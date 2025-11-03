Каким вошел в историю Виктор Черномырдин

Ровно 15 лет назад, 3 ноября 2010 года, не стало Виктора Степановича Черномырдина, в советские годы — министра газовой промышленности, затем — основателя «Газпрома» и многолетнего премьера России. При нем проводилась приватизация ценнейших государственных активов, продолжались экономические реформы, развивались и крепли связи с Западом. Черномырдин старался примирить демократов с коммунистами, вел переговоры с чеченскими террористами и дружил с вице-президентом США Элом Гором, но больше всего запомнился россиянам своими афористическими высказываниями. «Лента.ру» вспоминает удивительную судьбу автора бессмертной фразы «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

«Он спас жизни сотен заложников»

Виктор Черномырдин задумчиво нарезал круги по кабинету. В его голове рождался план действий по спасению людей. Утром 17 июня 1995 года российский спецназ неудачно штурмовал больницу в Буденновске, захваченную чеченскими террористами под руководством Шамиля Басаева, были потери среди заложников и военных. Президент Борис Ельцин был с визитом в Канаде, поэтому решать проблему пришлось второму лицу в государстве. Взвесив все за и против, Черномырдин решился на беспрецедентные в мировой практике прямые переговоры с террористом.

«Шамиль Басаев, говори громче», — обращение премьера к главарю банды стало одним из главных мемов новейшей российской истории.

Они созванивались несколько раз. Басаев требовал немедленно остановить боевые действия и вывести федеральные войска из Чечни. Премьер просил отпустить женщин, детей, больных и раненых, взяв вместо них в заложники добровольцев из депутатов, журналистов и представителей местной администрации.

«Я уже прекратил боевые действия по всей Чечне, — сообщил Черномырдин Басаеву. — Никаких действий не ведется».

Находившегося в больнице рядом с террористами депутата Виктора Курочкина он просил проявить мудрость и ответственность в момент выхода заложников.

«Нам нужно сделать все, чтобы были освобождены люди», — добавил Черномырдин.

Боевикам дали возможность покинуть здание и в сопровождении ГАИ вернуться в Чечню. Вместе с ними отправились около 150 добровольцев, которых по прибытии отпустили.

За то, что Басаеву дали уйти, Черномырдина потом критиковали военные. Итоги этих переговоров назовут причиной новых терактов — подрыва домов в Москве, захвата заложников в Театральном центре на Дубровке и школы в Беслане.

«Черномырдин показал себя как гуманист, как человек, для которого важны жизни других людей, — говорит «Ленте.ру» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. — Думаю, он поставил на кон свою репутацию не ради пиар-очков, а потому, что реально сочувствовал заложникам. Безусловно, это был рискованный шаг, он мог вообще не вмешиваться, оставив дело на откуп силовикам. Его участие помогло спасти сотни жизней, избежать штурма с огромными потерями».

«Человек компромисса»

Виктор Черномырдин — уроженец села Черный Отрог Оренбургской области, где в 70-е годы XVIII века разворачивались события крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева и до сих пор вяжут лучшие в мире пуховые платки. Политик рассказывал о своем казачьем происхождении, хотя мордовские краеведы причисляли его к наиболее выдающимся выходцам из мордвы, пусть и сильно обрусевшим.

Свою карьеру Черномырдин начал еще до службы в армии, на нефтеперерабатывающем заводе в Орске (том самом, который в октябре 2025 года атаковали украинские дроны). Но главным делом всей его жизни стал газ. В 1970-е Черномырдин возглавлял Оренбургский газоперерабатывающий завод, а в 1982-м занял должность заместителя министра газовой промышленности СССР.

По выражению первого министра печати России Михаила Полторанина, в 1980-е страна «напрягалась до хруста костей, создавая газовую империю». По свидетельству мемуариста, который ссылается на собственные данные, добытые в журналистских командировках, ради строительства городов Новый Уренгой, Ноябрьск, Ямбург приходилось сокращать финансирование дорог, школ и жилья в Центральной России. Как следствие — на тысячи километров протянулись новые транспортные магистрали, открывались и обустраивались уникальные месторождения, был создан газопровод Уренгой — Помары — Ужгород для продажи сырья за границу. По добыче газа Советский Союз вышел на первое место в мире.

