Почему эмигрировал самый знаменитый советский клоун Олег Попов

Он был таким же символом советской эпохи, как Гагарин или Никулин. Рыжий парик, клетчатая кепка и невероятная способность зажигать улыбки — таким Олега Попова знала вся страна. Его исчезновение с советских арен в 1991 году многие восприняли как смерть. Но «Солнечный клоун» не умер — он уехал, унося с собой обиду и разочарование.

Трудное детство

Будущая легенда цирка родилась в 1930 году в подмосковной деревне. Детство было трудным: отец умер в тюрьме при невыясненных обстоятельствах, военные годы принесли голод.

Судьбоносное решение пришло из желудка: 14-летний слесарь полиграфического комбината «Правда» узнал, что в цирковом училище дают на 100 граммов хлеба больше. Эта хлебная карточка и привела его на манеж.

Рождение «Солнечного клоуна»

Окончив училище эквилибристом, Попов начал карьеру в самарском цирке, работая в тени великого Карандаша. Но настоящая слава пришла в 1968 году во время гастролей в Лондоне.

Британские журналисты, измученные традиционным туманом, написали:

«В Лондоне пасмурно, но на манеже появилось солнце — советский клоун в рыжем парике».

Так прозвище «Солнечный клоун» перекочевало из Англии в СССР и сопровождало Олега Попова почти полвека, до конца его жизни.

Попов много гастролировал, в том числе, и за пределами СССР. По правилам того времени, советский гражданин, так часто отъезжавший за границу, обязательно должен был состоять в КПСС. Артиста настоятельно просили вступить в партию. Но клоуну, по его собственному признанию, всякий раз удавалось «косить под дурака» – благо, амплуа позволяло. Артист рассказывал «АиФ», что не он просил выезда в зарубежные страны, а его «просили поехать» – настолько он был популярен.

Клоун с улыбкой вспоминал: однажды, во время очередных зарубежных гастролей, на арене цирка объявили: сегодня у Олега Попова день рождения. Заполненный до отказа зал в едином порыве, аплодируя, встал. Артисту передали конверт с чеком, где значилось «миллион...». Чек у Попова тут же отобрала директор советской труппы, сказав, что «это государственные деньги». На следующий день пошли в банк, чтобы его обналичить, а там пояснили: на чеке написано «Миллион улыбок».

У Олега Попова было все, о чем только мог мечтать творческий человек, работающий в этом жанре. У него была самая высокая ставка, звание народного артиста СССР (1969 год), клоун четырежды награждался орденами (трижды – орденом Трудового Красного Знамени и еще орденом Ленина), Попов неоднократно получал цирковые награды.

«Никулин меня ревновал»

Тем не менее, в начале 90-х Олег Попов эмигрировал в Германию. Все его советские накопления на тот момент «сгорели» в результате денежной реформы, а назначенная государством пенсия составляла две тысячи рублей (по тому исчислению). В интервью НТВ в 2015 году 84-летний клоун, прибывший в Москву по личному приглашению министра культуры РФ Владимира Мединского, сказал, что это «не он забыл Родину, а Родина его забыла». Все эти 24 года Олег Попов вместе со второй женой Габриэлой гастролировал по Европе под псевдонимом «Счастливый Ганс» и о возвращении в Россию не помышлял.

Причиной отъезда из страны была и большая обида: Юрия Никулина назначили директором Московского цирка на Цветном бульваре, а Олег Попов оказался, по его словам, «на втором плане, хотя в цирке понимал больше [чем Никулин]». В интервью «АиФ» Попов говорил, что чувство несправедливости у него со временем только крепло – Никулин якобы его сильно ревновал к большому зарубежному успеху, которого у самого не было, не дал отпраздновать 60-летие в цирке на Цветном бульваре...

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин подтверждает, что это правда. Но не вся: его отец Юрий Никулин на самом деле отказал Попову, но по той причине, что на время юбилея клоуна уже были подписаны контракты на выступления артистов, запланирована программа работы цирка. Если бы Олег Попов уведомил Никулина месяца за два до памятной даты, можно было бы что-то изменить, а отменять уже назначенные выступления цирковых трупп директор не собирался.

Максим Никулин утверждает, что между его отцом и Олегом Поповым не было конкуренции, потому что у этих клоунов разные амплуа – Юрий Никулин – комический персонаж, а Попов – стопроцентный клоун. Но сложности в отношениях у них все же были, это Никулин-младший признает.

...Олег Попов умер в октябре 2016 года во время своих гастролей в Ростове-на-Дону. По решению жены и дочери похоронен в германском городе Эглофштайне, где он и жил после эмиграции из России.