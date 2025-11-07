Вместо больницы оказался на сцене: путь и семья Ильи Шакунова

Известный российский актёр Илья Шакунов недавно отметил 55-летие. Примечательно, что юбилей совпал с выходом нового сериала, в котором артист сыграл свою сотую роль. Кроме того, Илья — популярный театральный актёр. Как складывается личная жизнь Шакунова, и какой женщине он посвятил четверть века — читайте в нашей статье.

Илья Шакунов родился в Ленинграде в семье химика и инженера-электротехника. С детства мальчик любил спорт и с удовольствием посещал одновременно несколько секций. Ему нравились футбол, баскетбол, стрельба из лука и гребля на байдарках.

Однако в старших классах Илья решил попробовать что-то новое. Он записался в театральную студию Игоря Горбачёва. Несмотря на то, что Шакунов был завсегдатаем студии, после школы он долго не мог понять, куда поступать.

Сначала юноша подал документы в Ленинградский медицинский институт, но будущая профессия не заинтересовала его. Затем Илья поступил в электротехнический институт, но и тут чувствовал себя не в своей тарелке.

Вскоре он решил стать студентом Ленинградского института музыки, театра и кинематографии. К своему удивлению, через несколько месяцев учёбы Шакунов понял: он нашёл своё призвание.

Его сокурсниками стали Михаил Пореченков, Михаил Трухин и Андрей Зибров. С ними Шакунов потом окажется на съёмочных площадках в качестве коллеги.

Театр

Свой творческий путь артист начинал с подмостков Санкт-Петербургского театра юного зрителя, а первой постановкой, в которой он сыграл, стала «Горе от ума».

Шакунов отметил, что спектакль был успешен на протяжении многих лет, а он всё это время играл Чацкого.

Всё изменилось, когда на молодого артиста обратила внимание народная артистка СССР Валентина Ковель. Она буквально за руку привела Шакунова в кабинет худрука Большого драматического театра. Однако там актёр прослужил всего несколько месяцев. Затем было сотрудничество с театром на Крюковском канале, но оно тоже было недолгим.

Кино

В кино Илья Шакунов появился в середине 1990-х. Первой запоминающейся работой стала роль Антона из фильма «Женская собственность». Своего персонажа артист назвал «неприятным типом», но благодарен ему за шаг к популярности.

Затем Шакунов снялся в «Улицах разбитых фонарей», «Каменской-2» и «Виоле Таракановой». В сериале «Фаворский», снятом по мотивам романа Дюма «Граф Монте-Кристо», артист сыграл сразу несколько ролей: он перевоплотился в князя Фаворского и священника Аникия.

Поклонники называют Илью Шакунова мастером перевоплощений. Ему удаётся играть как корреспондентов, так и начальников колонии, как психологов, так и разведчиков, императоров и даже дирижёров оркестра.

Дамский угодник или примерный семьянин

Популярность Ильи Шакунова привлекла пристальное внимание публики к его личной жизни.

Несколько лет подряд ему приписывали романы с коллегами, среди которых были Мария Порошина и Алёна Бабенко.

Сам же он давно счастлив в браке. Его супругой стала актриса Анна Дюкова. Её зрители могли увидеть в кинофильмах «Первый отдел», «Григорий Р.» и других.

© Илья Шакунов с женой

Пара познакомилась сразу после окончания театрального института. Бурный роман окончился свадьбой, а вскоре в семье родилось двое детей: сын Макар и дочь Василиса.

Несмотря на тихое счастье, однажды брак пары чуть не распался. Во время съёмок фильма «Монтекристо» Шакунов почувствовал симпатию к Марии Порошиной. Он дарил коллеге цветы, приглашал на прогулку, но не более того.

«Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съёмку и видеть Машу. Влюблённость никто не отменял. Было бы странно, когда актёры, играющие любовь на съёмочной площадке, не общались бы в обычной жизни», — рассказал артист.

Вскоре в творческой среде поползли слухи о романе артистов. А дома Шакунов столкнулся с ревностью супруги.

© Илья Шакунов и Мария Порошина

К счастью, Илье и Анне удалось всё обсудить и сохранить отношения. В свою защиту актёр рассказал: он тоже неоднократно ревновал жену к коллегам. Это нормально, особенно в семье артистов.

На сегодняшний день Шакунов и Дюкова считаются одной из самых крепких пар отечественного кинематографа.

Илья Шакунов сегодня

Сегодня Илья Шакунов — востребованный артист театра и кино. Он снимается одновременно в нескольких проектах, хоть и не скрывает: театр ему нравится больше, чем кино.

Анна Дюкова разделяет чувства мужа и чаще появляется на подмостках, чем в кино. По стопам звёздных родителей пошла и дочь Василиса. Девушка учится в «Щепке» и уже неоднократно выходила на подмостки.

Супруги отмечают: секрет их счастья прост. Они научились разделять работу и личную жизнь, наслаждаясь временем вместе.