Тайны семьи Штирлица: судьбы детей и внуков легендарного Вячеслава Тихонова

Имя актёра Вячеслава Тихонова знакомо многим. За свой долгий творческий путь он сменил более сотни разнообразных ролей. Не менее интересной стала личная жизнь артиста. Он был женат дважды, став отцом в каждом браке. Вскоре в каждой семье артиста появились внуки. Кто из них пошёл по стопам деда, а кто выбрал иной путь — читайте в нашей статье.

Вячеслав Тихонов известен многим. Называть его легендой советского кино начали ещё при жизни. Он сыграл более 150 ролей, хотя многие помнят его как харизматичного разведчика Штирлица.

Несмотря на то, что зрителям Тихонов известен как актёр кино, свою жизнь артист не представлял без театра. Его выступления сопровождались бурными овациями, а сам он часто мог удерживать внимание целого зала одним лишь взглядом.

Его творческий путь стал для многих артистов примером для подражания. Однако самые близкие отмечали: личная жизнь Вячеслава Тихонова была не менее интересной, чем его творчество.

Строгий и волевой на экране он был скромным и даже застенчивым в жизни. Последние годы жизни Вячеслав Васильевич и вовсе провёл в своеобразном затворничестве, скучая по молодости и старым друзьям.

Наследие

Знаменитого артиста не стало в 2009 году. Незадолго до смерти он перенёс инфаркт и почти каждый год лежал в больнице на протяжении последних четырёх лет. В 2007 и 2008 году его госпитализировали в тяжёлом состоянии, а врачи не могли давать никаких шансов.

По слухам, в один из таких моментов актёр заявил, что хочет быть похоронен рядом с сыном и против отпевания. Если это так, то ни одну из двух последних воль его жена не исполнила.

Звезду «Семнадцати мгновений весны» отпевали в Храме Христа Спасителя, а похоронили на Новодевичьем кладбище. В день прощания семья получила множество писем с соболезнованиями.

Несмотря на огромную фильмографию, подлинным наследием зовутся не картины Вячеслава Тихонова, а его дети и внуки.

Первая жена и сын

Первой женой Вячеслава Тихонова стала актриса Нонна Мордюкова. В браке у пары родился сын Владимир.

Несмотря на бурный роман и 13 лет семейной жизни, пара так и не смогла обрести счастья. Бойкий нрав донской казачки Нонны и тихий и спокойный характер Вячеслава Васильевича со временем раскололи их семейную лодку. При этом артисты очень любили общего сына.

© Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова

Владимир пошёл по стопам знаменитого отца и в 1983 году получил звание заслуженного артиста. Однако в 1990 году Владимира не стало. Пагубные привычки привели к инсультам. С двумя организм справился, а вот с третьим — не смог.

Сын Вячеслава Тихонова был женат дважды и, как отец, дважды стал папой. Первой его женой стала звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей, в браке с которой родился сын Василий. Вскоре союз распался, а Владимир женился на актрисе Наталье Егоровой. Женщина подарила мужу сына Владимира.

© Владимир Тихонов с бабушкой Нонной Мордюковой

О том, как сложилась жизнь Василия Варлея, неизвестно. Сначала юноша хотел пойти по стопам знаменитого деда и даже снялся в картине «Переходный возраст». А затем он бросил учёбу в театральном училище.

Владимир Тихонов начинал свой путь с кулинарного техникума. Однако позже молодой человек поступил в ГИТИС и окончил курсы оперного пения. После учёбы он устроился в «Столичный театр романса».

Вторая жена и дочь Анна

В браке с Тамарой Ивановой Вячеслав Васильевич стал отцом дочери. Девочку назвали Анной. Девушка пошла по стопам знаменитого отца: она снимается в кино и выступает в качестве продюсера.

© Вячеслав Тихонов с дочерью

В 2005 году женщина родила двух сыновей: Григория и Вячеслава. Мальчики родились в браке с режиссером Николаем Вороновским.

Примечательно, что любивший внуков дед даже отказался идти на их крещение. Вячеслав Тихонов переживал, что испортит наследникам праздник, привлекая к себе излишнее внимание. Однако, когда семья заявила, что затаит на него обиду, артист всё же пришёл в храм. Пока проходила церемония, он тихонько стоял у окна.

© Вячеслав и Тамара Тихоновы

Сегодня 20-летние близнецы пошли разными друг от друга тропами. Вячеслав выбрал профессию деда. Юноша всерьёз увлекается кинематографом и учится во ВГИКе.

Григорий же после окончания школы поступил в МГИМО. Молодой человек интересуется историей и политикой. Однако близкие отмечают: Гриша тоже тяготеет к искусству, но считает его второстепенным. Не исключено, что после учёбы молодой человек станет дипломатом и обретёт своё призвание на международном поприще.

© Соцсети

Примечательно, но в одном братья всё же похожи. Оба всей душой любят футбол и играют за клуб «Крылья Советов».