Алла Сурикова: женщина, которой покорилась комедия

«Комедийное кино – это диагноз, – говорит она. – Снять трагедию, драму или мелодраму гораздо легче. Но только самые смелые и отчаянные, я бы сказала – сумасшедшие и чокнутые – берутся за комедию».

6 ноября исполняется 85 лет выдающемуся советскому и российскому мастеру кино, народной артистке России Алле Суриковой. У нее получается феерическое кино. Сурикова по праву считается одной из самых ярких и талантливых женщин-режиссеров в истории отечественного кино. Это она собирает вокруг себя самые звездные актерские коллективы. Это она в далекие 70-е придумала детский киножурнал «Ералаш». Это ей Юрий Никулин в шутку пожаловал шесть гектаров земли на малой планете, которая была названа его именем.

Сурикова прославилась своими яркими лирическими комедиями, среди которых «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Фильмы режиссера отличают юмор, тепло и глубокое понимание человеческой природы.

Воровские куплеты и шпионская романтика

Алла Сурикова (в девичестве Заславская) родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Ее мама Софья Ясиновская была врачом, а папа Илья Заславский работал киноинженером.

Алла Сурикова Народная артистка России «Это были очень светлые люди, они любили музыку, смех, танцы, и сколько я помню, папа всегда шутил, а мама хохотала», – рассказывала Сурикова в одном из своих интервью. Она вспоминает своих родителей с необыкновенной теплотой и нежностью. Говорит, что мама была очень красивая, с тонкой талией, и очень нравилась мужчинам. «Но папа ей совершенно доверял, и потом я поняла, что он правильно делал».

О маме она вспоминала, что с нею было легко и нескучно.

Как-то, когда они вдвоем с мамой ехали в поезде, с ними в купе оказался летчик в очень красивой форме, который заявил, что, если мама не выйдет за него замуж, он выбросится из поезда на полном ходу. И даже попытался это сделать.

«И мы с мамой вдвоем удерживали его, это было очень страшно и весело», – вспоминала Сурикова.

По словам режиссера, все ее детство было таким: было весело и немножко страшно, потому что все вокруг были «больны шпиономанией», так что жизнь имела приключенческий оттенок. Искали шпионов, всех подозревали – как в кино. В этом была даже какая-то романтика.

С самого детства Алла Сурикова была погружена в мир театра и кино. Отчасти из-за работы отца, а отчасти благодаря его двоюродным братьям: народному артисту Леониду Ясиновскому и другому – Якову Заславскому. Этот второй брат сыграл Фильку-анархиста в фильме «Интервенция», да так, что одесские воры подарили ему за эту роль именные часы. Оба брата отца работали в Одесском театре, но часто приезжали на гастроли в Киев.

Из-за этих одесских родственников Аллу Сурикову чуть не выгнали из 4 класса, так как она притащила в школу воровские куплеты, услышанные от взрослых актеров, и вся школа потом их подхватила и с удовольствием распевала, приводя в ужас учителей и директора.

Математическая лингвистика как путь к журналу «Ералаш»

В детстве Алла Сурикова мечтала стать актрисой, но после окончания школы решила, что это несерьезно, и подала документы в Институт легкой промышленности. Правда, там она провалила экзамены, поэтому устроилась работать слесарем-сборщиком на авиазавод. Через год она поступила уже на филологический факультет университета.

Как вспоминала потом будущий мастер комедии, именно в университете она по-настоящему вкусила «творческого яду»: в студенческих капустниках, в поэтических перепалках с друзьями, в попытках самостоятельного стихотворчества.

Однако потом Алла Сурикова совершила новый крутой вираж: увлеклась математической лингвистикой и перевелась на механико-математический факультет Киевского университета, на курс знаменитого профессора Льва Калужнина. И хотя диплом по математической лингвистике она защитила на «отлично», но работать по специальности не стала.

Окончив вуз, Алла Сурикова решила поступать в аспирантуру ВГИКа. Она послала туда свою работу по теории кино, с опорой на математическую лингвистику «К проблеме слова на экране». Работа понравилась, и Сурикову вызвали на экзамены во ВГИК. Но их Алла, по ее собственному признанию, «с треском провалила». После чего устроилась работать корреспондентом на киевское телевидение. Однако кино по-прежнему влекло ее, поэтому в конце 60-х годов молодая женщина пришла работать на киевскую Киностудию художественных фильмов имени Александра Довженко – ассистентом режиссера.

