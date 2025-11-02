Кем была няня Пушкина Арина Родионовна

Образ Арины Родионовны, няни Александра Пушкина, окружен ореолом безграничной доброты и народной мудрости. Сам поэт неизменно отзывался о ней с теплотой и благодарностью. Однако биография этой женщины, чье имя стало нарицательным, содержит немало удивительных и даже спорных моментов, которые отмечали как современники, так и исследователи.

Загадка происхождения

Настоящее имя няни было Ирина (или Иринья), однако в быту ее всегда звали Ариной. Она родилась в 1758 году в деревне Лампово Петербургской губернии в семье крепостных крестьян.

Несмотря на то, что официально все крестьяне тех мест считались русскими, население окрестностей Суйды в основном составляли ассимилированные финно-угорские народы — ижорцы и «чухонцы». Точных данных о национальности Арины Родионовны нет, но северный колорит многих пересказанных ею сказок очевиден. Например, знаменитый дуб у Лукоморья перекликается со скандинавским древом Иггдрасиль, соединяющим миры.

Из семьи старообрядцев?

Село Суйда и его окрестности были местом, где традиционно селились старообрядцы, часто скрывавшие свои взгляды. На возможную принадлежность Арины Родионовны к этой среде указывает любопытный факт, о котором Пушкин сообщал в письме другу Петру Вяземскому.

Поэт с умилением писал, что его 70-летняя няня выучила наизусть редкую старинную молитву «Об умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости». Знание подобного текста, сохранившегося в основном в старообрядческой среде, может свидетельствовать о ее тесных связях с этой традицией.

Крепостная без фамилии

У Арины Родионовны не было фамилии, как и у многих крепостных крестьян. Хотя ее родитель записан в церковных метрических книгах как Яковлев, а супруг как Матвеев, это были не имена, а отчества. В те времена Петр сын Ивана назывался Петром Ивановым, а внук того же Ивана не наследовал фамилию деда, а назывался по отцу – Петровым.

Впрочем, в метрической записи о рождении указана Ирина – дочь крестьянина Родиона Яковлева. Имеются в церковной книге села Суйда и сведения о венчании Ириньи Родионовой и Федора Матвеева. Эти факты сбили с толку многих исследователей, ошибочно называвших няню Пушкина в девичестве Яковлевой, а в супружестве Матвеевой.

Мать четверых детей

Некоторые люди полагают, что у Арины Родионовны не было своей семьи, и поэтому она была сильно привязана к своему воспитаннику. Однако все было не так. В 1781 году 22-летняя крестьянка вышла замуж и переехала в село Кобрино Софийского уезда, где жил ее супруг Федор Матвеев (1756-1801 гг.), который был на два года старше молодой жены.

В этом браке родились четверо детей. Старшего сына легендарной няни звали Егором Федоровым. В ревизской сказке за 1816 год он указан главой семьи, поскольку был старшим мужчиной в доме вдовствующей матери.

А супруг Арины Родионовны умер в возрасте 44 лет. Некоторые источники утверждают, что от пьянства.

Любительница выпить

Все записи А.С. Пушкина о его няне проникнуты особой теплотой и признательностью. Но некоторые люди, знакомые с этой женщиной, указывали на то, что Арина Родионовна любила время от времени опрокинуть рюмочку-другую.

Так, поэт Николай Михайлович Языков в своих воспоминаниях писал:

«...она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица, порой и веселая собутыльница».

Этот человек, хорошо знавший няню своего друга, отмечал, что несмотря на полноту, она всегда была подвижной и энергичной женщиной.

Довольно откровенно об Арине Родионовне отзывалась и соседка великого поэта по имению в селе Михайловское. Дворянка Мария Ивановна Осипова оставила такую запись в своих мемуарах:

«…старушка чрезвычайно почтенная, вся седая, но с одним грешком – любила выпить».

Возможно, в стихотворении «Зимний вечер» А.С. Пушкина далеко не случайно появились такие строки:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Хотя никаких других сведений о том, что эта уважаемая женщина когда-либо пьянствовала или (упаси Боже!) приобщала к спиртному своего знаменитого воспитанника, не существует.

Народная сказительница

Вряд ли кто-то из пушкинистов станет отрицать, что Арина Родионовна оказала заметное влияние на творчество великого поэта. Некоторые историки называют ее настоящей народной сказительницей – неистощимым кладезем старинных преданий, легенд и мифов.

Став взрослым человеком, А.С. Пушкин осознал, каким бесценным национально-культурным достоянием являются сказки, что наизусть знала его дорогая няня. В 1824-1826 годах, находясь в ссылке, великий поэт воспользовался моментом, чтобы еще раз послушать и записать волшебные истории о царе Салтане, о золотом петушке, о Лукоморье, о мертвой царевне и семи богатырях, а также многие другие. Автор вдохнул новую жизнь в эти сказки, привнеся в них свой литературный дар и поэтический взгляд.

В начале ноября 1824 года А.С. Пушкин писал своему младшему брату Льву Сергеевичу из села Михайловского, что он до обеда занимается сочинительством, затем ездит верхом, а вечером слушает сказки, тем самым восполняя недостатки своего образования. Вероятно, поэт имел в виду, что в начале XIX века дворяне совсем не изучали устное народное творчество.

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» – воскликнул поэт в письме к брату.

Как установили пушкинисты, со слов своей няни А.С. Пушкин записал также десять народных песен и несколько выражений, показавшихся ему весьма интересными.