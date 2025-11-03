Каким вошел в историю Виктор Черномырдин

«Сделал все, что мог» Черномырдин создал «Газпром», вел переговоры с Басаевым и сутки рулил страной. Каким он вошел в историю?
Ровно 15 лет назад, 3 ноября 2010 года, не стало Виктора Степановича Черномырдина, в советские годы — министра газовой промышленности, затем — основателя «Газпрома» и многолетнего премьера России. При нем проводилась приватизация ценнейших государственных активов, продолжались экономические реформы, развивались и крепли связи с Западом. Черномырдин старался примирить демократов с коммунистами, вел переговоры с чеченскими террористами и дружил с вице-президентом США Элом Гором, но больше всего запомнился россиянам своими афористическими высказываниями. «Лента.ру» вспоминает удивительную судьбу автора бессмертной фразы «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
«Он спас жизни сотен заложников»
Виктор Черномырдин задумчиво нарезал круги по кабинету. В его голове рождался план действий по спасению людей. Утром 17 июня 1995 года российский спецназ неудачно штурмовал больницу в Буденновске, захваченную чеченскими террористами под руководством Шамиля Басаева, были потери среди заложников и военных. Президент Борис Ельцин был с визитом в Канаде, поэтому решать проблему пришлось второму лицу в государстве. Взвесив все за и против, Черномырдин решился на беспрецедентные в мировой практике прямые переговоры с террористом.
«Шамиль Басаев, говори громче», — обращение премьера к главарю банды стало одним из главных мемов новейшей российской истории.
Они созванивались несколько раз. Басаев требовал немедленно остановить боевые действия и вывести федеральные войска из Чечни. Премьер просил отпустить женщин, детей, больных и раненых, взяв вместо них в заложники добровольцев из депутатов, журналистов и представителей местной администрации.
«Я уже прекратил боевые действия по всей Чечне, — сообщил Черномырдин Басаеву. — Никаких действий не ведется».
Находившегося в больнице рядом с террористами депутата Виктора Курочкина он просил проявить мудрость и ответственность в момент выхода заложников.
«Нам нужно сделать все, чтобы были освобождены люди», — добавил Черномырдин.
Боевикам дали возможность покинуть здание и в сопровождении ГАИ вернуться в Чечню. Вместе с ними отправились около 150 добровольцев, которых по прибытии отпустили.
За то, что Басаеву дали уйти, Черномырдина потом критиковали военные. Итоги этих переговоров назовут причиной новых терактов — подрыва домов в Москве, захвата заложников в Театральном центре на Дубровке и школы в Беслане.
«Черномырдин показал себя как гуманист, как человек, для которого важны жизни других людей, — говорит «Ленте.ру» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. — Думаю, он поставил на кон свою репутацию не ради пиар-очков, а потому, что реально сочувствовал заложникам. Безусловно, это был рискованный шаг, он мог вообще не вмешиваться, оставив дело на откуп силовикам. Его участие помогло спасти сотни жизней, избежать штурма с огромными потерями».
«Человек компромисса»
Виктор Черномырдин — уроженец села Черный Отрог Оренбургской области, где в 70-е годы XVIII века разворачивались события крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева и до сих пор вяжут лучшие в мире пуховые платки. Политик рассказывал о своем казачьем происхождении, хотя мордовские краеведы причисляли его к наиболее выдающимся выходцам из мордвы, пусть и сильно обрусевшим.
Свою карьеру Черномырдин начал еще до службы в армии, на нефтеперерабатывающем заводе в Орске (том самом, который в октябре 2025 года атаковали украинские дроны). Но главным делом всей его жизни стал газ. В 1970-е Черномырдин возглавлял Оренбургский газоперерабатывающий завод, а в 1982-м занял должность заместителя министра газовой промышленности СССР.
По выражению первого министра печати России Михаила Полторанина, в 1980-е страна «напрягалась до хруста костей, создавая газовую империю». По свидетельству мемуариста, который ссылается на собственные данные, добытые в журналистских командировках, ради строительства городов Новый Уренгой, Ноябрьск, Ямбург приходилось сокращать финансирование дорог, школ и жилья в Центральной России. Как следствие — на тысячи километров протянулись новые транспортные магистрали, открывались и обустраивались уникальные месторождения, был создан газопровод Уренгой — Помары — Ужгород для продажи сырья за границу. По добыче газа Советский Союз вышел на первое место в мире.
