Босс всех боссов: как неприметный тихоня стал настоящим «крестным отцом»

В истории американской мафии нет фигур столь же знаковых и противоречивых, как Карло Гамбино. Именно этот хитрый и незаметный сицилиец, как полагают историки, стал реальным прообразом легендарного Вито Корлеоне из «Крестного отца». Однако, в отличие от киногероя, путь Гамбино к титулу «Дона» был вымощен не пулями и громкими угрозами, а терпением, коварством и умением оставаться в тени.

Секрет его силы

Карло Гамбино разительно отличался от буйных гангстеров, чьи образы растиражированы в массовой культуре. Его оружием была не пушка за поясом, а врожденная хитрость и почти звериное чутье, позволявшее предвидеть опасность. Спокойный, доброжелательный и вежливый, он многими воспринимался как трус или даже «мальчик на побегушках». Известный мафиози Джо Бонано с презрением сравнивал его с «белкой в человеческом обличии».

Однако за этой маской безобидности скрывался холодный расчет. Как метко заметил один из детективов, «Гамбино был как змея, которая сворачивается и притворяется мертвой, пока опасность не минует». Он предпочитал действовать из-за кулис, позволяя более горячим и импульсивным коллегам совершать ошибки.

Как тихоня сместил боссов

Его восхождение началось в семье Мангано, где он стал правой рукой буйного Альберто Анастазии, прозванного «Безумным Шляпником». Непредсказуемость Анастазии раздражала других лидеров мафии, и в 1957 году его расстреляли в парикмахерской.

Босс был убит в результате сговора, между Вито Джованезе и Карло Гамбино и убрали «Безумного шляпника» с молчаливого согласия боссов других семей.

Лидером группировки становится Джованезе, а вторым номером неприметный тихоня Гамбино. В 1959 году Вито Джавонезе арестовала полиция. Гангстер получил 15 лет тюрьмы, в которой он и умер. Как оказалось, ловушка была организована Гамбино, который за 100 000 тысяч долларов подкупил свидетельствующего в суде наркодиллера. Теперь главой клана становится Карло, а семья называется его именем – Гамбино.

Босс всех боссов

Окружающие начинают обращаться к Гамбино не иначе как «Дон Карло» или «Крестный отец». Подручные Карло подминают под себя Манхеттен, захватывают прибыльный мусорный бизнес, берут под контроль бруклинский порт и городские профсоюзы. Наступает так званная «Эра Гамбино». Под влияние бывшего мальчика на побегушках попадает Бостон, Чикаго, Майами, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Важной статьей дохода организации становится игорный бизнес. При этом Карло остается ревностным католиком. Босс посещает церковь, запрещает своим людям заниматься сбытом наркотиков и порнографии. Больше всего «Дон Карло» ценил семью. Все главные посты в организации занимали его братья, кузены, племянники и прочие родственники. Своих детей он женил на детях других криминальных боссов.

Свободное время Кестный отец предпочитал проводить с семьей, в числе которой был женатый на его дочери брат легендарного Фрэнка Сенатры. Власть Гамбино в криминальном мире была огромна. Путем многоходовых комбинаций ему удавалось устранять конкурентов и даже ставить во главе других мафиозных семей своих людей. В семье Гамбино числилось 300 активных членов, а ежегодный доход составлял пол миллиарда долларов.

Выглядел «Дон Карло», как милый дедушка с доброй улыбкой, однако полиция знала, что за непримечательной внешностью скрывается решительный человек с железной волей. Круглые сутки дом Гамбино находился под слежкой спецслужб. «Крестный отец» знал, что его прослушивают, и он всегда шифровал свои послания. Например: один из подручных спросил у дона – стоит ли покупать лапки лягушки.

Босс ответил на вопрос кивком головы. На следующий день, провинившийся перед семьей Гамбино человек, был найден убитым. ФБР так и не удалось арестовать «Дона Карло», и только в молодости он отсидел два года. Глава мафии умер в возрасте 74 лет в своей постели, что для человека его занятия большая редкость. На похороны Карло Гамбино пришли тысячи людей, среди которых было немало судей, полицейских, политиков и криминальных конкурентов.