Флорентийский монстр: что известно о самом жестоком маньяке Италии

На живописных холмах Тосканы, где сегодня туристы фотографируются у виноградников, сорок лет назад повсюду царил страх. На протяжении 17 лет в окрестностях орудовал серийный убийца. Пресса прозвала его Флорентийским монстром. Подробности — в материале «‎Рамблера».

С 1968 по 1985 год в Тоскане произошло восемь зверских нападений. Все жертвы — молодые пары, которые уединялись в автомобилях на окраинах города. Мужчина обычно был застрелен первым (преступник использовал пистолет Beretta серии 70), затем его внимание переключалось на женщину: ее извлекали из машины, нередко наносили ранения кухонным ножом, а в некоторых случаях удаляли части тела — например, область гениталиев или грудь. Судебно-медицинскими службами Тосканы было зафиксировано, что многие из этих актов носили «ритуальный» характер — точность поражения, время совершения (новолуние, выходные), одни и те же орудия убийства.

Хронология преступлений

Первое убийство произошло в конце августа 1968 года в окрестностях Флоренции. Жертвами стали Антонио Ло Бьянко и Барбара Лоччи — пара, застреленная в машине на проселочной дороге неподалеку от Синьи. Тогда преступление посчитали бытовым, однако оно оказалось началом одной из самых загадочных серий преступлений в истории Италии.

Следующее нападение Флорентийский монстр совершил в 1974 году. 21-летняя Стефания Петтини и 19-летний Паскуале Джентилкоре были найдены в машине в окрестностях Борго-Сан-Лоренцо. Мужчину застрелили, а женщину извлекли из автомобиля и изувечили ножом. Местные жители вспоминали, что на теле Петтини преступник оставил странные надрезы.

Похожая сцена повторилась в 1981 году — в Скандиччи были убиты Джованни Фогги и Кармела де Нуччо. В этот раз убийца также использовал Beretta серии 70 и кухонный нож, действуя с пугающей точностью.

Спустя год, в 1982-м, жертвами стали Стефано Балди и Сузанна Кампи. Тогда полицейские обратили внимание: убийства происходили в летние месяцы и чаще всего — по выходным.

К 1983 году вся Флоренция утонула в страхе. Газеты предупреждали: «Не останавливайтесь в машине за городом». В том же году в Галлиано были найдены тела Вильгельма Фредриха Хорна и его подруги Урсулы Майер — туристов из Германии. Преступник снова будто действовал по шаблону.

Последнее убийство произошло в сентябре 1985 года. Жертвами стали французские путешественники Надин Морио и Жан-Мишель Кравьек. Их нашли в палатке неподалеку от Сан-Кашано. На месте обнаружили те же следы — те же патроны и ножевые ранения. После этого Флорентийский монстр исчез.

Подозреваемые и расследование

Расследование дела длилось десятилетиями. Первым подозреваемым стал Сальваторе Винчи — любовник Барбары Лоччи, убитой в 1968 году. Его арестовали, но прямых улик в итоге не нашли.

В 1974 году за убийство Джентилкоре и Петтини был осужден местный житель Энцо Спелле. Однако вскоре после его заключения произошли новые нападения — стало ясно, что настоящий убийца на свободе.

В 1993 году полиция арестовала фермера Пьетро Паччьяни, ранее судимого за убийство соседа и изнасилование. Следствие уверяло, что именно он и есть Флорентийский монстр: в доме нашли соответсвующие патроны и карты с пометками мест преступлений. В 1994 году суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Однако уже в 1996 году апелляция оправдала Паччьяни — доказательства сочли косвенными, а линию обвинения — построенной на домыслах.

Позднее родилась версия о том, что преступником был не монстр, а монстры — целая криминальная группа, совершавшая ритуальные убийства. Так следствие сосредоточилось на знакомых освобожденного Пьетро Паччьян — Джанкарло Лотти и Марио Ванни. В 1998 году они были осуждены за соучастие в нескольких убийствах и приговорены к длительным срокам. Лотти умер в тюрьме в 2002 году, Ванни — в 2014-м.

После смерти Паччьяни в 1998 году расследование фактически зашло в тупик. Новых арестов не последовало, а часть улик утратили из-за неправильного хранения. Сегодня, несмотря на технологические достижения ДНК-анализа и многолетнее расследование (было опрошено более 100 000 человек), дело остается формально открытым. Последние публикации подтверждают: настоящий убийца так и был пойман.

Неудивительно, что интерес к делу не угасает по сей день. Так, в 2025 году Netflix выпустил итальянский мини-сериал «Флорентийский монстр», вновь привлекший внимание мировой аудитории к этой истории.

