Керим Керимов: чем занимался самый засекреченный руководитель СССР

В истории советской космонавтики были лица, известные всему миру — Гагарин, Королёв, Терешкова. А были те, чьи имена десятилетиями оставались государственной тайной. Керим Керимов — самый яркий пример такого «генерала-невидимки». Его лицо не появлялось в прессе, а в телерепортажах его показывали исключительно со спины. И при этом именно он на протяжении десятилетий был одним из главных «дирижеров» советской космической программы.

© Соцсети

Становление конструктора

Керим Керимов родился в Баку в 1917 году. Его юность пришлась на тревожные предвоенные годы, но он сумел получить хорошее образование, окончив Азербайджанский индустриальный институт.

Его карьера резко изменилась в 1941 году, когда его как перспективного выпускника направили в Артиллерийскую академию. Уже во время войны он служил военным представителем на заводах, где принимал снаряды для легендарных «Катюш». А в 1946 году его ждала командировка, определившая судьбу — он отправился в немецкий городок Бляйхероде, где изучал трофейные ракеты Фау-2. Этот опыт стал фундаментом для его дальнейшей 20-летней карьеры в Министерстве обороны, где он прошел путь от старшего инженера до начальника управления.

Серый кардинал космоса

В 1965 году наступил звездный час Керимова. Его назначили председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам. Это была колоссальная ответственность: он утверждал программы полетов, анализировал результаты испытаний и давал окончательный допуск к запуску ракет, кораблей и станций.

После смерти Сергея Королёва в 1966 году именно Керимов стал ведущим ученым и организатором космической программы. Под его руководством проходили запуски всех ключевых проектов: от первых «Союзов» и станций «Салют» до легендарного «Мира». Именно ему космонавты докладывали о выполнении заданий на орбите.

Поэтому неудивительно, что имя Керимова не разглашалось. Ни в телепередачах, ни в кинохронике разглядеть лица Керимова также невозможно: зрителям всегда показывали только спину самого секретного в Советском Союзе руководителя и военачальника.

Верность делу

Между тем Керим Керимов не был знаком лишь рядовому советскому гражданину. Руководство же страны регулярно отмечало его заслуги: как указано в сборнике документов «Штрихи к портрету отечественной космонавтики» (автор-составитель Т. А. Головкина), Керимов являлся лауреатом Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, был награжден многими орденами медалями, а в 1987 году стал Героем Социалистического труда. Керимову было уже за семьдесят, когда он вышел в отставку. Однако самый секретный генерал Советского Союза остался верен своему делу и продолжал работать консультантом Центра управления полетами. И это неудивительно: опыт Керимова, стоявшего у истоков космонавтики, был бесценен.

Спустя 4 года после отставки имя Керима Керимова наконец стало известно широкой общественности. Именно тогда были опубликованы мемуары Керимова под названием «Дорога в космос». Если принять во внимание, что в том числе благодаря Керимову Советский Союз долгое время сохранял первенство в космической гонке, то становится понятно, почему книга вызвала такой интерес читателей. Эти мемуары оказались первым и последним произведением Керимова. Генерал скончался в 2003 году в возрасте 86 лет. Сегодня Керимов уже не засекречен, поэтому его имя носят по крайней мере две московских школы: No 1583 и No 157 с этнокультурным азербайджанским компонентом образования.