Три брака и любовь к романсам: путь к славе Евгения Дятлова

Заслуженный артист России Евгений Дятлов обрёл популярность после съёмок в сериале «Улицы разбитых фонарей». После этого актёр снялся в нескольких десятках картин и проявил себя как талантливый певец и телеведущий. А как сложилась личная жизнь Евгения, как он связан с Украиной, и почему очень виноват перед первой женой — читайте в нашей статье.

Евгений Дятлов родился в 1963 году в Хабаровске. Однако в раннем возрасте он переехал с родителями на Украину, где прошли его детство и юность.

Возможно, Евгений никогда бы не занялся творчеством, если бы не трагедия. В пятилетнем возрасте он пошёл с отцом на реку. В результате несчастного случая мужчина утонул, а маленький Женя замкнулся в себе. Единственным спасением для юной психики стало пение и искусство.

Оставшаяся одна с двумя сыновьями мать Дятлова отдала его в музыкальную школу, ещё не зная, что дарит наследнику билет в будущее. Вскоре Евгений стал открытым и уверенным в себе, но при этом о творческой профессии не мечтал.

После школы он поступил на филфак в университет Днепропетровска, но вскоре оставил учёбу и отправился в армию.

Вернувшись со службы, Евгений устроился на завод. В перерывах он часто брал у коллег гитару и пел. Услышав исполнение Дятлова, начальник смены посоветовал молодому сотруднику не тратить время даром и попробовать поступить в театральное, чтобы профессионально заниматься музыкой и проявить свой талант. Ему было жаль отпускать работящего сотрудника, но что-то внутри подсказывало, что решение правильное.

Дятлов сначала скептически отнёсся к совету, но всё же поступил в Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Учёба ему нравилась, а первая роль не заставила себя ждать. В 1996 году начинающий артист дебютировал в картине «Поживём-увидим», однако настоящий успех пришёл после съёмок в детективном сериале «Улицы разбитых фонарей».

Капитан милиции Николай Дымов запомнился многим зрителям, однако стать заложником одной роли Дятлову не было суждено. Он сыграл более сотни различных ролей.

Личная жизнь артиста

Вспоминая молодость, Евгений отмечает: он никогда не испытывал недостатка женского внимания. Он с удовольствием общался с девушками, но под венец повёл лишь троих.

Первой женой Евгения Дятлова стала актриса Дарья Юргенс. Будущая звезда «Морских дьяволов» родила избраннику сына Егора. Однако брак долго не продержался: через несколько лет пара рассталась, а актриса дала сыну фамилию деда — Лесников.

© Евгений Дятлов и Дарья Юргенс

Вскоре Евгений женился во второй раз. Его новой избранницей стала девушка по имени Екатерина. Она была далека от мира кино, однако это не помешало паре найти общие увлечения.

Вскоре в браке родился сын Фёдор, но через некоторое время супруги расстались. Позже Евгений Дятлов признался: в первых двух браках он не был примерным семьянином и изменял жёнам.

При этом в браке с Юргенс артист решил поступить честно и рассказать жене о связи на стороне. Однако священник не одобрил его честности, заявив, что теперь плохо не только ему, но и супруге, которой он не был верен.

Третий раз Дятлов пошёл под венец с актрисой Юлией Джербиновой. В 2007 году у пары родилась дочь Василиса, а в январе 2023 года стало известно о расставании супругов.

© Евгений Дятлов и Юлия Джербинова

Дятлов отметил, что, к большому сожалению, поддерживает общение только со старшим сыном.

Сегодня актёр состоит в отношениях со своим концертным директором Дарьей Травниковой. Пышногрудая блондинка почти на 20 лет младше избранника, однако отношениям пары это не мешает.

© Евгений Дятлов и Дарья Травникова

Сам артист не комментирует изменения в своей личной жизни, лишь отметив, что заново идти под венец пока не намерен.

Политическая позиция

Своё отношение к событиям на Украине актёр обозначил ещё в 2014 году. По словам Евгения Дятлова, он не собирается быть «заложником геополитических игр». Артист напомнил, что много лет жил в Днепропетровской области и даже призывался оттуда в армию.

Происходящая ситуация ему совершенно не нравится, ведь от неё страдают ни в чём неповинные люди.

При этом поездок в Крым актёр никогда не избегал, а вот отношение к спецоперации он не комментирует до сих пор.

Жизнь сегодня

На сегодняшний день 62-летний Евгений Дятлов по-прежнему востребованный и успешный артист. Однако на время он приостановил своё участие в кино и сериалах.

Вместо этого он серьёзно занялся музыкой. Евгений Дятлов ещё в молодости всей душой полюбил романсы, которые сегодня с удовольствием исполняет на сцене. Он активно гастролирует с новыми композициями и участвует в различных музыкальных телешоу.