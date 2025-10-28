«Ключ к бессмертию – это в первую очередь прожить жизнь, достойную памяти», — так он говорил, находясь на пике карьеры.

Биография Брюса Ли

Брюс Ли появился на свет 27 ноября 1940 года в семье известного актёра кантонской оперы Ли Хайцюаня и домохозяйки Грейс Хо. Это произошло во время гастролей отца по США. Поэтому место рождения будущей легенды кунг-фу — Сан-Франциско. На постоянной основе семья проживала в Гонконге.

При рождении Брюс получил имя Ли Чаньфань. Позже актёр и мастер боевых искусств взял себе китайский сценический псевдоним — Маленький дракон Ли. И выбор этот был сделан не случайно. Брюс родился в год и час Дракона по китайскому календарю.

Мать Брюса имела смешанные корни – английские, каталонские и голландские. Это обстоятельство позже сыграло негативную роль в спортивной карьере Брюса Ли. Дело в том, что в Китае ему запретили учиться кунг-фу. По мнению мастеров боевого искусства, знания восточных единоборств – это наука не для иностранцев.

В 1941 году Брюс впервые снялся в фильме «Девочка с золотым воротом»: актёру было всего три месяца. А в шесть лет ему доверили небольшую роль в картине «Зарождение человечества». Гонконгский климат с высокой влажностью и невыносимой жарой губительно действовал на здоровье Брюса. Он рос болезненным и слабым мальчиком, но сила духа и задиристость выделяли его среди сверстников.

В школе Брюс Ли к занятиям относился спустя рукава: постоянно прогуливал – и дрался, не давая себя в обиду. К этому времени у него также проснулась страсть к чтению. Неожиданно для окружающих он начал писать неплохие стихи.

Знакомство с легендарным Ип Маном

Вскоре Брюс увлёкся боевым искусством вин-чунь. Его наставник – известный мастер Ип Ман, который в годы китайской культурной революции бежал в Гонконг, предсказывал своему ученику великое будущее.

Будущий легендарный актёр был честолюбив, неутомим и развивался в разных направлениях. Ещё одним его страстным увлечением были танцы ча-ча-ча. В 17 лет он даже стал чемпионом Коронной колонии по ним.

Также он занимался боксом и три года подряд побеждал на соревнованиях среди школ Гонконга. Брюс даже едва не пошёл по кривой дорожке. Он сколотил настоящую банду, которая устраивала подпольные бои. Но однажды под его горячую руку попался сын босса Триады – самой опасной мафиозной группировки Гонконга. Тогда родители Брюса Ли решили отправить сына в Америку. В 1958 году он сел на корабль, следующий в Сиэтл.

В кармане у Брюса было всего-то $ 100 — сумма смехотворная, которая в большом городе вмиг бы разлетелась. Поэтому на борту корабля он давал пассажирам первого класса платные уроки ча-ча-ча.

Жизнь в Америке

В 18 лет будущая звезда получил американское гражданство. В Сиэтле Брюс поступил в Высшую техническую школу Эдисона. И в свободное от учёбы время подрабатывал официантом. Бегать с подносом, угождая капризным клиентам, было для него унизительно. И немудрено, что Брюса могли назвать худшим официантом страны. Он просто ненавидел эту профессию: гораздо интереснее ему было преподавать кунг-фу.

В США Брюс поступил на философский факультет Вашингтонского университета. Это отвечало его духовным потребностям и цели жизни. Он продолжал преподавать кунг-фу, и теперь его лекции были наполнены новым содержанием. Помимо знаний о древних боевых искусствах, слушатели знакомились с восточной философией, направленной на совершенствование человека.

«Боевые искусства — это в конечном счёте самопознание. Удар кулаком или ногой предназначены не для того, чтобы выбить из строя парня впереди, а для того, чтобы выбить из вашего эго ваш страх и ваши зацикленности», — любил повторять Брюс Ли.

Новый стиль и тренировки

«Маленький дракон» создал собственный стиль – джиткундо. Он стал определённым гибридом боевых искусств, соединяющим лучшее из восточных и западных школ. Джиткундо – «Путь перехватывающего кулака», в котором раскрылась целая философия, применяемая на практике. Элементы ушу, джиу-джитсу, тхэквондо и бокса составляли суть нового вида спорта.

Каждый день Брюс Ли выполнял около 8000 упражнений. Тысячи ударов, подтягивания, скручивания и другие упражнения. Эти нагрузки были столь велики, что никто из спортсменов не сравнился бы с его феноменальной выносливостью.

Тренировки Брюса походили на невероятное испытание тела и духа. Его методика была направлена на создание крепкого и гибкого тела. Упор в первую очередь делался на упражнения, которые придали бы мускулам особую выносливость.

В его ежедневном арсенале занятий всегда были приседания со штангой (два подхода по 12 повторений), повороты и наклоны с этим же грузом на плечах (два подхода по восемь раз). Силовая подготовка также включала в себя подъёмы на бицепс (два подхода по восемь раз) и подъёмы на бицепс (два подхода по восемь повторений).

