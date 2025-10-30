Из-за чего генерал танковых войск Василий Вольский разрыдался как ребенок

Имя генерала Василия Вольского сегодня известно лишь историкам. А между тем, это единственный военачальник, который накануне решающей Сталинградской битвы осмелился открыто усомниться в её успехе в письме самому Сталину. Его судьба — это история о мужестве, отчаянии и тяжелой цене победы.

Довоенная карьера

Василий Вольский родился в 1897 году в бедной тульской деревне. В 15 лет он уехал в Москву, где работал помощником слесаря в трамвайном парке. После ранения на фронтах Первой мировой он оказался в госпитале, где его избрали председателем солдатского комитета — так началась его революционная карьера.

Вольский прошел типичный для «красных офицеров» путь: ЧК, Гражданская война, Военная академия имени Фрунзе, работа в советских торгпредствах в Европе. К 1939 году он уже был помощником начальника престижной Военной академии имени Сталина.

Без побед

Однако спустя 2 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз, а Василий Вольский был назначен помощником командующего 21-й армией и помощником командующего Юго-Западным фронтом по автобронетанковым войскам. Чуть позже Вольский стал заместителем командующих по танковым войскам на Крымском и Северо-Кавказском фронтах. С октября 1942 года Василий Тимофеевич командовал 4-м механизированным корпусом. Военный обозреватель Михаил Ходаренок утверждает, что к этому моменту Вольский ни разу не одержал значимых побед.

Между тем тогда заканчивалась подготовка наступления под Сталинградом, а корпусу Вольского в этой операции отводилась решающая роль на участке Сталинградского фронта. Василий Тимофеевич обратился к Иосифу Сталину с просьбой проверить реальность выполнения этого плана. Он уверял вождя, что наступление необходимо отложить или вовсе отменить. По мнению Ходаренка, паническое письмо Вольского являлось следствием предыдущих неудач военачальника, который был морально раздавлен и в победу не верил.

Нервное перенапряжение

Тем не менее, как пишет в своей книге «Сталин» Владимир Суходеев, Иосиф Виссарионович не проигнорировал сообщение Вольского. По некоторым данным, между ними даже состоялся телефонный разговор. Однако наступление все равно состоялось. Потом Сталин позвонил Александру Василевскому, который отрапортовал, что корпус Вольского действовал отлично. Вождь приказал наградить Василия Тимофеевича от своего имени. Василевский подарил Вольскому собственный трофейный пистолет. По словам Василевского, Василий Тимофеевич, получив оружие, разрыдался как ребенок.

Судя по всему, слезы Василия Вольского стали следствием сильного нервного перенапряжения. Но задача была выполнена — Вольский действительно довершил окружение гитлеровских войск под Сталинградом. Впрочем, война еще не закончилась. Впереди были еще 3 трудных года, в течение которых Вольский был заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии, а также командующим 5-й гвардейской танковой армией. Генерал застал победу, но не успел насладиться ею как следует. Он умер от горловой чахотки в феврале 1946 года.