Съемочный процесс под руководством режиссера Александра Муратова оказался настолько увлекательным, что Сурикова твердо решила стать режиссером. И 1971 году поехала в Москву, где поступила на Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров. Она училась на отделении режиссеров-постановщиков детского фильма у Александра Алова, Владимира Наумова и Георгия Данелии.

Еще на режиссерских курсах Алла Сурикова сняла две курсовые работы: короткометражки «Девочка и Солнечный зайчик» и «Живая шляпа». После чего у нее созрела идея снимать детский юмористический киножурнал, состоящий из коротких смешных миниатюр, по аналогии со взрослым киножурналом «Фитиль». В Союзе кинематографистов эту идею горячо поддержали Ролан Быков и Кира Парамонова.

Вскоре на Киностудии имени Горького родился знаменитый «Ералаш», который сразу стал популярным, причем не только у детской аудитории, но и у взрослой. По правде говоря, его полюбили куда больше, чем излишне назидательный, скрипуче-сатирический «Фитиль».

Мастер комедии и страстная любительница экранных драк

Курсы Алла Сурикова окончила в 1973 году. Ее дипломный фильм «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности» получил приз Госкино УССР «За лучшую режиссуру». Ее пригласили работать на Киностудию имени Александра Довженко, но там она сняла всего два фильма, после чего окончательно переехала в Москву.

Известность пришла к режиссеру в конце 70-х, когда она сняла на «Мосфильме» мелодраматическую комедию «Суета сует» с Галиной Польских и Фрунзиком Мкртчяном. Критики высоко оценили картину, а в кинотеатрах ее посмотрели более 30 миллионов зрителей.

Эта первая работа определила дальнейший стиль Аллы Суриковой. После нее режиссер снимала светлые и яркие комедии одну за другой.

«Мой принцип: этого не было, но могло бы быть», – говорит Алла Сурикова. А коллеги вспоминают: «Когда Алла начинала работу, она была отважная, в ней чувствовался запал решимости и творческая смелость».

Все последующие работы режиссера имели не меньший успех, чем «Суета Сует», а позже вошли в «Золотую коллекцию советского кино». Так, безусловным шедевром оказался фильм Аллы Суриковой под названием «Ищите женщину». Это полный восторг и море положительных эмоций, хотя в нем нет никаких спецэффектов, сложных съемок и многого другого. По сути – телеспектакль, ведь все действие происходит в одном и том же помещении. Но сколько в нем души, обаяния, юмора.

Именно в фильме «Ищите женщину» Алла Сурикова впервые сняла постановочную драку. После этого без драк не обходилась ни одна ее картина.

«За что меня крепко полюбили каскадеры и еще крепче полюбила их я», – говорила Алла Сурикова.

Больше всего зажигательных драк и эффектных трюков было в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Никто в отечественном кинематографе не снимал до Суриковой вестерны, так что она оказалась пионером этого жанра. На съемках картины собралось сразу несколько каскадерских групп, причем каскадеры не только придумывали и выполняли трюки, но и снимались в массовке.

Позже актеры вспоминали, что пока под Феодосией строили ковбойский городок, они пересмотрели огромное количество вестернов, и в итоге придумали массу ярких сцен: что-то позаимствовали, а что-то изобрели сами. Например, для драк отлили бутылки из смолы: они выглядели натурально, но бились очень легко, не причиняя вреда дерущимся. В результате фильм Аллы Суриковой получил среди прочих премий приз «За лучшую драку между советскими актерами», а киноведы называли его самым зрелищным фильмом отечественного кино.

Всего мастер кино сняла более 30 фильмов, самый новый из которых «Любовь и сакс» вышел на экраны в 2016 году, когда ей было уже 76 лет.

Алла Сурикова не только режиссер, но еще и много лет работала преподавателем сразу трех вузов, причем всегда говорила, что работа со студентами – это взаимно обогащающий процесс.

А еще она мама актрисы и писательницы Киры Суриковой, и трижды бабушка. Причем ее внуки Иван, Николай и Артем зовут ее просто «Аллочка», так уж повелось в семье.

«Это подружка Аллочка, это советчик Аллочка, это бабушка, звездочка и талисман на счастье. Она как облачко, которое всегда где-то надо мной и показывает мне правильный путь», – говорит о ней младший внук Артем.

А сама она вздыхает, что сейчас бы откинуть лет так 30, и с теперешним опытом, да с новыми силами – на съемочную площадку, снова творить кино, и конечно, комедию – вот было бы здорово.