«Флаг Дракона» — одно из важнейших упражнений для пресса в арсенале Брюса Ли. Для его выполнения нужно лечь на скамью и ухватиться за неё руками на уровне головы. Затем за счёт работы мышц пресса поднять корпус тела медленно вверх, предварительно совершив глубокий вдох. В это время в самой максимальной точке упор приходится на плечи. Потом на выдохе нужно опустить тело в прежнюю позицию.

Прыжки на скакалке – неизменная часть тренировок Брюса. Подобные упражнения наряду с катанием на велосипеде помогали развивать скорость движения и силу ног. Разработанная Брюсом Ли система включала в себя занятия боевыми искусствами и бодибилдингом. И упражнения в основном были направлены на укрепление силы сухожилий, а не на увеличение мышечной массы.

Рацион питания Брюса Ли

Особое внимание Брюс уделял еде. Здесь он соблюдал ряд правил: употреблять меньше жирной пищи, есть небольшими порциями по пять-шесть раз в день и постоянно пить женьшеневый чай. Завтрак Брюс Ли начинал с чашки мюсли, в составе которых непременно были орехи, сухофрукты. Затем следовали апельсиновый сок или чай.

На второй завтрак Брюс пил протеиновый коктейль. Обед состоял из мяса с овощами и риса. В полдник он обычно пил сок или белковый коктейль. Лапша или спагетти с овощным салатом, морепродукты – это его меню на ужин.

Авторская школа

В 1963 году в Сиэтле Брюс Ли открыл собственную школу кунг-фу «Джун Фань». Это было начало. Вскоре заработали ещё две школы боевых искусств, где Ли преподавал свой авторский стиль джиткундо. И на каждом занятии с учениками он произносил знаменитую фразу:

«Никогда не тратьте энергию на беспокойство или негативные мысли, все проблемы возникают сами собой – отбросьте их».

К этому времени Брюс Ли стал в Америке популярной личностью. Его уже начали сравнивать с Суперменом – человеком с фантастическими способностями. К примеру, легендарный «однодюймовый удар» Брюса Ли вошёл в историю боевых единоборств. Не двигаясь с места, знаменитый мастер кунг-фу мог отправить соперника коротким молниеносным тычком в глубокий нокаут. Один из его учеников рассказывал, что от подобного удара надо было восстанавливаться несколько дней.

Брюс Ли всегда говорил своим ученикам: «Будь водой». Это был его жизненный принцип. Ведь вода – это своего рода символ стойкости, мощи и гибкости.

Карьера в Голливуде

Брюс Ли лично тренировал многих знаменитостей. Звезда НБА – баскетболист Карим Абдул-Джаббар, голливудский актёр Стив Маккуин и другие знаменитости стали его учениками. А Чак Норрис, который тренировался вместе с Ли, по его протекции получил свою первую роль в кино.

Брюс привлёк внимание голливудских продюсеров ещё во время показательного выступления на Международном чемпионате по карате. Его легендарный «однодюймовый удар» и отжимание на двух пальцах привели всех в неописуемое восхищение. В 1966 году Брюса Ли пригласили на съёмки сериала «Зелёный шершень», где он сыграл роль Като.

Ли не был новичком в кино. К 18 годам он успел сняться в 20 фильмах. А в Вашингтонском университете изучал не только философию, но и постигал азы актёрского искусства.

После серьёзной травмы спины Брюс вынашивал идею создания сериала о буддийском монахе «Воин». Однако студия Warner Brothers попросту украла его творческую концепцию. И выпустила довольно успешное шоу «Кунг-фу» с участием Дэвида Кэррадайна. Продюсеры не хотели видеть в роли главного героя миниатюрного китайца.

Именно с этого момента Брюс Ли ощутил на себе неприятие Голливуда. Фильмы режиссёра Ло Вэя «Большой босс» и «Кулак ярости», снятые в Гонконге, принесли Брюсу Ли, сыгравшему главные роли, мировую известность. Он стал суперзвездой и открыл собственную компанию Concord Productions.

В 1972 году Ли выступил в качестве режиссёра и снял боевик «Путь дракона». Удивительно, но его движения на съёмочной площадке были настолько быстрыми, что их не удавалось зафиксировать на плёнке.

Личная жизнь Брюса Ли

Брюс встретил миловидную Линду Эмери в 1962 году в Сиэтле. Она училась в старших классах Гарфилдской высшей школы, и Ли часто читал здесь лекции по китайской философии. Правда, Линде так не удалось попасть ни на одну из них. Поэтому девушка с радостью согласилась на предложение подруги пойти в китайский квартал, где в одном из помещений Брюс Ли вёл занятия по кунг-фу.

