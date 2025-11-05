Назван самый сексуальный мужчина 2025 года

Известный американский журнал о знаменитостях People назвал самого сексуального мужчину этого года по своей версии.

Им оказался британский актер Джонатан Бейли, в первую очередь известный по костюмному сериалу Netflix "Бриджертоны".

Также на счету 37-летнего актера, чья карьера стремительно идет вверх: "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Воспоминания о будущем", "Феррари", "Убийство на пляже", "Доктор Кто", "Мир Юрского периода: Возрождение" и другие проекты.