Работая в Мингазпроме, Черномырдин пересекался со многими нефтяниками и газовиками, выступал перед сталинским наркомом Николаем Байбаковым, который много лет возглавлял Госплан СССР, ратовал за наращивание добычи газа.
«Необходимо срочно принимать постановление по освоению Ямбургского газового месторождения, — говорил он в 1984 году. — Надо поднять надежность электроснабжения промыслов».
Уже будучи министром газовой промышленности, Черномырдин согласовал с премьером СССР Николаем Рыжковым преобразование своего ведомства в государственный концерн «Газпром», а сам стал председателем правления. За образец взяли итальянскую газовую компанию Eni.
Через несколько лет Черномырдин ушел в большую политику, и его кресло досталось бывшему первому заму Рему Вяхиреву.
После распада СССР «Газпром» вступил в конкуренцию с другими поставщиками газа на постсоветском пространстве. Как вспоминал бывший вице-премьер Туркменистана Назар Суюнов, в 1992 году Черномырдин и Вяхирев не допустили его страну к транзитным поставкам газа в Европу через Украину и Белоруссию — российские топ-менеджеры отказались тогда создать международный газовый консорциум с туркменами, сузив им территорию поставок до Средней Азии и Закавказья.
Правда, нуждавшимся республикам Черномырдин по старой памяти помогал: как вспоминал глава грузинского правительства начала 1990-х Тенгиз Сигуа, не было случая, чтобы его московский товарищ отключил поставки газа в Грузию.
«Манера Черномырдина — не делать себе врагов, — не сомневался глава Иркутской области в 1990-е Юрий Ножиков. — Он человек компромисса. Восполняет это грозным видом и резкими речами. Потом он был еще нужнее — как некий амортизатор, промежуточное звено между горячими молодыми реформаторами и их не менее горячими оппонентами. Он сдерживал и тех, и других».
«Он понимал, как можно заработать»
Кандидатуру Черномырдина предложил Ельцину столичный мэр Юрий Лужков. В наиболее тяжелый момент председатель «Газпрома» очень помог Москве, выдав десять миллионов долларов на закупку детского питания, поэтому Лужков представлял его президенту как человека, который может помочь и всей стране — долларами, за счет экспорта газа.
По свидетельству политолога Калачева, в то время остро стоял вопрос, где брать деньги: это была главная проблема России начала 1990-х.
«А бывший министр газовой промышленности, очевидно, понимал, как можно заработать, — развивает мысль собеседник «Ленты.ру». — Черномырдин сыграл ключевую роль в превращении газовой отрасли в мощную и относительно самостоятельную компанию, которая обеспечила России стабильный источник дохода. "Газпром" стал стратегическим ресурсом, укрепив финансовое положение власти и геополитическое влияние России в Европе. Для баланса Ельцину нужен был хозяйственник, а Черномырдин — наш первый крепкий хозяйственник. Вторым стал Лужков, но в пределах Москвы».
Так 54-летний Черномырдин вошел в подчинение к 36-летнему Егору Гайдару, став 30 мая 1992 года заместителем главы правительства, ответственным за топливно-энергетический комплекс.
Их знакомству предшествовал крупный конфликт. В 1989 году Гайдар, заведовавший тогда отделом экономической политики во влиятельном партийном журнале «Коммунист» и проводивший экспертизы для Академии наук, раскритиковал грандиозный проект создания нефтегазовых комплексов в Западной Сибири, в несколько раз превосходивший по стоимости (около 40 миллиардов долларов) Байкало-Амурскую магистраль. В условиях тяжелого финансового кризиса это казалось ему «очевидной авантюрой».
В ответ Черномырдин от имени шести заинтересованных в реализации проекта союзных министерств инициировал письмо в ЦК КПСС с просьбой привлечь Гайдара к ответственности.
«Текст был составлен в лучших традициях партийной терминологии, любые экономические обоснования и рассуждения заменялись смачной демагогией и ссылками на решения съезда», — вспоминал Гайдар.
Как ни странно, к критике экономиста прислушались, и в своем первоначальном виде проект был похоронен — реализовали лишь его отдельные детали. В ходе последующей совместной работы Гайдар и Черномырдин никогда не касались этой болезненной для обоих истории.
