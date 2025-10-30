Павел Харланчук: громкий успех и тихая личная жизнь

Актёр Павел Харланчук построил блестящую карьеру в кино. Он смело перевоплощается как в военных или врачей, так и в простых парней. Много лет артист посвятил театру, без которого не представляет своей профессии. А вот как живёт Павел за пределами сцены и съёмочной площадки, с кем связал свою жизнь, и как зовут его пятерых детей — читайте в нашей статье.

© Кадр из фильма "С чистого листа"

Павел Харланчук родился в Гомеле в семье связиста и учительницы русского языка. С раннего детства мальчик проявлял тягу к искусству, придумывал короткие стихи и истории.

В 10-летнем возрасте он стал частью детского любительского театра. При этом связывать свою судьбу с творчеством Харланчук не планировал. Он мечтал стать врачом-стоматологом.

Однако игра в детском театральном кружке так увлекла юношу, что после школы он подал документы не в медицинский институт, а в Белорусскую государственную академию искусств.

Карьера и театр

Творческий путь Павла начался в Минском драмтеатре имени Горького. Молодой человек играл в многочисленных постановках. Несмотря на почти полную занятость, артисту не хватало масштаба. И вскоре он перешёл в Белорусский театр имени Янки Купалы. Там Харланчук прослужил 10 лет.

Позднее артист решил попробовать свои силы в Москве и устроился в Московский Губернский театр, которым руководил Сергей Безруков. По словам Харланчука, именно здесь он вырос как настоящий артист: ему наконец-то разрешили сниматься в кино параллельно с игрой на сцене.

Кино

Первые роли в кино Павлу стали предлагать в 25-летнем возрасте. Сначала ему приходилось играть в эпизодах, пока его не пригласили в военную драму «Бабий Яр». Несмотря на роль второго плана, артист запомнился многим зрителям. Первую главную роль Харланчук сыграл в фильме «Здешние».

Настоящий успех к актёру пришел через 5 лет, когда на экраны вышло продолжение военного фильма «Государственная граница». Павел исполнил одну из главных ролей, после чего проснулся знаменитым.

Вскоре предложения о съёмках посыпались одно за другим. Павел перевоплощался в детективов, адвокатов, модельеров, врачей и глав корпораций. Он даже примерил роль директора школы и хозяина ирландского паба.

Режиссёр и футболист

В начале 2020-х в Минске Харланчук начал выступать в качестве режиссёра, занимаясь постановками детских спектаклей.

Несмотря на плотный рабочий график, Павел Харланчук находит время для хобби. В детстве артист обожал футбол, из-за чего одноклассники часто в шутку называли его Ринатом Дасаевым, сравнивая с известным советским вратарем.

Личная жизнь

Долгое время личная жизнь Павла Харланчука была скрыта от посторонних глаз. После выхода картины «Слепок счастья» ему стали приписывать роман с коллегой Полиной Сыркиной. Однако артисты оказались лишь коллегами.

При этом Павел уже давно состоял в браке. Со своей женой он познакомился на пятом курсе института. Во время защиты дипломной работы он случайно обратил внимание на одну из слушательниц. Девушка так понравилась Павлу, что он решил познакомиться с ней.

© Личный блог Павла Харланчук

Их отношения развивались постепенно, однако Павел не решался сделать избраннице предложение руки и сердца. Брать ситуацию в свои руки пришлось самой невесте, тоже актрисе. Зовут её Анна Южакова. Артистка часто снимается в кино и выступает в театре.

Мысль о женитьбе не была спонтанной, однако в тот день возлюбленные решили, что готовы сделать важный шаг в своей жизни. В ЗАГС они приехали на маршрутке и без нарядов. В итоге супруги взяли двойную фамилию: Харланчук-Южаковы. В браке у них родилось трое дочерей: Паулина, Адель и Оливия. А через несколько лет супруги приняли решение подарить счастливую жизнь ещё двум малышам. Так в их семье появились приёмные дети Филипп и Ивона.

Примечательно, что дети, глядя на звёздных родителей, тоже стали проявлять творческие способности. Адель и Ивона занимаются музыкой и хип-хопом, Оливия с удовольствием ходит в театральную студию и мечтает о карьере актрисы, Филипп мечтает о карьере учёного-математика, а Паулина любит рисовать.

Неожиданный развод

На протяжении двадцати лет брак Харланчука и Южаковой считался образцовым. Супруги не попадали в публичные скандалы, не выясняли отношения на людях и всегда выходили в свет вместе. Однако весной 2024 года Анна призналась: они с Павлом уже полгода как разведены.

Актриса уверила поклонников, что в их расставании не были замешаны третьи лица. Просто отношения с мужем зашли в тупик. Сам Павел ситуацию никак не комментировал. При этом актёр часто видится с детьми и принимает активное участие в их жизни.

Артист продолжает сниматься в кино и выступать на сцене. Сейчас он задействован в нескольких проектах одновременно.