Работая в Мингазпроме, Черномырдин пересекался со многими нефтяниками и газовиками, выступал перед сталинским наркомом Николаем Байбаковым, который много лет возглавлял Госплан СССР, ратовал за наращивание добычи газа.

«Необходимо срочно принимать постановление по освоению Ямбургского газового месторождения, — говорил он в 1984 году. — Надо поднять надежность электроснабжения промыслов».

Уже будучи министром газовой промышленности, Черномырдин согласовал с премьером СССР Николаем Рыжковым преобразование своего ведомства в государственный концерн «Газпром», а сам стал председателем правления. За образец взяли итальянскую газовую компанию Eni.

Через несколько лет Черномырдин ушел в большую политику, и его кресло досталось бывшему первому заму Рему Вяхиреву.

После распада СССР «Газпром» вступил в конкуренцию с другими поставщиками газа на постсоветском пространстве. Как вспоминал бывший вице-премьер Туркменистана Назар Суюнов, в 1992 году Черномырдин и Вяхирев не допустили его страну к транзитным поставкам газа в Европу через Украину и Белоруссию — российские топ-менеджеры отказались тогда создать международный газовый консорциум с туркменами, сузив им территорию поставок до Средней Азии и Закавказья.

Правда, нуждавшимся республикам Черномырдин по старой памяти помогал: как вспоминал глава грузинского правительства начала 1990-х Тенгиз Сигуа, не было случая, чтобы его московский товарищ отключил поставки газа в Грузию.

«Манера Черномырдина — не делать себе врагов, — не сомневался глава Иркутской области в 1990-е Юрий Ножиков. — Он человек компромисса. Восполняет это грозным видом и резкими речами. Потом он был еще нужнее — как некий амортизатор, промежуточное звено между горячими молодыми реформаторами и их не менее горячими оппонентами. Он сдерживал и тех, и других».

«Он понимал, как можно заработать»

Кандидатуру Черномырдина предложил Ельцину столичный мэр Юрий Лужков. В наиболее тяжелый момент председатель «Газпрома» очень помог Москве, выдав десять миллионов долларов на закупку детского питания, поэтому Лужков представлял его президенту как человека, который может помочь и всей стране — долларами, за счет экспорта газа.

По свидетельству политолога Калачева, в то время остро стоял вопрос, где брать деньги: это была главная проблема России начала 1990-х.

«А бывший министр газовой промышленности, очевидно, понимал, как можно заработать, — развивает мысль собеседник «Ленты.ру». — Черномырдин сыграл ключевую роль в превращении газовой отрасли в мощную и относительно самостоятельную компанию, которая обеспечила России стабильный источник дохода. "Газпром" стал стратегическим ресурсом, укрепив финансовое положение власти и геополитическое влияние России в Европе. Для баланса Ельцину нужен был хозяйственник, а Черномырдин — наш первый крепкий хозяйственник. Вторым стал Лужков, но в пределах Москвы».

Так 54-летний Черномырдин вошел в подчинение к 36-летнему Егору Гайдару, став 30 мая 1992 года заместителем главы правительства, ответственным за топливно-энергетический комплекс.

Их знакомству предшествовал крупный конфликт. В 1989 году Гайдар, заведовавший тогда отделом экономической политики во влиятельном партийном журнале «Коммунист» и проводивший экспертизы для Академии наук, раскритиковал грандиозный проект создания нефтегазовых комплексов в Западной Сибири, в несколько раз превосходивший по стоимости (около 40 миллиардов долларов) Байкало-Амурскую магистраль. В условиях тяжелого финансового кризиса это казалось ему «очевидной авантюрой».

В ответ Черномырдин от имени шести заинтересованных в реализации проекта союзных министерств инициировал письмо в ЦК КПСС с просьбой привлечь Гайдара к ответственности.

«Текст был составлен в лучших традициях партийной терминологии, любые экономические обоснования и рассуждения заменялись смачной демагогией и ссылками на решения съезда», — вспоминал Гайдар.

Как ни странно, к критике экономиста прислушались, и в своем первоначальном виде проект был похоронен — реализовали лишь его отдельные детали. В ходе последующей совместной работы Гайдар и Черномырдин никогда не касались этой болезненной для обоих истории.