Их сотрудничество продолжалось полгода. В декабре 1992-го Съезд народных депутатов отверг кандидатуру Гайдара на должность председателя Совета министров без приставки «и.о.». В сложнейший период страна могла остаться вообще без главы правительства, поэтому Ельцину пришлось пойти на уступки и предложить в качестве компромиссной фигуры Черномырдина. Новый премьер продолжил экономическую политику своего предшественника.
«Мы с ним долгие годы шли рядом, психологически очень привыкли друг к другу, — писал Ельцин в одной из своих книг. — Черномырдин никогда не высовывался, не стремился играть свою игру. В этом была его сила. За моей спиной все эти годы стоял исключительно порядочный, добросовестный и преданный человек».
По признанию Лужкова, с Черномырдиным и у него сложились очень хорошие отношения, хотя премьер ревновал Ельцина к мэру и думал, что Лужков стремится занять его место. Градоначальнику даже приходилось успокаивать коллегу, уверяя, что он и не помышляет его подсидеть.
«Черномырдин не усложнял личные отношения, не интриговал, поражал простотой общения, доступностью, — рассказывал Лужков. — Но при всем при том Черномырдин ревновал меня, и я периодически видел проявления этого чувства».
При новом премьере проводилась приватизация государственных предприятий и ликвидация нерентабельных, развивался рынок Государственных краткосрочных облигаций, рубль прошел деноминацию. Черномырдин закрывал бесперспективные поселки и угольные шахты, при этом всячески поддерживал «Газпром». С одной стороны, повысились цены на газ для внутреннего потребителя. С другой — компанию освободили от уплаты экспортных и частично импортных пошлин, а также от обязательной продажи части валютной выручки. Создать конкурирующие с «Газпромом» структуры, по оценке экс-министра экономики Евгения Ясина, теперь стало вовсе нереально.
«Черномырдин со своим кабинетом фактически продолжил курс Гайдара, — объясняет «Ленте.ру» кандидат исторических наук Никита Панков. — Закрывались градообразующие предприятия, которые они считали нерентабельными, тысячи людей оставались без работы и без средств. Ельцин перехитрил съезд: депутаты думали, что приходит красный директор, а по сути он стоял на тех же рельсах приватизации, что и его предшественник. На срок премьерства Черномырдина выпали забастовки шахтеров, многомесячные задержки зарплат. Если в Москве и Питере еще что-то платили, то по России шла полнейшая деградация».
«Черномырдина подвели политтехнологи»
Одновременно Черномырдин выстраивал доверительные отношения с западными лидерами, видевшими в его лице гаранта продолжения реформ. Он хорошо ладил с главой Международного валютного фонда Мишелем Камдессю, от готовности которого к выдаче кредитов и отсрочке уплаты долгов Россия тогда очень зависела.
А с вице-президентом США Элом Гором у премьера завязалась настоящая дружба. Созданную в 1993 году Российско-американскую комиссию по экономическому и технологическому сотрудничеству чаще называли по их фамилиям — «комиссия Гор — Черномырдин» (российский премьер на одной из встреч опрометчиво скажет коллеге, что в скором будущем именно им двоим предстоит развивать отношения России и США; об этом донесут Ельцину, и президент сделает свои выводы).
После покушения на премьера Израиля Ицхака Рабина Черномырдин возглавил российскую делегацию на его похоронах, где сказал теплые слова об израильском коллеге. На это тоже обратили внимание в России и за рубежом, число сторонников политика возросло.
На премьерство Черномырдина выпала первая чеченская война. Она способствовала росту популярности Черномырдина в обществе. В разгар кризиса в Буденновске местные казаки на своем митинге призвали взяться за дело именно премьера, выделив его на фоне прибывших в город Владимира Жириновского и бывшего уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Представители казачества тогда рассудили, что решать конфликт следует лишь путем мирных переговоров, а не силовой операции, на чем настаивали другие политики.
«Не все зависит от человека, многое — от рыночной конъюнктуры, как и сейчас, — напоминает политтехнолог Калачев. — В годы его премьерства Россия переживала переходный период с плановой на рыночную экономику. Это крайне непросто. Были реформаторы Гайдар и Чубайс, а был носитель здравого смысла Черномырдин. Начало 1990-х — это время потрясений, инфляции, приватизации, падения производства. Несмотря на всю критику, он удерживал страну от полного развала, балансируя между реформаторами и старой гвардией — красными директорами».
На взгляд собеседника «Ленты.ру», Черномырдин пытался быть центристом, которых в России никогда не любили и всегда ругали.
