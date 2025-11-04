Иван Поддубный: как портовый грузчик стал Чемпионом чемпионов

Его имя навечно вошло в историю мирового спорта.

Легендарный борец и атлет Иван Поддубный обладал феноменальной силой, несгибаемой волей к победе и сложным, противоречивым характером. Судьба была щедра к простому крестьянскому парню, но за громкие успехи на борцовской арене и славу ему пришлось заплатить забвением и одиночеством.

Биография Ивана Поддубного

Иван Поддубный родился 26 сентября 1871 года в селе Красеновка Золотоношского уезда Полтавской губернии. В семье он был первенцем. После него на свет появились ещё три брата и три сестры. Род Поддубных славился крепким здоровьем и силой. К примеру, дед Ивана прожил до 120 лет, удивляя односельчан даже в старости своей мощью и энергией.

Тяжёлая физическая работа на поле и по хозяйству была не в тягость подростку. Взрослые удивлялись тому, как легко Иван сбрасывал мешки с зерном в телегу, словно не чуя их веса.

Позже, уже в зените спортивной славы, Чемпион чемпионов (так прозвали Поддубного) признавался, что сравниться с родным отцом – настоящим Геркулесом — он бы никогда не смог. Именно Максим Иванович стал его первым тренером, обучая борьбе на кушаках. Иногда в поединке он великодушно уступал сыну, щадя его самолюбие. Увы, в будущей спортивной жизни благородных соперников Ивану встретить не довелось…

Биография Ивана Поддубного содержит немало тайн, догадок и версий. Правда, одно можно сказать уверенно: личная жизнь всегда сильно влияла на перемены в его судьбе. В юности Иван влюбился в Алёнку Витяк – дочь сельского богатея. Поддубный на него работал — пас овец.

Чувства Ивана и Алёны были взаимными. Он давно нравился девушке. Пара начала строить планы на будущее: молодые люди поклялись друг другу в любви и верности. Однако после разговора с родителями мечты рухнули. По уровню достатка семьи были не ровня. В расстроенных чувствах Иван Поддубный подался в город, мечтая заработать денег.

Тяжёлая работа в порту

С разбитым сердцем он уехал к Чёрному морю. Иван Поддубный работал портовым грузчиком сначала в Севастополе, потом в Феодосии — с 1893 по 1896 год. Этот период жизни ознаменовался многими яркими событиями. Ивану сильно повезло, что на съёмной квартире его соседями оказались два ученика мореходных классов, которые были заядлыми спортсменами.

Теперь после 14 часов тяжёлой работы Поддубный по вечерам вместе с новыми друзьями тягал гири, занимался борьбой. Постепенно Иван приучал себя к железной дисциплине, к системе постоянных тренировок, без которой он уже себя не мыслил. По утрам Поддубный обливался ледяной водой и после обязательных упражнений спешил на работу.

Знакомство с цирком

В 1896 году в Феодосию приехал цирк Ивана Бескоровайного. Поддубный ходил на каждое представление, заворожённый необыкновенным зрелищем. Клоуны, шпагоглотатели, жонглёры, гимнасты творили на арене чудеса. Но особый интерес вызывали выступления известных атлетов и борцов, чьи портреты красовались на афишных тумбах города.

В Поддубном вдруг загорелся спортивный азарт: он был готов в любую минуту помериться силами с этими богатырями и показать, на что способен портовый грузчик, не ведающий усталости. Иван получил свой шанс. На одном из представлений он откликнулся на предложение шпрехшталмейстера поучаствовать в поединке с цирковыми борцами. И после нескольких побед потерпел жестокое поражение.

Неудача послужила Поддубному уроком: теперь он понимал, что спорт – это настоящая наука, где нужно многому научиться, не полагаясь только на силу и мощь. И даже в русской борьбе на кушаках, на первый взгляд примитивной, требуются особые навыки и определённые приёмы.

Новая жизнь в цирке

В начале января 1898 года бывший портовый грузчик стал работать в цирковой группе Энрико Труцци. Теперь у него была ещё одна причина, чтобы страстно желать признания и славы. Иван вновь влюбился. На этот раз в 40-летнюю венгерскую канатоходку Эмилию.

Удивительно, но малограмотный сельский парень, который коряво выводил буквы и не дружил со знаками препинания, имел от природы отличный музыкальный слух и прекрасный голос. На арене цирка Поддубный вёл себя очень артистично. Сочетание актёрского таланта с могучим телосложением приводило зрителей (особенно барышень) в восторг.

Чудеса силы и мощи

Коронный номер Поддубного, который имел неимоверный успех, вошёл в историю циркового искусства. На его плечи клали телеграфный столб, и с каждой стороны этого бревна висели по десятку человек. В итоге столб ломался надвое – и публика исходила в бурных аплодисментах.

Слава о русском богатыре росла с каждым днём. Дошла она и до ушей отца Поддубного – строгого Максима Ивановича. Вскоре Поддубный-младший получил письмо от братьев: «Отец на тебя гневается и грозится обломать о тебя оглоблю. Лучше к Рождеству не приезжай».

