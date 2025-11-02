Бернард Барух: кем был «тайный правитель» мира

История знает немало имен могущественных финансистов, но лишь единицы становятся персонажами конспирологических теорий. Среди них — Бернард Барух, личность, которой приписывали негласное управление миром. Был ли он всего лишь гениальным инвестором или настоящим «хозяином кулис» американской политики XX века?

Клерк, ставший миллионером

Его путь к вершине начался более чем скромно. Сын небогатого врача, переехавшего в Нью-Йорк, Бернард Барух начал карьеру с должности клерка с зарплатой в $3 в неделю. Однако азарт и уникальное чутье быстро вывели его на биржевую арену. Он был стратегом-одиночкой, «Одиноким волком», который действовал наперекор толпе: играл на понижение, когда все скупали акции, и доверял не отчетам компаний, а собственной интуиции и анализу рынка.

Его методы казались ересью, но они сработали. Взяв кредиты, он купил место на Нью-Йоркской фондовой бирже, а к 33 годам уже владел собственной фирмой и статусом миллионера.

Советник президентов

Настоящий взлет Баруха начался не на бирже, а в политике. В 1912 году он сделал стратегическую инвестицию — вложил $50 000 в кампанию Вудро Вильсона. Щедрость была вознаграждена: Вильсон ввел его в высшие эшелоны власти.

Именно Барух, возглавив Военно-промышленный комитет во время Первой мировой, нарастил состояние до $200 млн, став ключевым звеном между государством и бизнесом. Он считается одним из «отцов-основателей» Федеральной резервной системы, что лишь укрепляло его репутацию человека, державшего руку на пульсе мировой экономики.

Его влияние пережило несколько администраций. Он был советником Хардинга, Гувера, Рузвельта и Трумэна. Инсайдерская информация позволяла ему оставаться непотопляемым: он вышел из рынка перед Великой депрессией, а позже блестяще заработал на отмене золотого стандарта благодаря дружбе с Рузвельтом.

В годы Второй мировой войны Борух участвовал в составлении плана проведения реконверсии американской экономики, а позднее – в решении многих вопросов, связанных с распространением атомных технологий. В 1946 году Гарри Трумэн назначил Баруха представителем США в комиссии ООН по атомной энергии. На первом же заседании 14 июня 1946 года Барух огласил свой план по тотальному запрету ядерного оружия. В историю он вошел как «план Баруха» и предусматривал обмен между государствами информацией по ядерным вопроса, исключительно мирный характер всех ядерных программ и, наконец, полное уничтожение всего ядерного оружия. В перечень пунктов входило создание под эгидой ООН международного Агентства по атомным разработкам, которое и должно было контролировать все эти вопросы. Однако план был заблокирован советской стороной. Кстати, именно Бернард Барух в 1947 году первым ввел в обиход термин «холодная война».

Загадочное наследство

Вплоть до самой своей смерти Барух оставался серым кардиналом администрации Белого дома. Он скончался в Нью-Йорке 20 июня 1965 года в возрасте 94 лет. Хотя на тот момент состояние финансиста достигало триллиона долларов, похоронили его очень скромно рядом с умершей много лет назад женой на самом обычном кладбище в пригороде Нью-Йорка Квинсе. Могила даже не обнесена оградой, вместо памятника – небольшая плита на газоне.

Любопытно, что о потомках Баруха фактически ничего не известно. У него были две дочери и сын, но нет никаких сведений о внуках или правнуках. Сын Бернард Барух-младший скончался в 90-х годах прошлого столетия, далее об этой семье нет никаких данных. Кто же стал наследником богатств? Такое впечатление, что информация об этом специально стерта.