«Центристам традиционно достается и слева, и справа, — подчеркивает Калачев. — Относительную экономическую и политическую стабильность в кризисные годы он обеспечить смог. В эпоху, когда люди склонялись к радикализму, он был примиряющим политиком, не склонным к радикальным действиям. Старался находить компромиссы, не усугублять конфликты. Во время чеченской войны он играл роль человека умеренного».
В 1995 году Черномырдин возглавил новую партию власти «Наш дом — Россия» (НДР), делавшую ставку на центризм, умеренно либеральную идеологию и приоритеты государства. Однако, как и партия Гайдара двумя годами ранее, новая партия не выстрелила и набрала на думских выборах только 10 процентов, уступив КПРФ (22 процента) и ЛДПР (11). Для партии с серьезным ресурсом, на которую опирался действующий президент, это был, конечно, колоссальный провал: Ельцин потом вздыхал, что это было очень плохо и для авторитета власти, и для экономики, и для всей системы гражданского общества.
«Считаю, Черномырдина подвели политтехнологи — сказали ему, что нужно сложить ручки домиком (имеется в виду изображение премьера на предвыборном плакате — прим. «Ленты.ру»), — говорит Калачев. — На самом деле он мог добиться большего, если бы НДР выстрелила. Но этого не случилось, в том числе из-за [неудачного] политтехнологического сопровождения. Черномырдин был яркой фигурой, народным политиком».
Калачев сравнивает экс-премьера с неограненным алмазом. По мнению эксперта, при наличии нормального пиар-консультанта Черномырдин добился бы в политике много большего, мог оставаться лидером влиятельной партии, стать главой парламента.
«На месте председателя Госдумы он был бы вполне органичен, в том числе благодаря колоритности его речи», — уверен эксперт «Ленты.ру».
«Лучше водки хуже нет!»
Впрочем, многим больше запомнилась не работа Черномырдина во главе правительства, а его изречения, которые были обречены стать афоризмами и приобрели беспрецедентную популярность. В народе их именуют черномырдинками. Именно бывший премьер когда-то произнес бессмертную фразу:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда».
С момента рождения этой черномырдинки прошло каких-то 30 с небольшим лет, однако версии о причинах ее появления сильно расходятся. Черномырдин то ли обозначил этой фразой свое отношение к проведению денежной реформы 1993 года, то ли пытался оценить эффект от введения в России суда присяжных. Как бы то ни было, с тех пор она входит во все сборники главных отечественных афоризмов и наиболее емко характеризует усилия управленцев.
Вот далеко неполный список популярных черномырдинок:
- «Здесь вам не тут»
- «Курс у нас один — правильный»
- «Мы выполнили все пункты: от А до Б»
- «Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут»
- «Нельзя запрягать телегу посреди лошади»
- «Лучше водки хуже нет»
- «Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»
- «Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день»
- «Что бы мы ни делали — получается одно и то же: либо КПСС, либо автомат Калашникова»
- «Ну и что, что я обещал, я же не сделал»
- «Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком»
- «Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны»
«Провокация окружения Ельцина»
5 ноября 1996 года, когда Ельцину делали операцию на сердце, Черномырдин стал временно исполняющим обязанности президента — и пробыл в этом качестве около суток. У него потом часто спрашивали — кто-то в шутку, а кое-кто и всерьез, — почему, мол, не захватил власть в стране? Политик неизменно отвечал, что у него и в мыслях не было совершать переворот.
Операция прошла успешно. Как только Ельцин более-менее пришел в себя, то сразу потребовал ручку и подписал указ о возвращении себе президентских полномочий.
«Со своей по-русски крупной фигурой, добродушной ослепительной улыбкой, мужицким юмором и смекалкой Черномырдин успел за эти годы примелькаться, врасти корнями в политический ландшафт, — заключал президент. — Это был незаменимый премьер эпохи политических кризисов. Но мне казалось, что после выборов 1996-го наступала новая эпоха. Эпоха строительства».
Большая политическая карьера Черномырдина оборвалась внезапно. 23 марта 1998-го Ельцин отправил его в отставку с премьерского поста. Известный телевизионщик Олег Попцов не сомневался, что к этому привела ревность Ельцина: президенту доложили, как тепло встретили премьера в Америке и что уже якобы рассматривают его в качестве нового хозяина России.
«Эта провокация со стороны ближайшего окружения Ельцина немедленно дала результат, — констатировал Попцов. — Спустя недолгое время Ельцин подписал указ об отставке Черномырдина, после чего и началась премьерская чехарда».
