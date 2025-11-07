В первые месяцы Великой Отечественной по всей стране формировалось множество добровольческих соединений. В июле 1941 года в Москве появилось одно из самых необычных — так называемая «писательская рота». Она была создана при активном участии Ольги Хвалебновой, секретаря Союза писателей СССР.

«Творческое» ополчение

Летом 1941 года, в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны, в Москве началось формирование дивизий народного ополчения. В составе 8-й Краснопресненской дивизии были созданы специальные роты, укомплектованные по профессиональному признаку: писательские, студенческие, театральные и научные.

Ольга Хвалебнова, входившая в Оборонную комиссию Союза писателей, активно участвовала в организации мобилизации литераторов. Однако, как свидетельствуют источники (например, мемуары публициста Бориса Рунина), запись в ополчение не всегда была добровольной. На некоторых писателей оказывалось давление, вплоть до угрозы исключения из Союза или использования компрометирующих материалов. Для ряда литераторов (как, например, Глеба Глинки, женатого на этнической немке) служба в ополчении была способом доказать свою лояльность государству.

Трагедия под Вязьмой

Сформированные подразделения были отправлены на фронт без должной военной подготовки и экипировки. Поэтесса Марина Цветаева, бывшая свидетелем тех событий, оставила в дневнике удручающую запись:

«11 июля уходило на фронт московское ополчение, ушла и писательская рота. Я видела эту роту добровольцев, она проходила через площадь Восстания к зоопарку, к Красной Пресне, это было тоскливое и удручающее зрелище — такое невоинство! Сутулые, почти все очкарики, белобилетники, освобожденные от воинской повинности по состоянию здоровья или по возрасту, и шли-то они не воинским строем, а какой-то штатской колонной...»

Кульминацией трагедии стала Вяземская операция октября 1941 года. 8-я дивизия ополчения была использована для латания дыр в обороне и попала в окружение. 6-7 октября под Ельней писательская рота, отрезанная от основных сил, была практически полностью уничтожена. В этих боях погибли десятки литераторов, включая Вячеслава Аверьянова, Николая Афромеева, Василия Бобрышева, Бориса Вакса, Меера Винера, Марка Волосова, Арона Гурштейна, Григория Замчалова, Самуила Росина, Александра Роскина, Марка Тригера и других. Часть бойцов попала в плен или пропала без вести.

Фактически переставшая существовать дивизия официально была расформирована месяц спустя.

Судьба организатора

В то время как писательская рота неумело сражалась на фронте, а точнее — выступала просто мальчиками для битья, сама Ольга Хвалебнова отсиживалась в столице. Согласно архивным документам, ей предписывалось остаться в Москве на случай ее оккупации для организации подполья. Однако уже в октябре, когда бои шли на дальних подступах к столице, Хвалебнова, получив разрешение райкома, покинула город и эвакуировалась в Свердловск.

Этот поступок вызвал резко негативную реакцию в писательской среде. Военный корреспондент Федор Гладков в своем дневнике назвал ее отъезд «паническим бегством». Среди оставшихся в Москве литераторов укрепилось мнение, что руководство, призвавшее их к оружию, бросило писателей на произвол судьбы, спасая собственные жизни. Ну а формирование «писательской роты» сегодня все чаще расценивается как чистка в рядах Союза писателей.