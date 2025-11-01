Как скромная учительница отказалась покупать жизнь ценой предательства

На окраине райцентра Алагир в Северной Осетии стоит скромный памятник на нем надпись «Здесь похоронены замученные фашистами сыны и дочери Алагира. Все они не воевали на фронте, но прославились не меньше героев Великой Отечественной. Среди тех, чье имя помнят в Северной Осетии до сих пор, скромная учительница Чабахан Басиева.

Осенью 1942 года фашисты пересекают границы Северной Осетии. Их цель грозненская и бакинская нефть. Немцы берут один населенный пункт за другим. 1 ноября враг занимает город Алагир, оккупанты начинают устанавливать свои порядки. Местных жителей угоняют в рабство в Германию несогласных пытают или убивают.

Но миру фашисты хотят показать другую «картинку. Немцы намеревались доказать, что народы Северного Кавказа рады нацистскому режиму. Для этого им нужны местные жители, желательно интеллигентные и пользующиеся уважением. В оккупированном Алагире они выбрали учительницу Чабахан Басиеву.

Чабахан родилась в горном селении Цей в образованной семье. На полках в отцовском доме всегда были шедевры мировой и русской литературы. Окончила пединститут, преподавала русский язык и литературу, знала немецкий, да еще и журналист местной газеты «Верный путь. Лушей кандидатуры для сотрудничества не придумать.

Вести переговоры взялся офицер СС барон фон Кассен его называли «большим специалистом по Кавказу. Много раз его лимузин отвозил Чабахан Басиеву на собеседование. Знанием творчества Гете и Шиллера и аристократическими манерами барон хотел завоевать уважением девушки.

«Мы интеллигентные люди, значит, найдем общий язык, —говорил он 25-летней учительнице.

Горянке предложили «почетную должность редактора газеты, которую нацисты хотели выпускать на осетинском языке. Когда договориться по-доброму не удалось, барон фон Кассен изменил свое поведение. Молодую учительницу арестовали.

Допросы, избиения и угрозы расстрелом не изменили мнение Чабахан. «Чем предать Родину, лучше принять смерть, — говорила она в лицо немецкому барону.

Верным шансом заставить Басиеву немцы считали арест ее близких. В тюрьму посадили ее мать и раненного на фронте брата. Но уступчивее девушка от этого не стала. Жизнь, купленная ценой предательства, не нужна ни матери, ни брату.

На последнем допросе комендант фон Кассен заявил Чабахан: «Помни! Ты будешь уничтожена без свидетелей и без шума, и никто никогда не узнает о твоей никому не нужной преданности, мужестве.

20 декабря 1942 года, за несколько дней до освобождения Северной Осетии, Чабахан Басиеву, ее мать и брата казнили. Их тела обнаружили местные жители на окраине города Алагир и похоронили в братской могиле.

Но немецкий «специалист по Кавказу просчитался. Интеллигентную учительницу помнят и спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Чабахан Басиевой присвоили орден Отечественной войны I степени. Ее именем названа родная улица и школа, в которой она училась и работала.