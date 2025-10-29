Егор Бероев: почему от звезды «Турецкого гамбита» отвернулись друзья

Фильм «Турецкий гамбит» стал для Егора Бероева порталом в мир славы и популярности. Множество главных ролей, любовь поклонников и уважение коллег — всё это стало привычной жизнью артиста. Однако слова о спецоперации перевернули его реальность. Бероев заявил, что друзья не поддержали его точку зрения, а многие и вовсе от него отвернулись. Как теперь живёт знаменитость — читайте в нашей статье.

В этом году Егор Бероев отметил 48-летие. Многие знают его не только как талантливого и успешного актёра, но и как человека с твёрдой гражданской позицией. Артист не боится высказывать свою точку зрения и активно подкрепляет её делами.

Детство и выбор профессии

Егор Бероев появился на свет в Москве в семье артистов Вадима Михеенко и Елены Бероевой. Дед и бабушка мальчика тоже выступали в театре, посвятив подмосткам более 40 лет.

Когда Егору было всего 2 годика, его родители расстались. Мать дала мальчику свою фамилию и запрещала бывшему мужу видеться с сыном. Лишь спустя много лет родственникам удалось наладить общение.

В семилетнем возрасте наследник актёрской династии уже выступал на сцене, а после окончания школы стал студентом Высшего театрального училища имени Щепкина. Вскоре молодой человек уже дебютировал в кино и на подмостках.

Егору Бероеву посчастливилось работать под руководством Олега Ефремова и видеть расцвет МХТ под началом Олега Табакова. Однако в 2008 году артисту пришлось покинуть театр. Бероев без стеснения заявил: на его решение повлияли непростые взаимоотношения с мэтром. Актёр подчеркнул, что очень благодарен Табакову за опыт, но пришло время идти своей дорогой.

Несмотря на многочисленные роли съёмки в фильмах и сериалах, артисту не удавалось стать по-настоящему знаменитым. Успех пришёл к Бероеву после выхода фильма «Турецкий гамбит». Роль Эраста Фандорина прославила Бероева на всю страну. Закрепить успех помогла роль в фильме «Адмирал», где Бероев сыграл вместе с Константином Хабенский и Елизаветой Боярской.

Со временем исторические и драматические роли стали сменяться комедийными, а Бероева стали называть разноплановым артистом и настоящим профессионалом. Сегодня фильмография звезды насчитывает более сотни кино- и театральных ролей.

Одной из последних работ актёра стала роль Генри Блейка в российско-американской картине «Сквозь время».

Личная жизнь

Несмотря на популярность и повышенный интерес публики к своей персоне, личную жизнь Егор Бероев держит в секрете. Его первые отношения закончились расставанием. При этом имя гражданской жены актёр держит в тайне.

Настоящий поворот в судьбе артиста случился в 2001 году. На презентации новых сериалов Егор увидел коллегу Ксению Алфёрову. С первого взгляда актёр понял, что встретил ту самую женщину и готов провести с ней всю жизнь.

Вскоре судьба подарила Бероеву шанс: вместе с Ксенией он снялся в сериале «Московские окна». Совместная работа сблизила пару, а через два года артисты обвенчались. Пара вместе уже 22 года, а их дочь Евдокия недавно отметила 18-летие.

В 2012 году супруги основали благотворительный фонд, целью которого стала помощь людям с особенностями развития. А спустя 6 лет пара оформила опеку над взрослым парнем с синдромом Дауна и помогает ему приспособиться к жизни без посторонней помощи.

Отношение к спецоперации

После начала СВО Егор Бероев сразу обозначил свою позицию. Актёр поддержал решение российских властей. По словам артиста, русскоязычное население нуждается в защите от украинских неонацистов, и эту защиту им может обеспечить только российская армия.

После этого, отметил Бероев, он смог увидеть истинное лицо тех, кто был рядом.

«Многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала - когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом - когда я поддержал страну, президента и армию», — сообщил он.

Артист обратил внимание, что об отъезде из России никогда не думал. Он всегда будет со своим народом, будет поддерживать его, несмотря ни на что.

Даже попав под украинские санкции, артист не отказался от своих слов, а, наоборот, стал ещё активнее поддерживать Родину.

Не только слова

Свою позицию Егор Бероев подкрепил делом. Он неоднократно посещал новые регионы России, оказывал помощь местному населению, не смотря на возможный риск для жизни и здоровья.

К примеру, в апреле 2025 года знаменитость попала под обстрел в Донецке и чудом спаслась. После этого актёр стал призывать всех друзей и фанатов помогать бойцам и их семьям, не оставлять свою страну в непростое время и быть неравнодушными к чужой беде.