нечто иное?

«Когда я пойду учиться?» — «НИКОГДА!»

Формальное образование Ворошилова ограничилось двумя классами земской школы. Дальше были работа на заводе, революционная деятельность и поля сражений Гражданской войны. Однако недостаток образования и грубость манер никогда не смущали маршала.

На одном из заседаний, услышав термин «динамический коэффициент», Ворошилов громко рассмеялся: «Ди-на-ми-чес-кий коэффициент! Без водки не разберёшься!». А когда на Политбюро зашла речь о повышении квалификации командного состава, он тут же отправил Сталину записку с простым вопросом: «Когда я пойду учиться?». Ответ вождя был исчерпывающ и лаконичен: «НИКОГДА!».

Тень 1937-го

За бравурным образом «первого красного офицера» скрывалась и другая роль. Как пишет академик Олег Сувениров в книге «Трагедия РККА», Ворошилов был одним из главных организаторов репрессий в армии. Под его личной подписью уходили санкции на аресты. На одном из документов от 28 мая 1937 года он оставил эмоциональную резолюцию: «Товарищу Ежову. Берите всех подлецов».

Именно он вызывал в Москву комкоров Якира и Уборевича, которых арестовали по дороге. Маршала Блюхера он пригласил отдохнуть на своей сочинской даче, где того и взяли под стражу. А дочь репрессированного командарма Яна Гамарника вспоминала, как Ворошилов отказался принять у себя Светлану Тухачевскую, сославшись на нехватку мужества смотреть ей в глаза.

«Госприемка»

Климент Ворошилов вместе с Вячеславом Молотовым осматривали скульптуру «Рабочий и колхозница». Вдруг Климент Ефремович задумчиво произнес: «Впервые в жизни вижу, чтобы рабочий держал молот в левой руке». Председатель Совнаркома начал убеждать: герой, вероятно – левша, как в книге Лескова. Ворошилов согласился закрыть на недочёт глаза, но с условием - Вера Мухина должна убрать мешки под глазами, которые так уродовали колхозницу.

Затем Ворошилов и Молотов вдвоём обошли изваяние кругом, бдительно вглядываясь в скульптуру. Проверяли донос, будто в складках юбки просматривалось бородатое лицо.

«Военный гений»

Сталин прощал Ворошилову такие провалы, которые любому другому стоили бы жизни. Будучи наркомом, Ворошилов не смог подготовить войска к войне с Финляндией. В начале Великой Отечественной главком Северо-Западного направления допустил блокаду Ленинграда.

Георгий Жуков писал: «Он, в сущности, был дилетантом в военных вопросах». Борис Бажанов, секретарь Сталина свидетельствовал: «Это был очень посредственный персонаж, который ещё во время гражданской войны пристал к Сталину и всегда поддерживал его. Он был всегда послушным и исполнительным подручным Сталина и служил еще некоторое время для декорации после сталинской смерти».

Историк Рой Медведев резюмировал:

«В Ворошилове Сталин ценил личную преданность. Причина в том, что диктаторам нужны декоративные фигуры, которые своим ничтожеством оттеняли бы величественную фигуру вождя».

Ворошилов, действительно – единственный, с кем генсек был на «ты», допускал в общении партийные прозвища – «Коба» и «Володин», позволял в своём кабинете стукнуть кулаком по столу и разразиться бранью.

Слуховые галлюцинации

Ворошилов всю жизнь страдал от неизлечимого недуга. Ещё во времена боевой большевистской молодости напоролся на облаву и угодил в тюрьму, где его сильно избили. После полученной травмы головы Климент Ефремович до конца жизни мучился головной болью и слышал различные звуки: грохот поезда, лай собак, крики людей. Медики расписались в бессилии. Частично уйти от кошмаров Ворошилову удавалось с помощью спорта – на даче маршал часами занимался на турнике и брусьях.

Многодетный отец

Накануне роковой операции Михаил Фрунзе попросил Климента Ефремовича: если он погибнет, Ворошилов примет участие в воспитании его детей. Однако случилась двойная трагедия: спустя несколько дней после гибели маршала покончила с собой его жена.

К этому моменту в семье Ворошиловых уже было трое усыновленных детей: Пётр, Гертруда и Николай. Вскоре в дом переехали Тимур и Таня Фрунзе. По воспоминаниям детей, Ворошилов был сумасшедшим отцом, который обожал детей. Сыновья впоследствии пошли по его стопам - стали военными.

«Да ты так и войну объявить можешь!»

После смерти Сталина Ворошилов был избран «почётным президентом» - Председателем президиума Верховного совета СССР. Однако даже на этой «декоративной» должности Климент Ефремович долго не удержался. Сергей Хрущёв вспоминал о случае, который послужил причиной отставки: «Климент Ефремович принимал посла Ирана. В конце приёма полагается краткая беседа. Поблагодарив посла, Ворошилов оживился. «Что это вы у себя шаха все терпите? - хлопнул посла по плечу - Мы своего царя скинули, и вам пора». Ошеломленный дипломат пробормотал что-то невразумительное и спешно откланялся. Вскоре разведчики перехватили донесение посла Ирана шаху, в самом серьёзном тоне рассказывавшего об упомянутой ситуации. Хрущёв вызвал Ворошилова на ковер и встретил словами: «Да ты так и войну объявить можешь!»