Их сотрудничество продолжалось полгода. В декабре 1992-го Съезд народных депутатов отверг кандидатуру Гайдара на должность председателя Совета министров без приставки «и.о.». В сложнейший период страна могла остаться вообще без главы правительства, поэтому Ельцину пришлось пойти на уступки и предложить в качестве компромиссной фигуры Черномырдина. Новый премьер продолжил экономическую политику своего предшественника.

«Мы с ним долгие годы шли рядом, психологически очень привыкли друг к другу, — писал Ельцин в одной из своих книг. — Черномырдин никогда не высовывался, не стремился играть свою игру. В этом была его сила. За моей спиной все эти годы стоял исключительно порядочный, добросовестный и преданный человек».

По признанию Лужкова, с Черномырдиным и у него сложились очень хорошие отношения, хотя премьер ревновал Ельцина к мэру и думал, что Лужков стремится занять его место. Градоначальнику даже приходилось успокаивать коллегу, уверяя, что он и не помышляет его подсидеть.

«Черномырдин не усложнял личные отношения, не интриговал, поражал простотой общения, доступностью, — рассказывал Лужков. — Но при всем при том Черномырдин ревновал меня, и я периодически видел проявления этого чувства».

При новом премьере проводилась приватизация государственных предприятий и ликвидация нерентабельных, развивался рынок Государственных краткосрочных облигаций, рубль прошел деноминацию. Черномырдин закрывал бесперспективные поселки и угольные шахты, при этом всячески поддерживал «Газпром». С одной стороны, повысились цены на газ для внутреннего потребителя. С другой — компанию освободили от уплаты экспортных и частично импортных пошлин, а также от обязательной продажи части валютной выручки. Создать конкурирующие с «Газпромом» структуры, по оценке экс-министра экономики Евгения Ясина, теперь стало вовсе нереально.

«Черномырдин со своим кабинетом фактически продолжил курс Гайдара, — объясняет «Ленте.ру» кандидат исторических наук Никита Панков. — Закрывались градообразующие предприятия, которые они считали нерентабельными, тысячи людей оставались без работы и без средств. Ельцин перехитрил съезд: депутаты думали, что приходит красный директор, а по сути он стоял на тех же рельсах приватизации, что и его предшественник. На срок премьерства Черномырдина выпали забастовки шахтеров, многомесячные задержки зарплат. Если в Москве и Питере еще что-то платили, то по России шла полнейшая деградация».

«Черномырдина подвели политтехнологи»

Одновременно Черномырдин выстраивал доверительные отношения с западными лидерами, видевшими в его лице гаранта продолжения реформ. Он хорошо ладил с главой Международного валютного фонда Мишелем Камдессю, от готовности которого к выдаче кредитов и отсрочке уплаты долгов Россия тогда очень зависела.

А с вице-президентом США Элом Гором у премьера завязалась настоящая дружба. Созданную в 1993 году Российско-американскую комиссию по экономическому и технологическому сотрудничеству чаще называли по их фамилиям — «комиссия Гор — Черномырдин» (российский премьер на одной из встреч опрометчиво скажет коллеге, что в скором будущем именно им двоим предстоит развивать отношения России и США; об этом донесут Ельцину, и президент сделает свои выводы).

После покушения на премьера Израиля Ицхака Рабина Черномырдин возглавил российскую делегацию на его похоронах, где сказал теплые слова об израильском коллеге. На это тоже обратили внимание в России и за рубежом, число сторонников политика возросло.

На премьерство Черномырдина выпала первая чеченская война. Она способствовала росту популярности Черномырдина в обществе. В разгар кризиса в Буденновске местные казаки на своем митинге призвали взяться за дело именно премьера, выделив его на фоне прибывших в город Владимира Жириновского и бывшего уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Представители казачества тогда рассудили, что решать конфликт следует лишь путем мирных переговоров, а не силовой операции, на чем настаивали другие политики.

«Не все зависит от человека, многое — от рыночной конъюнктуры, как и сейчас, — напоминает политтехнолог Калачев. — В годы его премьерства Россия переживала переходный период с плановой на рыночную экономику. Это крайне непросто. Были реформаторы Гайдар и Чубайс, а был носитель здравого смысла Черномырдин. Начало 1990-х — это время потрясений, инфляции, приватизации, падения производства. Несмотря на всю критику, он удерживал страну от полного развала, балансируя между реформаторами и старой гвардией — красными директорами».

На взгляд собеседника «Ленты.ру», Черномырдин пытался быть центристом, которых в России никогда не любили и всегда ругали.