Обаятельный Ли умел произвести впечатление. От него веяло внутренней душевной силой, а ещё он был великолепным рассказчиком. И Линда неожиданно для себя увлеклась этим необыкновенным человеком. И однажды Брюс пригласил Линду на ужин.

К сожалению, паре пришлось скрывать свои отношения. Родители Линды были протестантами, придерживались строгих традиций – и видели будущий брак дочери только с мужчиной своего круга. Поэтому китаец Брюс Ли вызвал бы всеобщее недовольство.

Выход влюблённые нашли быстро: они поставили родителей Линды перед свершившимся фактом. 12 августа 1964 года Брюс и Линда подали заявление. И в местных газетах появилось сообщение о предстоящем браке. Из-за этого известия случился шумный скандал в семействе протестантов. Брюс Ли мужественно предстал перед глазами возмущённых родителей, достойно отбил натиск и заявил:

«Я хочу жениться на вашей дочери. И да, я китаец».

17 августа 1964 года молодые сыграли скромную свадьбу. Через год на свет появился сын – Брэндон Ли. А позже у пары родилась дочь Шеннон.

Смерть Брюса Ли

Брюс Ли провёл свою жизнь в звёздном полёте, каждый раз набирая высоту. И его внезапная смерть в возрасте 32 лет шокировала всех. За несколько месяцев до своей кончины актёр пожаловался на головную боль. В мае 1973 года он внезапно потерял сознание во время записи диалогов для фильма «Выход дракона». Врачи обнаружили у Брюса отёк мозга, но смогли стабилизировать его состояние. Ли выписался из клиники и приступил к работе.

20 июля 1973 года Брюс Ли скоропостижно скончался в квартире своей близкой подруги актрисы Бетти Тинг Пей. Он принял таблетку от головной боли и лёг спать. Брюс Ли умер во сне.

Смерть мастера боевых искусств обросла разными тайнами. Существовала даже версия, что Брюс стал жертвой заказного убийства и во всём виновата мафия. Были и совершенно невероятные версии. Поклонники Брюс отказывались верить в его смерть и считали, что он не умер, а просто погрузился в летаргический сон. Другие гипотезы гласили, что причиной смерти явилась эпилепсия, которую Ли скрывал.

Официальной причиной смерти медики назвали отёк головного мозга, который вызвала аллергическая реакция на компонент в обезболивающем препарате. Та самая злосчастная таблетка и привела к трагедии.

Однако у американского писателя Мэттью Полли были и свои версии, которые он изложил в книге «Брюс Ли. Я никогда не сдамся» (2018 год). Он полагал, что знаменитый актёр и мастер боевых искусств погиб от теплового удара. По его мнению, роковую роль сыграло удаление потовых мышц. Процедуру Брюс провёл за несколько месяцев до трагедии. Это, по всей вероятности, привело к перегреву организма и непосильной нагрузке на сердце.

В 2022 году испанские учёные провели анализы данных вскрытия и пришли к выводу, что, возможно, у Брюса развилась тяжёлая гипонатриемия – состояние, характеризующееся резким падением концентрации натрия в плазме крови. Это вызвало почечную недостаточность, жидкость не выводилась из организма и скапливалась в мозге.

«Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от специфической формы почечной недостаточности: неспособности выводить достаточное количество жидкости для поддержания водно-электролитного баланса. Это может вызвать гипонатриемию, отёк мозга и смерть в течение нескольких часов, если избыток воды не выводится с мочой», – отмечала команда учёных (Clinical Kidney Journal).

Наследие Брюса Ли

Сын актёра Брэндон Ли пошёл по стопам отца. Он также увлёкся восточными единоборствами и актёрским искусством. Брэндон снялся в боевике «Разборка в Маленьком Токио» вместе с Дольфом Лундгреном.

Его творческая карьера складывалась вполне успешно. Но трагический случай на съёмках фильма «Ворон» оборвал жизнь молодого актёра. Это произошло 31 марта 1993 года в Уилмингтоне, штат Северная Каролина. В одной из сцен в пистолете актёра Майкла Масси по недосмотру техников оказалась заглушка, которая смертельно ранила Брэндона. Сыну Брюса Ли было всего 28 лет.

Дочь великого мастера Шеннон Ли стала каскадёром, актрисой и кинопродюсером. В 2008 году при её участии на экраны вышел телефильм «Легенда Брюса Ли», рассказывающий о жизни знаменитого отца. Она также написала книгу «Будь водой, друг мой».

В 1994 году Шеннон вышла замуж за адвоката Яна Кислера. У семейной пары есть дочь Рэн. Кстати, чета основала Фонд Брюса Ли, который занимается распространением философии легендарного актёра – создателя уникального стиля боевых искусств.

О жизни и творчестве Брюса Ли было снято около 30 фильмов. А в 2003 году журнал People назвал Брюса Ли одной из 200 величайших икон поп-культуры. В 2015 году мастер восточных единоборств был введён в Зал славы Калифорнийского музея.