Один односельчанин как-то побывал на цирковом представлении с участием Ивана. И рассказал Максиму Ивановичу, что его старший сын гуляет по арене «в срамном» трико, подбрасывает гири – и хочет на венгерке жениться. А позже выяснилось, что со свадьбой Ивана с красавицей Эмилией ничего не вышло.

Канатоходка сбежала с богатым любовником. Иван Поддубный тяжело переживал измену любимой женщины. Однажды, по истечении многих лет, Поддубный на вопрос, есть ли на свете тот, кто сможет его одолеть, тут же ответил: «Есть! Бабы! Всю жизнь меня, дурака, с пути-дорожки сбивали». К сожалению, в этой шутке была определённая доля истины.

Отношения с Машей Дозмаровой

В 1900 году Иван Поддубный подписал контракт с Киевским цирком братьев Никитиных. Здесь он познакомился с юной воздушной гимнасткой Машей Дозмаровой. Изящная, небольшого росточка девушка показалась ему настоящим ангелом.

Романтическая история отношений вскоре переросла в настоящую взаимную любовь. Поддубный называл Машу своей невестой и собирался жениться на ней. Печально, но волею судьбы за короткий срок он потерял сразу же двух близких людей. В Киеве он дружил с парнем, который мечтал стать дрессировщиком. Однако во время первого выступления на арене цирка произошла трагедия. На глазах публики начинающего артиста загрыз лев.

А на следующий день случилось самое страшное. Исполняя номер, Маша Дозмарова упала из-под купола цирка и разбилась насмерть. Поддубный держал в руках тело крохотной Мадемуазель Ними (так ласково называла её публика), горько осознавая, что она была, пожалуй, единственным настоящим счастьем в его жизни.

Увлечение французской борьбой

Уйти из цирка было невозможно. Ивана Поддубного связывали жёсткие условия контракта. Поэтому выходить каждый раз на арену стало для него душевной мукой. Чтобы не оставаться наедине со своими тяжёлыми мыслями, Поддубный решил ходить в местный клуб атлетов, где он впервые познакомился с энтузиастами французской борьбы.

Этот новый вид спорта изумил знаменитого циркового атлета тем, что, помимо мощи и силы, требовалось искусство ловкого манёвра, владения телом, особой тактики ведения каждого поединка на ковре.

В Киеве он встретился с известным русским писателем Александром Куприным, который дал богатырю необычную характеристику. «Намедни ужинал с Поддубным – человеком огромной силы и такой же глупости», – сказал однажды писатель. Куприн имел в виду его наивность и доверчивость, полное неумение заниматься житейскими делами. Он считал, что Поддубный тратит свой огромный талант на разные пустяки.

Надо отдать должное известному писателю. Именно он привлёк Ивана Поддубного к французской борьбе. С этим увлечением связано начало блестящей спортивной карьеры будущей звезды.

Первый чемпионат

В 1903 году Иван Поддубный неожиданно получил телеграмму из Санкт-Петербурга. Его пригласили на важный разговор. На бланке стояла подпись: председатель Санкт-Петербургского атлетического общества граф Рибопьер. Поддубный, полный тайных надежд на лучшее будущее, с радостью поехал в город на Неве.

Ожидания русского богатыря оправдались: его выбрали участником предстоящего в Париже чемпионата мира по французской борьбе. Первым профессиональным тренером Поддубного стал бывший борец, француз Эжен де Пари. Наставник гонял Ивана до седьмого пота и удивлялся его неутомимости. Усиленные тренировки проводились каждый день и не обошлись без скандалов. Однажды Поддубный в припадке ярости избил тренера. Иван даже собирался вернуться обратно домой. Конфликт удалось погасить.

Париж собрал 130 участников, среди которых было немало титулованных спортсменов. Здесь комиссия составила Ивану Поддубному медицинскую карточку: рост – 184 см, вес – 118 кг, бицепс – 46 см, грудь – 134 см на выдохе, бедро – 70 см, шея – 50 см. Пожалуй, это был первый настоящий и объективный документ в непростой жизни легендарного борца.

Русский медведь крушил соперников одного за другим. В финале Иван Поддубный встретился с любимцем местной публики Раулем ле Буше. Это был нечестный поединок. Низкое судейство, обмазанный оливковым маслом француз, который избегал борьбы, выскальзывая из рук Поддубного. Всё происходящее на ковре походило на заранее отрепетированный спектакль. В итоге победу отдали Раулю «за красивые и умелые уходы от острых приёмов».

Первый русский чемпион мира по французской борьбе

А в 1904 году в Санкт-Петербурге Иван Поддубный стал первым русским чемпионом мира по французской борьбе. По ходу турнира он положил на лопатки того самого хвалёного Рауля – и в финале встретился с другим французом – чемпионом мира Полем Понсом. Это был грозный и искусный соперник, имеющий немалый опыт.

«Понс был непохож на обычного Понса. Никто ещё с ним не обращался так дерзко, как Поддубный, он швырял его по арене… Понсу не пришлось сделать ни одного приёма, он еле-еле успевал защищаться от Поддубного. К концу борьбы на Понса жалко было смотреть: его шаровары спустились, как будто он внезапно похудел сантиметров на 20 в талии, его майка задралась, скомкалась и превратилась в тряпку, которую хотелось выжать», – вспоминал об этом поединке знаменитый дрессировщик Борис Эдер.

