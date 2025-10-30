Блюменталь-Тамарин: как закончил свои дни дважды предатель СССР

Кризисные моменты всегда обнажают самые позитивные и негативные стороны человеческой натуры. Так период Великой Отечественной войны стал временем не только массового героизма, но и случаев предательства и коллаборационизма. Мотивы у перешедших на сторону противника были разными: от страха и личных обид до идеологических убеждений. Одной из самых заметных фигур среди так называемых «идейных» коллаборационистов стал артист Всеволод Блюменталь-Тамарин.

Антисоветские взгляды

Будущий артист родился в 1881 году в известной театральной семье. Его отец был знаменитым режиссером, а мать — успешной актрисой, которой впоследствии было присвоено звание народной артистки СССР. Несмотря на благосклонность советской власти к семье, сам Всеволод с юности придерживался антибольшевистских взглядов.

Еще во время Гражданской войны он открыто проявил свою позицию. По воспоминаниям современников, например, актера МХАТ Шверубовича, при вступлении в Харьков войск Добровольческой армии Деникина Блюменталь-Тамарин активно приветствовал их, участвуя в театрализованных шествиях и собирая пожертвования. После отступления белой армии он был арестован, но освобожден благодаря заступничеству наркома просвещения Анатолия Луначарского. Инцидент был списан на эмоциональность творческой натуры. Несмотря на этот поступок, в 1926 году в СССР отметили его 25-летний творческий юбилей с присвоением звания заслуженного артиста.

Голосом Сталина

Осенью 1941 года, находясь в подмосковной Истре, Блюменталь-Тамарин не стал эвакуироваться и добровольно перешел на сторону оккупантов. Он предложил им свои услуги в идеологической борьбе против СССР. Будучи талантливым артистом и мастером пародии, он еще в довоенные годы развил в себе уникальный навык — умение точно имитировать голос и манеру речи Иосифа Сталина. Именно этот талант стал его главным вкладом в нацистскую пропаганду.

На оккупированных территориях Блюменталь-Тамарин участвовал в радиопередачах, где от имени Сталина зачитывал сфабрикованные сообщения о мнимых поражениях Красной Армии, якобы скорой капитуляции СССР и другие дезинформационные сводки. Поразительное сходство его голоса с подлинной речью Сталина делало эти передачи особенно опасными.

Конец жизни

За свою деятельность Блюменталь-Тамарин в 1942 году был заочно приговорен в СССР к высшей мере наказания. Однако предстать перед судом ему было не суждено. 10 мая 1945 года, уже после капитуляции Германии, его тело было обнаружено повешенным на дереве в одной из немецких деревень. Официальная версия, распространенная на Западе, гласила о самоубийстве. В то же время существуют предположения, что он мог быть ликвидирован в ходе операции советских спецслужб, для которых он был одним из главных идеологических противников.