В августе Россию накрыл экономический коллапс. После дефолта Ельцин пытался вернуть Черномырдина, однако этому резко воспротивилась Дума: с подачи коммунистов две попытки протолкнуть экс-премьера провалились, в случае третьей неудачи президенту пришлось бы распускать парламент, что грозило и без того деморализованному государству истинным хаосом. Так что спасителем России суждено было стать ближайшему помощнику Михаила Горбачева в годы перестройки — Евгению Примакову.
Впрочем, долго без дела Черномырдин не сидел. Весной 1999 года начались бомбардировки Белграда авиацией НАТО, и 14 апреля Ельцин назначил бывшего премьера своим представителем по урегулированию ситуации в Югославии. Глава государства предпочел его опытным дипломатам и даже Гайдару, много лет прожившему в этой стране и понимавшему менталитет сербов.
Ельцин считал, что никто другой не справился бы с поставленной задачей.
«У Черномырдина был огромный вес и авторитет как в Югославии, так и на Западе, в глазах американской политической элиты, — уверял президент. — Это уникальное сочетание давало ему возможность строить переговорную линию свободно, ориентируясь только на конечный результат: скорейшее прекращение военных действий».
Между тем бомбардировки становились все более разрушительными, Югославия стремительно превращалась в руины, лишаясь мостов и дорог, промышленности и электростанций. Начались перебои с питанием и топливом.
В ходе своей миссии Черномырдин провел пять встреч с югославским президентом Слободаном Милошевичем, из них четыре — тет-а-тет. Милошевич утверждал, что не проиграет войну, и был уверен в своей армии в случае наземной операции НАТО.
«Главной целью этой работы Черномырдина было склонить, заставить Милошевича вести с Западом мирные переговоры, — объяснял Ельцин свое задание. — Черномырдин жестко давил на последнего коммунистического лидера Европы, давая ему понять, что военной поддержки от России не будет, а ресурсы политической поддержки уже исчерпаны»/
С другой стороны, экс-премьер добивался от американцев передачи ООН политического механизма урегулирования кризиса и вывода НАТО за рамки политической составляющей переговоров. В конце концов Милошевич был вынужден принять навязанные ему условия.
По мнению Ельцина, на этих переговорах его представитель проявил свои лучшие качества: выдержанность, гибкость, твердую волю к разумному компромиссу.
«Черномырдин сделал все, что мог, — так охарактеризовал деятельность своего полпреда президент России. — Война была остановлена».
Однако не все оценивали миссию бывшего премьера положительно. И у нас, и за рубежом обращали внимание, что Черномырдину, а в его лице и всей России отвели роль этакого курьера НАТО для навязывания Белграду ультиматумов Запада.
Следующий президент России Владимир Путин в 2001 году отправил Черномырдина как успешного переговорщика послом в Киев. На Украине он в итоге задержался на восемь лет, но, как считается, особо не преуспел. На его каденцию пришлись так называемые газовые войны и президентский срок Виктора Ющенко, в ходе которых отношения между странами ухудшились. Среди политических экспертов найдутся и те, кто считает, что именно при Черномырдине были заложены основы будущего российско-украинского конфликта.
«Посол на Украине — это, мягко говоря, не повышение, — размышляет политтехнолог Калачев. — С другой стороны, отношения с Украиной были архиважны. Тогда они были нормальные, рабочие. Думаю, как посол Черномырдин ничего не испортил. Это очень важно. Здесь как с планом [Дмитрия] Козака [по решению приднестровского конфликта в 2003 году]. Хороший был план? Хороший. Но президент [Молдавии Владимир] Воронин его не принял. И очень зря. Козак сделал все, что мог, и Черномырдин всегда работал с полной отдачей».
***
Экс-премьера сильно подкосила смерть жены Валентины Федоровны 12 марта 2010 года. Он тяжело переживал утрату, в последнем телеинтервью выглядел изрядно похудевшим и почти неузнаваемым. Так и не смирившись с потерей любимого человека, Черномырдин ушел всего через восемь месяцев после смерти супруги. Ему было 72 года. Теперь они оба покоятся на Новодевичьем кладбище.
«Он не сволочь, не говнюк вроде Ельцина, который свою личную ненависть к Горбачеву перенес на всю Компартию и на СССР в целом, из-за чего отдал страну на разграбление бандитам», — такое резюме деятельности Черномырдина дал один из его современников.