От уголовника до Кащея: роли и жизнь Константина Лавроненко

Константин Лавроненко известен многим почитателям отечественного кинематографа. В прошлом году он получил звание Народного артиста России, а его фильмография регулярно пополняется новыми интересными ролями. Читайте далее, чтобы узнать, с кем почти 4 десятилетия счастлив в браке артист, и кем стала его единственная дочь.

Константин Лавроненко родился в Ростове-на-Дону в семье рабочих. О своём детстве артист отзывается тепло, отмечая: семья жила скромно, но дружно.

В школьные годы будущая кинозвезда активно увлекалась футболом, боксом и триатлоном. Именно эти навыки помогли Лавроненко самостоятельно выполнять большую часть трюков в кино.

Помимо спорта ещё одной страстью Константина была музыка. Он играл на аккордеоне и гитаре. При этом с самого детства мальчик мечтал стать артистом, представляя себя на месте Райкина.

Вскоре удача улыбнулась будущей кинозвезде. В местной газете Константин увидел объявление о наборе школьников в театральную студию при ДК «Ростсельмаша». Без раздумий Лавроненко отправился на прослушивание и вскоре стал частью труппы.

Руководила кружком Галина Ивановна Жигунова, мать актёра Сергея Жигунова. К своей профессии женщина относилась серьёзно, и требовала от юных артистов полной отдачи. Она обучала их актёрскому мастерству и сценической речи.

После школы Лавроненко твёрдо решил: он поедет в Москву поступать в театральное. Однако вступительные экзамены он провалил: всему виной стал ростовский говор.

После армии Константин снова попробовал поступить. На этот раз его без проблем приняли в Щепкинское театральное училище и школу-студию МХАТ. Последний вариант и выбрал будущий артист.

Кинокарьера

Будучи студентом-третьекурсником, Лавроненко дебютировал в кино. Он сыграл квартиранта Женю в картине «Ещё люблю, ещё надеюсь». После получения диплома Константина приняли в труппу «Ленкома», а через несколько лет он перевёлся в «Сатирикон».

Там же Лавроненко лично познакомился с кумиром детства — Константином Райкиным. Мэтр оценил не только актёрский, но и вокальный талант подопечного.

Несмотря на профессию мечты, востребованным артист долгое время не был. Чтобы прокормить семью, ему приходилось работать водителем, продавцом и даже отвечать за закупку товаров в буфет Московского художественного театра имени Горького.

Первую главную роль Константин сыграл лишь в 42-летнем возрасте. После выхода на экраны картины «Нет спасения от любви» он проснулся знаменитым.

После этого предложения посыпались одно за другим. Закрепить успех помог сериал «Ликвидация». Уголовник по прозвищу Чекан, сыгранный Лавроненко, принёс актёру всероссийскую популярность.

Позже Константин сыграет ещё множество запоминающихся ролей. Он перевоплощался в художников, следователей, писателей и простых работяг. Одной из необычных ролей стал Кащей Бессмертный в саге «Последний богатырь».

Личное счастье

По словам Константина Лавроненко, он не любит размениваться на мимолётные романы на стороне. Со своей супругой он вместе уже 38 лет, и о расставании не думает.

© С женой Лидией в день свадьбы

С Лидией Петраковой Лавроненко познакомился в театре «Сатирикон». Сначала они просто дружили, а потом поняли: их связывает нечто большее, чем простое общение и работа.

Молодого артиста не смущало ни то, что избранница намного старше него, ни ее замужество. Восьмилетняя разница в возрасте не стала помехой для любви и счастья.

Вскоре между артистами вспыхнул роман, переросший в крепкий брак, где у пары родилась единственная дочь Ксения.

© Ксения не жалеет, что пошла по стопам знаменитого отца

После школы девушка окончила МГИМО, а затем решила стать актрисой. Она поступила в школу-студию МХАТ и стала частью труппы столичного театра имени Пушкина.

Роковое ДТП

В 2012 году жизнь артиста чуть не оборвалась. В Ярославской области Лавроненко попал в аварию: водитель в движущемся навстречу авто не справился с управлением и врезался в машину, в которой ехал актёр.

Константин получил серьёзные травмы. Сломанный позвоночник и неутешительные прогнозы врачей стали для него «проверкой на прочность». Он решил, что снова выйдет на сцену и уже через несколько месяцев смог встать на ноги.

Больше всего, отметил Константин, его мучили переживания о младенце, погибшем в аварии.

«Больнее всего для меня оказалось осознание того, что погибла семимесячная девочка. Вина не моя: не мы врезались — в нас. Но я переживал», — признался после восстановления артист.

Сегодня Константин по-прежнему блистает на сцене. А в 2024 году он получил звание Народного артиста России, назвав его заслуженной наградой за труд.