Слава и популярность

Чемпион чемпионов купался в лучах славы. И в течение пяти лет не знал поражений. Хотя и было заметно, что Иван Поддубный устал не от борьбы. Его тяготило то, что этот вид спорта потерял честность. Он винил организаторов соревнований в погоне за длинным рублём. По его словам, «они торговали борцами оптом и в розницу, заранее обговаривали сумму, за которую спортсмен должен был на какой-то минуте сам лечь на ковёр».

На 41-м году он женился на актрисе дворянского рода Антонине Квитко-Фоменко. Иван Поддубный вернулся в родную Красеновку настоящим помещиком с двухпудовым сундуком золотых медалей. Он завёл хозяйство, купил две мельницы и вёл себя как настоящий барин. Поддубный был неимоверно щедрым: раздавал деньги родным, покупал им подарки.

Однако три года, прожитые на родине, не стали для него счастливыми. В Поддубном совсем отсутствовала деловая жилка: в конечном счёте его хозяйство полностью развалилось. Одну мельницу спалил со зла и от зависти младший брат Ивана. Другую задарма купили сомнительные личности. Антонина же постоянно требовала денег. Поэтому Ивану Поддубному пришлось гастролировать с выступлениями по стране. И за каждый выход на арену он брал по 130 рублей.

Личная трагедия

Вихрь наступившей революции в прямом смысле слова унёс личное счастье Ивана Поддубного. В 1919 году его жена сбежала с деникинским офицером, прихватив с собой изрядное количество золотых медалей. Этот удар судьбы Поддубный едва перенёс.

Позже Антонина прислала покаянное письмо и просилась обратно. Поддубный отказался принять её. В лихое время он не принял ни «красных», ни «белых»: знаменитый борец и атлет предпочёл остаться в стороне и заниматься цирковым искусством.

Поддубный не раз был на краю гибели. Однажды в него стрелял пьяный офицер, пуля царапнула лишь плечо. Потом он нарвался на анархистов, которые едва не поставили борца к стенке. В годы Гражданской войны в Одессе Поддубного задержали местные чекисты. От скорой расправы его спасла слава легендарного богатыря.

Чтобы прокормиться, Иван Поддубный выступал на аренах Германии и США. В 54 года он отправился в американское турне. Здесь он крушил молодых соперников, которые боролись с ним, применяя недозволенные приёмы. Однажды ему даже пытались выдавить глаза и вырвать роскошные усы. Америку Поддубный покинул разочарованным и обманутым. Огромные гонорары так и остались на счетах местных банков.

Награды и титулы

В 1922 году он женился на Марии Машониной – женщине, которая осталась с ним рядом до конца жизни. Через пять лет Иван Поддубный окончательно вернулся в Россию. В Ленинграде русского богатыря встретили с особым почётом и торжественностью. В 1939 году сам Клим Ворошилов назвал Поддубного национальным героем и вручил ему орден Трудового Красного Знамени.

Затем последовала и другая награда. 19 ноября 1939 года указом президиума Верховного Совета СССР Ивану Поддубному за выдающиеся заслуги в области циркового искусства было присвоено почётное звание заслуженного артиста РСФСР. Отметим, что последнюю схватку на ковре знаменитый борец провёл в 70 лет, в 1941 году.

Вместе с женой Поддубный обосновался в Ейске на берегу Азовского моря. Вёл тихую жизнь, наслаждался покоем, ходил на рыбалку и растил приёмного сына Ивана. Своих детей у Поддубного не было.

Иван Поддубный открыл клуб для местных силачей, где обучал их секретам французской борьбы. Когда началась война, Поддубным не удалось эвакуироваться из Ейска. В 1942 году город был оккупирован немцами. Легендарный борец не побоялся гордо гулять по набережной с советским орденом на груди.

После войны в 1945-м Ивану Поддубному присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.

Последние годы

Чемпион чемпионов испытывал нужду и постоянный голод. Жена тайком отдавала ему свою долю еды, чтобы муж сохранял силы. Однажды Поддубный сломал шейку бедра и оказался прикован к постели. Он умер от инфаркта 8 августа 1949 года.

Под подушкой у Ивана Поддубного нашли неотправленное письмо Ворошилову со следующими словами: «Климент Ефремович, мне 78 лет. Вспомните мои заслуги перед страной и советской властью. Вы сами называли меня национальным героем, а теперь забыли. Прошу одного: прикрепите меня к столовой воинской части, чтобы я хоть иногда ел горячее».

Похоронили Поддубного в Ейске, на месте захоронения стоит гранитный памятник. На чёрном камне высечено: «Здесь русский богатырь лежит». В центре Ейска работает музей, посвящённый памяти Чемпиона чемпионов. Единственный парк в городе также носит имя знаменитого борца.

В 2014 году на экраны страны вышел фильм Глеба Орлова «Поддубный», в главной роли снялся Михаил Пореченков.