«Центристам традиционно достается и слева, и справа, — подчеркивает Калачев. — Относительную экономическую и политическую стабильность в кризисные годы он обеспечить смог. В эпоху, когда люди склонялись к радикализму, он был примиряющим политиком, не склонным к радикальным действиям. Старался находить компромиссы, не усугублять конфликты. Во время чеченской войны он играл роль человека умеренного».

В 1995 году Черномырдин возглавил новую партию власти «Наш дом — Россия» (НДР), делавшую ставку на центризм, умеренно либеральную идеологию и приоритеты государства. Однако, как и партия Гайдара двумя годами ранее, новая партия не выстрелила и набрала на думских выборах только 10 процентов, уступив КПРФ (22 процента) и ЛДПР (11). Для партии с серьезным ресурсом, на которую опирался действующий президент, это был, конечно, колоссальный провал: Ельцин потом вздыхал, что это было очень плохо и для авторитета власти, и для экономики, и для всей системы гражданского общества.

«Считаю, Черномырдина подвели политтехнологи — сказали ему, что нужно сложить ручки домиком (имеется в виду изображение премьера на предвыборном плакате — прим. «Ленты.ру»), — говорит Калачев. — На самом деле он мог добиться большего, если бы НДР выстрелила. Но этого не случилось, в том числе из-за [неудачного] политтехнологического сопровождения. Черномырдин был яркой фигурой, народным политиком».

Калачев сравнивает экс-премьера с неограненным алмазом. По мнению эксперта, при наличии нормального пиар-консультанта Черномырдин добился бы в политике много большего, мог оставаться лидером влиятельной партии, стать главой парламента.

«На месте председателя Госдумы он был бы вполне органичен, в том числе благодаря колоритности его речи», — уверен эксперт «Ленты.ру».

«Лучше водки хуже нет!»

Впрочем, многим больше запомнилась не работа Черномырдина во главе правительства, а его изречения, которые были обречены стать афоризмами и приобрели беспрецедентную популярность. В народе их именуют черномырдинками. Именно бывший премьер когда-то произнес бессмертную фразу:

«Хотели как лучше, а получилось как всегда».

С момента рождения этой черномырдинки прошло каких-то 30 с небольшим лет, однако версии о причинах ее появления сильно расходятся. Черномырдин то ли обозначил этой фразой свое отношение к проведению денежной реформы 1993 года, то ли пытался оценить эффект от введения в России суда присяжных. Как бы то ни было, с тех пор она входит во все сборники главных отечественных афоризмов и наиболее емко характеризует усилия управленцев.

Вот далеко неполный список популярных черномырдинок:

«Здесь вам не тут»

«Курс у нас один — правильный»

«Мы выполнили все пункты: от А до Б»

«Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут»

«Нельзя запрягать телегу посреди лошади»

«Лучше водки хуже нет»

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

«Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день»

«Что бы мы ни делали — получается одно и то же: либо КПСС, либо автомат Калашникова»

«Ну и что, что я обещал, я же не сделал»

«Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком»

«Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны»

«Провокация окружения Ельцина»

5 ноября 1996 года, когда Ельцину делали операцию на сердце, Черномырдин стал временно исполняющим обязанности президента — и пробыл в этом качестве около суток. У него потом часто спрашивали — кто-то в шутку, а кое-кто и всерьез, — почему, мол, не захватил власть в стране? Политик неизменно отвечал, что у него и в мыслях не было совершать переворот.

Операция прошла успешно. Как только Ельцин более-менее пришел в себя, то сразу потребовал ручку и подписал указ о возвращении себе президентских полномочий.

«Со своей по-русски крупной фигурой, добродушной ослепительной улыбкой, мужицким юмором и смекалкой Черномырдин успел за эти годы примелькаться, врасти корнями в политический ландшафт, — заключал президент. — Это был незаменимый премьер эпохи политических кризисов. Но мне казалось, что после выборов 1996-го наступала новая эпоха. Эпоха строительства».

Большая политическая карьера Черномырдина оборвалась внезапно. 23 марта 1998-го Ельцин отправил его в отставку с премьерского поста. Известный телевизионщик Олег Попцов не сомневался, что к этому привела ревность Ельцина: президенту доложили, как тепло встретили премьера в Америке и что уже якобы рассматривают его в качестве нового хозяина России.

