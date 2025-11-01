Юрий Богатырев: что произошло со знаменитым актером

К 41 году у Юрия Богатырева было всё: роли в «Современнике» и МХАТе, участие в культовых фильмах, признание зрителей. Но за внешним успехом скрывалась глубокая драма человека, который так и не смог примирить свой талант с внутренними демонами.

© Кадр из фильма «Свой среди чужих...»

Гений, живший только в искусстве

Друзья вспоминали Богатырева как человека, полностью погружённого в творчество.

«Он либо рисовал, либо играл, либо беседовал о творчестве», — говорил режиссёр Иосиф Райхельхауз.

После выхода «Своего среди чужих, чужой среди своих» (1974) к актёру пришла всесоюзная слава.

Но за образом мужественного чекиста Шилова скрывалась совершенно иная личность. Сергей Шакуров отмечал его мягкость и трепетность: «пульсирующий, как перо на ветру». Немногочисленные друзья и практически все коллеги отмечали потрясающую способность Юрия Богатырева сыграть абсолютно любую роль в предлагаемых обстоятельствах – в образе он был органичен, как никто другой.

Алкоголь как попытка убежать от себя

Как многие коллеги, Богатырев пил — но с особой, разрушительной интенсивностью. Михаил Светин вспоминал, что актер «не гнушался даже лосьонами». Бронислав Брондуков отмечал его запои, которые сам себе не позволял.

Райхельхауз видел корень проблемы в экзистенциальной неудовлетворённости: «Ему было всего мало — признания, картин, друзей...» Алкоголь стал способом заглушить эту вечную жажду.

Артисты Евгений Стеблов и Константин Райкин утверждали, что Богатырев чувствовал, что рано умрет, и говорил им об этом.

Последние годы артиста

Одна из близких подруг артиста Светлана Крючкова вспоминала, что Юрий Богатырев в последние годы жизни чувствовал себя катастрофически одиноким, старым, толстым и никому не нужным, он так и говорил ей в телефонных разговорах. Юрий Георгиевич чудовищно комплексовал по поводу явных и мнимых насмешек со стороны. Александр Калягин назвал Богатырева в этот период «очень израненным». Наталья Гундарева подтверждала подобную мнительность Юрия Георгиевича, который, по ее воспоминаниям, мог прийти выпивши и жаловаться, что его «все презирают». Увещевания в обратном на Богатырева не действовали.

Богатырев, находясь в затяжной депрессии, принимал антидепрессанты. В феврале 1989 года, после принятия перед сном одного из таких препаратов, актеру стало плохо. Медик из прибывшей бригады «скорой» ввел Юрию Георгиевичу клофелин, препарат, несовместимый с принятым прежде медикаментом. Роковой дисбаланс спровоцировал остановку сердца, «запустить» которое медики уже не смогли – 2 февраля Богатырев умер.