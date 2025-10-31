Неземной путь Олега Кононенко: что известно о космонавте-рекордсмене

31 октября 2025 года Роскосмос сообщил, что Максим Харламов покидает должность главы Центра подготовки космонавтов, временно исполняющим обязанности главы учреждения с 10 ноября 2025 года станет Олег Кононенко.

ТАСС подготовил биографию Кононенко.

Происхождение, образование

Олег Дмитриевич Коненко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения).

В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского (ныне Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт") по специальности "двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации инженера-механика. В 1986 году получил диплом Высших государственных курсов повышения квалификации руководящих, инженерно-технических и научных работников по вопросам патентоведения и изобретательства. В 2012 году окончил владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".

С 1988 года работал в Центральном специализированном конструкторском бюро в Куйбышеве (впоследствии Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс", ныне Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре). Был инженером, инженером-конструктором III, II и I категорий, ведущим инженером-конструктором. Занимался общесистемными проектно-расчетными работами и разработкой рабочей документации по системе электропитания космических аппаратов.

В 1996 году Олег Кононенко был зачислен в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина кандидатом в космонавты от ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс". После прохождения курса общекосмической подготовки в 1998 году ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель".

С января 1999 года являлся космонавтом-испытателем отряда космонавтов Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева.

В отряде космонавтов Роскосмоса

В январе 2011 года на базе ЦПК был создан единый отряд космонавтов Роскосмоса, куда вошел и Олег Кононенко.

Сначала он работал инструктором-космонавтом-испытателем II класса. С августа 2012 года был инструктором-космонавтом-испытателем I класса. Одновременно с декабря 2012 года являлся начальником группы инструкторов-космонавтов отряда.

С октября 2013 года по ноябрь 2016 года - заместитель командира отряда космонавтов по научно-исследовательской испытательной работе и параллельно инструктор-космонавт-испытатель I класса.

В ноябре 2016 года Олег Кононенко был назначен на должность инструктора-космонавта-испытателя - командира отряда космонавтов. Одновременно с июля 2021 года является заместителем начальника ЦПК по подготовке космонавтов.

Полеты в космос

В первый раз Олег Кононенко отправился в орбитальный полет 8 апреля 2008 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз ТМА-12" и 17-й основной экспедиции (МКС-17) на Международную космическую станцию вместе с Сергеем Волковым (командир) и южнокорейским космонавтом Сойон Йи, участницей 14-й экспедиции посещения. В ходе полета Кононенко дважды выходил в открытый космос, возвратился на Землю 24 октября 2008 года.

21 декабря 2011 года - 1 июля 2012 года был командиром корабля "Союз ТМА-03М", бортинженером экспедиции МКС-30 и командиром МКС-31. В экипаж МКС-30/31 входили также астронавт Европейского космического агентства, представитель Нидерландов Андре Кауперс и американский астронавт Дональд Петтит. Находясь на МКС, Олег Кононенко выполнил один выход в открытый космос с борта станции.

23 июля - 11 декабря 2015 года являлся командиром корабля "Союз ТМА-17М" и бортинженером экспедиции МКС-44/45. Другими членами экипажа были японец Кимия Юи и американец Челл Линдгрен.

Четвертый полет в космос состоялся 3 декабря 2018 года - 25 июня 2019 года в качестве командира корабля "Союз МС-11" и экспедиции МКС-58/59 вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн. Олег Кононенко дважды выходил в открытый космос, в том числе для обследования пробоины "Союза МС-09" (корабль входил в состав МКС с июня по декабрь 2018 года).

К своему следующему орбитальному полету Олег Кононенко сначала готовился как командир экипажа экспедиции МКС-69, запуск которой планировался в марте 2023 года на корабле "Союз МС-23". Но из-за ЧП на орбите с "Союзом МС-22" (корабль получил повреждение от удара микрометеороида) и отправки беспилотного "Союза МС-23" для экипажа МКС-68 полет на Международную космическую станцию с его участием был отложен.

15 сентября 2023 года он стартовал как командир экипажа на корабле "Союз МС-24" в составе экспедиции МКС-70/71 вместе с Николаем Чубом и американкой Лорел О'Хара. В тот же день корабль пристыковался к Международной космической станции. Олег Кононенко стал четвертым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.

4 февраля 2024 года (11:30 мск) Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Прежнее достижение - 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд - было установлено в 2015 году российским космонавтом Геннадием Падалкой, совершившим пять полетов. 5 июня (00:00:20 мск) Кононенко преодолел отметку в 1 000 суток, что произошло впервые в истории пилотируемой космонавтики. 23 сентября 2024 года он вернулся на Землю на "Союзе МС-25" с участниками 70-й и 71-й длительных экспедиций Николаем Чубом и американкой Трейси Дайсон.

В общей сложности за пять орбитальных миссий Олег Кононенко налетал 1 110 суток 14 часов 58 минут 37 секунд, что ныне является мировым рекордом по суммарному времени пребывания в космосе. Кроме того, российские космонавты Кононенко и Чуб, проработав на орбите 373 дня 20 часов 14 минут 22 секунды, поставили новый рекорд по длительности одного полета на МКС. Они превзошли достижение (370 дней 21 час 22 минуты 16 секунд) россиян Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио, которые находились на станции с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года и работали по программам 68-й и 69-й основных экспедиций.

В ходе своих орбитальных миссий Олег Кононенко выполнил семь выходов в открытый космос (в том числе два во время своего пятого полета) общей продолжительностью 44 часа 30 минут.

Награды, почетные звания

Олег Кононенко - Герой Российской Федерации (2009).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень присуждена в 2025 году, II - в 2020 году, III - в 2017, IV - в 2014 году). Награжден медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011).

Лауреат премии правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности (2021, "за создание научно-образовательного практико-ориентированного комплекса междисциплинарных учебных программ и лабораторно-испытательных установок для подготовки специалистов по сквозным технологиям космического дистанционного зондирования Земли").

Иностранные награды: орден "Звезда президента" (Туркмения, 2009), Герой Туркменистана (2019), медаль "Алтын Ай" ("Золотой полумесяц"; Туркмения, 2019), офицер ордена Оранских-Нассау (Нидерланды, 2016).

Отмечен знаками Роскосмоса - Гагарина (2006), Королева (2008), Циолковского (2015), "За содействие космической деятельности" (2012), "За верность космосу" (2019), а также медалями NASA (США) - "За выдающуюся общественную службу", "За космический полет".

Имеет почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации" (2009). Является почетным гражданином городов Гагарин (Смоленская область, 2011), Королев (Московская обл.), Самарской области (2024).