«Эта провокация со стороны ближайшего окружения Ельцина немедленно дала результат, — констатировал Попцов. — Спустя недолгое время Ельцин подписал указ об отставке Черномырдина, после чего и началась премьерская чехарда».

В августе Россию накрыл экономический коллапс. После дефолта Ельцин пытался вернуть Черномырдина, однако этому резко воспротивилась Дума: с подачи коммунистов две попытки протолкнуть экс-премьера провалились, в случае третьей неудачи президенту пришлось бы распускать парламент, что грозило и без того деморализованному государству истинным хаосом. Так что спасителем России суждено было стать ближайшему помощнику Михаила Горбачева в годы перестройки — Евгению Примакову.

Впрочем, долго без дела Черномырдин не сидел. Весной 1999 года начались бомбардировки Белграда авиацией НАТО, и 14 апреля Ельцин назначил бывшего премьера своим представителем по урегулированию ситуации в Югославии. Глава государства предпочел его опытным дипломатам и даже Гайдару, много лет прожившему в этой стране и понимавшему менталитет сербов.

Ельцин считал, что никто другой не справился бы с поставленной задачей.

«У Черномырдина был огромный вес и авторитет как в Югославии, так и на Западе, в глазах американской политической элиты, — уверял президент. — Это уникальное сочетание давало ему возможность строить переговорную линию свободно, ориентируясь только на конечный результат: скорейшее прекращение военных действий».

Между тем бомбардировки становились все более разрушительными, Югославия стремительно превращалась в руины, лишаясь мостов и дорог, промышленности и электростанций. Начались перебои с питанием и топливом.

В ходе своей миссии Черномырдин провел пять встреч с югославским президентом Слободаном Милошевичем, из них четыре — тет-а-тет. Милошевич утверждал, что не проиграет войну, и был уверен в своей армии в случае наземной операции НАТО.

«Главной целью этой работы Черномырдина было склонить, заставить Милошевича вести с Западом мирные переговоры, — объяснял Ельцин свое задание. — Черномырдин жестко давил на последнего коммунистического лидера Европы, давая ему понять, что военной поддержки от России не будет, а ресурсы политической поддержки уже исчерпаны»/

С другой стороны, экс-премьер добивался от американцев передачи ООН политического механизма урегулирования кризиса и вывода НАТО за рамки политической составляющей переговоров. В конце концов Милошевич был вынужден принять навязанные ему условия.

По мнению Ельцина, на этих переговорах его представитель проявил свои лучшие качества: выдержанность, гибкость, твердую волю к разумному компромиссу.

«Черномырдин сделал все, что мог, — так охарактеризовал деятельность своего полпреда президент России. — Война была остановлена».

Однако не все оценивали миссию бывшего премьера положительно. И у нас, и за рубежом обращали внимание, что Черномырдину, а в его лице и всей России отвели роль этакого курьера НАТО для навязывания Белграду ультиматумов Запада.

Следующий президент России Владимир Путин в 2001 году отправил Черномырдина как успешного переговорщика послом в Киев. На Украине он в итоге задержался на восемь лет, но, как считается, особо не преуспел. На его каденцию пришлись так называемые газовые войны и президентский срок Виктора Ющенко, в ходе которых отношения между странами ухудшились. Среди политических экспертов найдутся и те, кто считает, что именно при Черномырдине были заложены основы будущего российско-украинского конфликта.

«Посол на Украине — это, мягко говоря, не повышение, — размышляет политтехнолог Калачев. — С другой стороны, отношения с Украиной были архиважны. Тогда они были нормальные, рабочие. Думаю, как посол Черномырдин ничего не испортил. Это очень важно. Здесь как с планом [Дмитрия] Козака [по решению приднестровского конфликта в 2003 году]. Хороший был план? Хороший. Но президент [Молдавии Владимир] Воронин его не принял. И очень зря. Козак сделал все, что мог, и Черномырдин всегда работал с полной отдачей».

***

Экс-премьера сильно подкосила смерть жены Валентины Федоровны 12 марта 2010 года. Он тяжело переживал утрату, в последнем телеинтервью выглядел изрядно похудевшим и почти неузнаваемым. Так и не смирившись с потерей любимого человека, Черномырдин ушел всего через восемь месяцев после смерти супруги. Ему было 72 года. Теперь они оба покоятся на Новодевичьем кладбище.