Борис Ельцин: почему его исключили из школы и отчислили из вуза

Биография первого президента России кажется хорошо изученной, но его молодость хранит несколько поразительных эпизодов, которые словно предвосхитили его будущий политический стиль — конфронтационный, принципиальный и всегда идущий против системы.

Исключение из школы

В 1946 году в школе города Березники произошел скандал, который едва не поставил крест на будущем Бориса Ельцина. На торжественном собрании по случаю окончания седьмого класса образцовый ученик и староста неожиданно попросил слово и обрушился с критикой на свою классную руководительницу. Он публично обвинил ее в рукоприкладстве и принуждении учеников к работе по хозяйству у нее дома.

Последствия были суровыми: Ельцина исключили из школы с «волчьим билетом», без права продолжать обучение. Спасти положение удалось только через горком комсомола, куда обратился будущий президент. Его восстановили, но уже в другой школе — с клеймом неблагонадежного.

Первые проблемы с сердцем

В школьные годы Борис Ельцин всерьез увлекся спортом. Как вспоминал сам президент, он занимался всем понемногу: и лыжами, и легкой атлетикой, и гимнастикой, и десятиборьем, и борьбой. Но больше всего Ельцина захватил волейбол. И это, как отметил в своей книге «Претенденты на президентский пост России» Алексей Мухин, несмотря на отсутствие двух пальцев на левой руке. Окончив школу с отличными оценками по большинству предметов, Борис Ельцин поступил в Уральский политехнический институт, где продолжил вести активный образ жизни. Будучи студентом, Ельцин являлся еще и спорторгом вуза.

Борис Николаевич даже подумывал о спортивной карьере. Однако этим планам не суждено было сбыться. Если верить автору книги «Правители России. Борис Ельцин» Рудольфу Пихоя, в 1952 году Ельцин перенес ангину, которая вкупе с постоянными тренировками дала осложнения на сердце. Врачи настояли на том, что спортсмену необходимо длительное лечение, поэтому Ельцин взял академический отпуск и вернулся в Березники. Впрочем, через год на стол ректора УПИ легло заявление от Бориса Николаевича: «Прошу принять меня на 3 курс строительного факультета на специальность ПГС, так как я был отчислен по болезни»

Непримиримый характер

Активного студента приняли обратно в институт. И ректор наверняка не пожалел о своем решении: по крайней мере учился Борис Ельцин не хуже других. Ему даже предлагали остаться на кафедре и заняться научной работой, но будущий президент таким перспективам оказался не рад. Как пишет Илья Земцов в своей книге «Лица и маски: о времени и о себе», Борис Николаевич отказался и от должности мастера и пошел на стройку простым рабочим. Он хотел сам овладеть 12 рабочими специальностями для того, чтобы знать весь процесс, что называется, от и до.

Однако непримиримый характер Ельцина с возрастом никуда не делся. И это обстоятельство нередко становилось причиной конфликтов между Борисом Николаевичем, его начальством и подчиненными. Так, Александр Хинштейн со ссылкой на самого Ельцина в своей книге «Ельцин, Кремль: история болезни» пишет об управляющем трестом Николае Ситникове, который всего за один год подал 17 жалоб на будущего лидера страны. Противостояние продолжалось до тех пор, пока Ситников, обвинявший Ельцина в неточностях, которые якобы содержались в финансовых документах, не проиграл суд