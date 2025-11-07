Ушел на войну без аттестата: судьба самого молодого маршала Советского Союза

Этот человек прошел всю Великую Отечественную войну, уйдя в армию, даже не получив школьного аттестата – доучивался уже майором. А вскоре с золотой медалью закончил военную академию. Был участником Карибского кризиса. Его имя знал каждый военный в 1980-е годы. Он стал последним маршалом Советского Союза – Дмитрий Тимофеевич Язов.

Родился будущий маршал 8 ноября 1924 года в селе Язово в Омской области. Предки переселились сюда из Вологодских земель еще во времена Ивана Грозного. И с тех пор исправно пахали землю, иногда кто-то становился солдатом. Язов очень гордился своим крестьянским происхождением.

Семья, в которой рос маленький Дмитрий была не просто большая – огромная. Правда, случилось так из-за двух несчастий. Вначале, когда мальчику было 9 лет, умер отец Тимофей Яковлевич, и мама, Мария Федосеевна, осталась одна с четырьмя детьми.

А вскоре скончалась и сестра матери, у которой было пять детей. Обе семьи объединились, чтобы выжить и вскоре вдовица и вдовец Федор Никитич поженились, в их браке родились еще двое детей. Итого в семье оказалось 11 малышей.

Учиться Дмитрий любил, но в их деревне школы не было. Приходилось бегать в соседнее село, а поскольку сибирская погода не всегда позволяла это делать, а про школьные автобусы никто слыхом не слыхивал, то часто приходилось пропускать учебу. Ну просто потому, что теплой одежды на всех не хватало. От этого образование несколько затянулось, и к началу Великой Отечественной войны Дмитрий Язов школу закончить не успел.

И тем не менее стремился на фронт. Еле дождался пока исполнится 17 лет, и тут же побежал в Оканешниковский военкомат Омской области записываться добровольцем. Но в армию брали лишь с 18 лет. Тогда он приписал себе еще один год.

Тут надо объяснить, что в то время у сельских жителей паспорта не было. Поэтому в военкомате по документу, удостоверяющему личность, посмотреть возраст не могли. А в суете осени 1941 года не стали и делать запрос в сельсовет. Так Дима Язов попал в армию.

Но не на фронт. Направили в военное училище. В соседний от Омска, всего-то 600 км, Новосибирск было эвакуировано Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР – те самые знаменитые кремлевские курсанты.

Во время войны срок обучения в училищах был всего восемь месяцев. Поэтому преподавать курсантам продолжали даже в поездах, в теплушках, когда их отправили в действующую армию. Потом еще несколько месяцев доучивали в Солнечногорске под Москвой.

© Курсант Московского пехотного училища Дмитрий Язов. 1941 год

В июне 1942 года присвоили звание лейтенанта и направили на Волховский фронт. Стал командиром стрелкового взвода 483 стрелкового полка. Молодому командиру было все еще 17 лет.

И почти сразу же был ранен. 28 августа его дивизия перешла в контрнаступление на Карельском перешейке под Синявиным, и рота попала под сильный минометный огонь противника. Помимо ранения у Язова была еще и контузия. После госпиталя стал уже командиром роты, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

В 1943 году еще одно ранение. На этот раз более легкое, повредило лицо. После перевязки Язов продолжил бой. После этого ему присвоили звание старшего лейтенанта. В марте отправили на курсы усовершенствования командного состава в Боровичах (Новгородская область), а заодно и подлечиться после ранения.

А потом были уже наступательные бои. Окончательное снятие блокады Ленинграда, воевал в Прибалтике. Окончание войны там и застало – участвовал в окружении Курляндской группировки противника и его ликвидации. Но так получилось, что свой первую боевую награду получил лишь когда все пушки замолкли – орден Красной Звезды.

После войны остался в армии. И, наконец-то, настало время закончить среднее образование. И вот боевой командир садится за парту вечерней школы. Майор Язов получил аттестат лишь в 1953 году, в 28 лет.

И тут же поступает в Академию имени Фрунзе. Уже через три года, в 1956 году, ее заканчивает. И с блеском, в прямом смысле – с золотой медалью. Это давало право самому определить место службы, и он выбирает родную 63-ю Красносельскую дважды Краснознаменную стрелковую дивизию. Командует батальоном, а вскоре становится командиром 400-го полка.

В мае 1962 года полк внезапно оснащают новейшим вооружением, сажают на корабли и отправляют на Кубу. Там Язов получает звание полковника. В октябре 1963 года, с окончанием Карибского кризиса, полк Язова возвращается на родину.

После этого Язов становится заместителем начальника отдела Управления боевой подготовки Ленинградского округа. В 1967 году заканчивает Академию Генерального штаба, что открывает путь к высшим должностям в армии.

Становится генералом, командует дивизией, корпусом, армией. С 1974 года по 1976 занимает должности в Министерстве обороны, потом замкомандующего Дальневосточного округа, командующий Центральной группой войск в Восточной Европе, командующий Среднеазиатским, а потом Дальневосточным округами.

В январе 1987 года занял должность заместителя министра обороны, а уже в мае становится министром обороны СССР. В марте 1990 года он стал самым молодым по году рождения маршалом Советского Союза. И последним в его истории.

Пробыл в должности министра до осени 1991 года. Дмитрий Язов стал членом ГКЧП, был арестован и два года провел в тюрьме Матросская Тишина. Он искренне полагал, что страна движется к развалу и пытался ее спасти. Но при всем этом категорически отказался дать приказ армии открывать огонь на поражение.

Долгое время Дмитрий Язов оставался военным пенсионером. Но в 2000-е годы его опыт снова оказался востребованным, маршал стал советником министра обороны России и внес свой вклад в укрепление уже Российской армии. За что и был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это стало последней наградой. 25 февраля 2020 года, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался. Ровно через три недели после вручения ордена 4 февраля.