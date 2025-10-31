Названа виновница разврата в британской королевской семье

Lenta.ruиещё 11

Виновницей ситуации, которая сложилась в британской королевской семье, названа королева Елизавета II. Об этом пишет издание The Times.

Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
© Lenta.ru

30 октября король Карл III лишил младшего брата, бывшего принца Эндрю, всех титулов, включая титула принца. Причиной стали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками, выдвинутыми против Эндрю. Скандал продолжался много лет, но королевская семья предпочитала его игнорировать. Лишь в 2022 году Елизавета II запретила Эндрю использовать обращение «Его королевское высочество» и отобрала у него воинские звания и патронажи.

The Times пишет, что наказание, избранное королевой, было недопустимо мягким. Эндрю остался принцем и герцогом и продолжил жить в королевском особняке возле Виндзорского замка. «Она не смогла заставить себя полностью лишить его титулов или предложить переехать в какое-либо место, которое в сложившихся обстоятельствах было бы более уместным, — пишет королевский обозреватель издания Ройа Никха. — Теперь за это расплачивается Карл».

Сходного мнения, как утверждает The Times, придерживаются многие королевские инсайдеры, в том числе друзья членов королевской семьи и Елизаветы II.

Мне кажется, что королеве Елизавете есть за что ответить. Она, по сути, оставила Карлу неразорвавшуюся бомбу. Всегда говорили, что для королевы долг был превыше всего. И это действительно так. Но в данном случае произошло ужасное уклонение от исполнения долга. Она вечно потворствовала Эндрю и всегда избегала конфронтации знакомый королевской семьи

Дело было не только в Эндрю — это касалось всех семейных проблем. Ей просто не хотелось в это лезть. Она была как страус с головой в песке. Но я не думаю, что кто-то из семьи полностью знал, что станет известно позднее знакомый королевы Елизаветы II

Самым громким скандалом, связанным с Эндрю, была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказывала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.